五年前来加拿大避难的叙利亚年轻母亲，如今用英语讲述所经历的一切

战火中的孕妇

阿巴齐德在叙利亚的家是在西南部的一座小城市， 名叫达拉（Daara）。她和丈夫、儿子一起住的房子旁还有柠檬树，一家人过着幸福的生活。

2011年3月， 当突尼斯、埃及和利比亚掀起一场大规模的阿拉伯之春革命后，她所在的达拉市也有一些年轻人在街上涂写反政府的标语，结果遭到叙利亚政府的拘留和酷刑虐待。

叙利亚最早的一些抗议活动就是为了支持这些年轻人，但遭到叙利亚总统巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）的野蛮镇压，之后抗议活动演变成了内战。

阿巴齐德说，达拉是一个小城市，她甚至认识涂标语的男孩。其中一人是她姐夫的表弟。她说： 政府太疯狂了，而且令人无法接受，因为他们都还是孩子 。

随着冲突的爆发，达拉也开始出现战斗。阿巴齐德家周边都遭到过炸弹的轰炸。一家人觉得在自己的家已经不安全，于是决定与朋友一起搬离。

2013年1月30日上午，她的丈夫穆罕默德·纳吉亚尔（Mohammad al Najjar）接到表兄弟的电话，告诉他们军队已经开进城。

当时阿巴齐德怀着的一对双胞胎已经八个月。她赶紧装好身份证件等，与丈夫和岳父往外逃，结果刚到街上就看见了坦克。

政府军士兵发现了他们并向他们开火， 根本不管她是不是孕妇。他们又赶紧撤退回到屋里， 期望等待机会再逃跑。

结果大约一个小时后，轰炸开始了。阿巴齐德被震晕了，昏迷过去。结果等醒来时， 她发现下身在流血， 她感到很恐怖。之后她的家人等了8个小时， 在觉得安全的情况下，才把她送进了一家医院。医生为她做了急诊剖腹产手术。结果是女婴被抢救活了，而男婴则没能救活。

她还没来得及为失去儿子悲痛，政府军人员就出示了一份文件让她签名。那份文件大意是，是伊斯兰国武装ISIS造成婴儿的死亡，叙利亚政府没有责任。

阿巴齐德说，那明显就是一个谎言。 可政府军的人说，如果我拒绝签署，就无法埋葬死去的男婴。我气得对他们尖叫 。结果那些士兵告诉她，如果她再不签署文件，他们会去找一条狗来处置她儿子的遗体。

阿巴齐德的朋友、医生都劝她，赶快签了字，然后尽快离开医院逃跑。后来在医生与丈夫的帮助下，她抱着刚出生的女儿， 带着死去的儿子一起从医院的员工出口逃了出去。先回家把死去的儿子埋在柠檬树下， 然后开始逃亡。

18天后，他们越过边界逃到了邻国约旦。

阿巴齐德说，在约旦的生活很艰难。作为难民，他们在法律上不被允许工作。她因为买不起奶粉， 有时只能给女婴喝糖水。她的丈夫也因为非法打工几次被抓。

直到2016年的一天，她的丈夫接到了联合国难民署工作人员的电话，说如果他们愿意的话，可以尝试申请向加拿大寻求庇护。阿巴齐德回忆说： 当时我兴奋地在他旁边跳来跳去，让他快说'是！愿意！

但她的丈夫纳吉亚尔起初有些担心， 因为他们在加拿大不认识任何人，也不会说英语。可阿巴齐德回答说： 我不在乎，我想这是一个非常光明的未来。就让我们去做吧 。

结果他们真的做到了。

从抵达加拿大开始就受到欢迎

就在她在战火中生下女儿、失去儿子整整三年后， 阿巴齐德与家人在2016年1月30日抵达多伦多国际机场。出乎他们意料的是， 大厅里有成群的陌生人拿着礼物和玩具迎接他们。

阿巴齐德说： 那一天，我们不停地哭。当时孩子们并不知道为什么，但有一天，他们会明白的 。

一家人定居在圣约翰，在那里他们开始学习英语， 在联邦政府的财政援助下度过了第一年。阿巴齐德除了在当地的基督教青年会（YMCA）上英语课，还每天花三个小时到家附近的Tim Hortons咖啡店，与人们聊天，练习听力和口语， 增加词汇量。

一年后， 她和丈夫都找到了工作。丈夫在福特汽车行，她则留在基督教青年会（YMCA）工作。

来到加拿大以后，她和丈夫又有了另一个女儿。她说，她的3个孩子大的11岁，战火中出生的女儿已经8岁， 在加拿大出生的最小，刚1岁， 他们在这里生活得很开心。

阿巴齐德现在已经入籍， 成了加拿大公民。 他们正在攒钱准备买房，阿巴齐德梦想在她家附近开一家便利店。

阿巴齐德对主持人说： 家意味着安全，意味着爱，我原来的家在叙利亚， 但那里已经找不到安全和爱。现在我爱圣约翰。这里的人们是如此慷慨，如此热情，我喜欢这里的每一个人 。

她说，也许今后在有可能的情况下，会带孩子一起回叙利亚探访。 我希望有一天能带他们回去看看，告诉他们我长大的地方，那里本是我们的家 。

（CBC，adaptation en chinois par Ya Ming)