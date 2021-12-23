加拿大经济 10 月份增长 0.8%

包括制造业在内的大多数行业都出现了增长，10 月份的经济反弹抵消了 9 月份的收缩。

统计局说，尽管供应链阻碍持续，包括半导体芯片继续短缺，但推动制造业产出增加的还是与汽车制造相关的领域。

与此同时，零售贸易、建筑业和房屋转售活动的增长也助长了 10 月份的 GDP, 艺术和娱乐行业在 10 月份也有所上涨，这主要得益于对入场人数限制的放宽。

2021年10月加拿大娱乐领域消费有所增长。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

加拿大统计局表示，10 月份的经济活动总量比 2020 年 2 月大流行开始前的水平低 0.4%。

经济活动接近大流行前水平

加拿大经济与疫情前的差距似乎在缩小，加拿大统计局说，11 月份的初步数据显示 GDP 将增长 0.3%。

根据周四（12月 23日）的初步估计，加拿大统计局表示，11 月的经济活动总量比 2020 年 2 月大流行前的水平低 0.1%。

加拿大统计局将在明年 2 月初公布 2021年 11 月的 GDP数据。

CIBC 高级经济学家安德鲁·格兰瑟姆 (Andrew Grantham) 表示，即使考虑到 12 月有小幅回落的可能性，GDP 仍将会略高于加拿大中央银行对今年最后一个季度经济增长的预测，将达到年增长率 4%。