【年终】“贫困、心理健康、种族歧视是疫情期华裔面对的最大挑战”：专访安大略家和社区家庭服务总干事黄晓莹博士

家和社区家庭服务（Community Family Services of Ontario, CFSO) （新窗口） 是安大略省政府下属的华裔新移民社区服务中心，成立超过30年。

与其他新移民服务机构不同之处是，除了安家服务外，它更侧重于新移民的心理健康辅导与咨询、对家暴、药物成瘾等家庭服务、以及对残疾、特殊教育人群的服务。

目前，它拥有专业的心理咨询以及社工约70人，义工也大约有70人，服务包括了英语、粤语、普通话、以及越南语，服务人群也包括了东南亚的新移民。

家和的运作经费绝大部分来自联邦、安大略省、以及多伦多市三级政府的拨款。

新冠疫情两年的时间里，他们的服务大多转移到了线上。

年末，加广中文台通过电话采访了安大略家和社区服务中心主任黄晓莹博士（Dr. Anna Victoria Wong)。

安大略家和社区家庭服务。 照片：Radio-Canada

两年疫情中，华裔社区面临的重大挑战

黄晓莹博士表示，在这两年中，疫情的阴影给整个华裔社区造成的影响，要远远超过病毒本身带来的影响。直接的表现就在，加速暴露了华裔社区的问题，包括种族歧视、贫困、和心理问题。

总体上，我们为求助者提供心理上的帮助，建立抗逆力，让他们能够保住工作。 引自 黄晓莹博士

根据她对家和服务人群的统计，疫情期移民服务中增加最多的包括下面几类：

第一，贫困问题，申请联邦、省级各类疫情救助的人越来越多。

家和的服务主要是帮助有需要者填写和递交疫情救助申请。

黄晓莹博士还介绍说，家和服务也给失去工作的人提供更新的找工作技能，比如通过互联网上的公共讲座研讨会（webinar），讲解劳工市场需求，帮助他们准备简历和面试技能。

在经济衰退的时候，公共讲座和教育还可以避免他们受到欺诈，如以帮助你找工作为名的诈骗。

同时，一些在家和寻找帮助的人，找到工作只是第一步，接下来是如何保住工作。这些人群中，受到家暴、疫情、上瘾等影响，心理上会出现创伤应激，常常无法保持住一份工作，需要家和的继续帮助。

第二类是家暴和成瘾问题增加。

两年疫情，社区封锁，很多女性不得不24小时面对家暴倾向的伴侣。

同时，新移民家庭总是几代人住在同一屋檐下，缺乏缓冲空间而导致家庭矛盾增加。比如，祖父母、父母、家里青少年之间价值观非常不同，教育方式不同，导致矛盾上升。

此外，疫情带来长时间的孤独和焦虑，导致心理健康和药物成瘾问题增加。

第三类是种族主义事件。整个疫情期，加拿大出现 仇恨仇视亚裔 事件增加，一些长者甚至害怕出门。

年轻人中的自杀现象

最近，加拿大媒体报道，在国际学生中的自杀现象激增。多伦多一间殡仪馆一个月内为六名自杀年轻人举办了葬礼 （新窗口）。

黄晓莹博士表示，国际学生的压力是很大的，他们与家人分隔两地，从几个月一直分隔到两年，就算喜欢加拿大，无法见到家人在他们也是很困难的。

很多国际学生刚刚来到加拿大，还没有建立自己的社交圈子，没有什么朋友帮助。现在封锁的日子无法交到朋友，这些都会对情绪心理有影响。

同时，因为不是加拿大公民，国际留学生能够得到的经济和心理健康的帮助资源比当地人要少得多。

而且，亚裔学生中也有受到各方歧视的经历。

中国文化中，对心理问题寻求帮助本身就有偏见，甚至认为，如果人们知道了你寻求心理帮助，会给孩子带来‘伤害’。这令华裔青少年在寻求心理帮助上很犹豫，不敢求助，这是系统性的文化上的障碍，给他们带来更大挑战。 引自 黄晓莹博士

此外，中国家庭对孩子有很高期待，以及必须成功的模式，带给孩子们很大的心理压力。

黄晓莹表示，家和也会为这些人提供帮助，比如，帮他们扩大社交圈，当然只能是在线上。

国际留学生的孤单，无人倾诉，面临各种挑战，疫情以前的自杀率就比较高，现在更危险了。

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保障员工的心理健康

黄晓莹博士不讳言，两年疫情期，家和社区家庭服务的员工本身也面临巨大的挑战。疫情令他们帮助的案例更加复杂，如果没有相当的经验是无法应付的。

心理咨询的一个特殊性是，需要在互动中取得求助者的信任，这种信任是在每一次面对面交谈中逐步建立的，感受到的。疫情以来，所有的帮助都变成了网上进行，如何建立相互的信任？ 引自 黄晓莹博士

疫情期，家和不得不改变了服务模式，采用网络服务，比如视频或电话，他们还把很多知识性的公众宣传放在了Youtube频道上，并召开网上的研讨会，进行团体服务。

黄晓莹博士介绍说，为帮助家和员工适应这种形式，过去两年，我们增加了对中心人士的专业培训，从使用电子产品和网络，到心理辅导，增加了临床员工的支持，加强了指导和沟通。

比如，我们增加了跨部门讨论求助者案例，让他们能从更全面、更广的角度全面看待问题。我们的目标就是，让家和员工的心理更加健康，保证工作。

展望2022年

在问及明年的计划，黄晓莹苦笑着说，本来是有逐步恢复面对面服务的计划的，现在因为奥米克戎新变种，计划被搁置了，而且不知道何时再启动。

她说，我们从2019年冬天，就开始适应远程的网络办公，但直到现在，依然面临新冠疫情困扰。

不过，她认为，即使疫情结束，网络视频服务会继续，因为对住得远的人或交通不便的人，网络为家和提供服务带来巨大便利。