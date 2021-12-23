那场战争给我们留下了什么？加拿大华裔学者赖小刚谈1979年中越战争

采访赖小刚录音片段（1） （新窗口）

加拿大华裔学者赖小刚。 照片：Li Hongyan

赖小刚说，印度支那战争的特点一是漫长，二是敌友关系的转换。这是整个二十世纪持续时间最长的一场战争。它开始于1940年9月日本军队进入越南北部，结束于1991年10月中越关系正常化，战火绵延超过五十年。战场厮杀双方的背后还有不同的大国暗中角力。一开始是越南和法国打（第一次印度支那战争），中国加入进来支持越南；接下来越南在中苏的支持下和美国打（第二次印度支那战争），最后中国和越南从盟友变成敌人。中国先是在越柬冲突中支持柬埔寨，然后直接与越南交战，而美国和苏联也在中越战争中各有角色。最后这个阶段，中国国内也在发生剧烈变化。

一场背离马克思主义原则的战争

赖小刚说，马克思主义认为战争是私有制的产物，甚至民族也是源于私有制的一个特点。按照这个原则，同属社会主义国家的中越之间是不应该有地缘利益冲突，不应该有战争的。但是中越之间却确实存在地缘利益冲突。

在意识形态及自己的权力这一方与中国的地缘利益即民族利益之间，毛泽东不断权衡，最终选择的是前者。周恩来很早就意识到二者相悖。他的做法是在口头上讲意识形态，在处理印度支那问题时却从中国的实际利益和战略需要考虑。他在五十年代就开始和柬埔寨发展关系，目的就是制约越南。但是他的现实主义外交在无视地缘利益的马列原则面前始终缺乏合法性，因此一旦遇到阻碍，就被毛泽东抓了小辫子。

1973年4月23日，周恩来在北京欢迎来访的柬埔寨亲王西哈努克夫妇。赖小刚说，在柬埔寨问题上的外交挫折使周恩来在生命的最后时光承受了巨大的压力。 照片：Getty Images / AFP

邓小平上台后继承了周恩来的做法。他没有周的顾忌，也没有人掣肘，并不在乎和越南大打出手。他借着越南入侵柬埔寨的机会对越开战，通过这场战争来解决国内政治问题并改善中国的国际环境。

对越战争是 投名状

赖小刚说，对越开战如同一纸投名状。作为社会主义国家，中国和苏联、越南在意识形态上是一致的。邓小平通过这场战争宣布和苏越一刀两断，加入西方，从而获得资金和市场等好处，把改革的外部环境这步棋走活了。根据前美国总统卡特回忆录中记载，邓小平在1979年初访美时，当面告知卡特进攻越南的计划，实际上得到了美国的默许。

在国内，邓小平清除了凡是派。当时军队里有些年龄很大的高级将领，例如许世友，位高权重，平时不便撤换。但是解放军在越南打得不好，邓小平借此机会让他们退休。另一方面，他强力打压体制外的民主派，重判魏京生，提出四项基本原则，为改革开放划出了一条界限，戴上了紧箍咒。这样做的收益是维持了政局的稳定，有了后来改革开放、稳定发展的几十年。但是也使中国错过了政治改革的机会。

参加1979年中越战争的广西民兵。 照片：Getty Images / STR/AFP

赖小刚说，通过1979年对越战争，邓小平完成了从毛泽东的独裁统治到他的寡头统治的转变。但是中国也因他划出的界限错过政治改革，他所建立的寡头政治在2012年发生薄熙来事件后走到了尽头。习近平上台后，中国从寡头统治回到了毛泽东时代的独裁统治。

越南的印度支那联邦梦

七十年代末，雄心勃勃的越南共产党人 搭上了苏联的车 。1978年11月，两国签订了《苏越友好互助条约》，苏联承诺向越南提供军事、经济援助。同年12月，越军对柬埔寨发起全面进攻，两周后占领首都金边，推翻了中国支持的红色高棉。

采访赖小刚录音片段（2） （新窗口）

把柬埔寨和老挝纳入一个由越南控制的印度支那联邦，这是越南自胡志明时代起就有的野心。但是这个野心和中国的地缘利益相冲突，中国不会允许越南吞并柬埔寨。越南希望与苏联的盟友关系能够起到慑止作用，让北京不要干预印度支那，不要阻止越南进攻柬埔寨。

越军攻陷金边是在1979年1月7日。2月17日，中国人民解放军十二万人攻入越南。

多年后，几位没有透露姓名的越共高层向来访的美国学者坦承，越南1978年与苏联结盟是一个巨大的错误。中越战争让越南领导人意识到，他们高估了自己在苏联眼里的战略价值，低估了中国领导人的决心。没有一个国家会为了越南向中国开战，而中国也绝不允许越南主导东南亚。

越南在八十年代后期开始进行政策调整，到1989年苏东剧变时彻底改弦更张，并积极寻求与北京重修旧好。越共委托与中国领导人交情深厚的军队元老武元甲为缓和双方关系努力，同时与中国驻越大使馆接触，承认过去交恶错在己方，并表达时任越共总书记阮文灵想去北京访问的愿望。

阮文灵在1990年9月如愿访华，却不是去北京，而是在成都与中国领导人举行会谈。赖小刚说，邓小平不让他去北京，意思是说： 你就是我的藩属国，不可能离开我的影响力 。而越南接受了这样的双边关系定位。

1991年11月，越共总书记杜梅访华，两国领导人发表联合公报，宣布中越关系正常化。

三十年河东，三十年河西

那是三十年前的事。赖小刚说，现在的越南很像是八十年代初的中国， 而中国呢，就是八十年代初的苏联。 不过，他认为越南现在的情况实际上比八十年代初的中国要好很多，因为越南没有中国共产党的历史包袱。 它没有六四，没有文革，没有大跃进。 虽然有过土改，但其惨烈程度和中国不能相提并论。另外，越南也没有国家统一问题。南北越战争让越共手上沾了血，但也彻底摧毁了西贡政府，不可能再有一个越南共和国。

除了没有历史包袱和现实问题的羁绊以外，越南的人口平均年龄相当年轻，教育水平高，与西方国家联系密切。越南人勤劳而好学。五十年代陈赓等人率中国军事顾问团援越抗法，就发现越共领导人的教育水平很高，学习能力很强。

赖小刚说，越南目前正在往高速发展的方向走，各方面生机勃勃，前景光明。而中国大陆却问题缠身，各个方面正在走向衰败。他预言，再过二十年，越南和中国在东南亚的位置就会颠倒，华南三省（云南，广西和广东）的社会和经济将会受到越南非常大的影响。

蒋介石的印度支那政策：拒绝接管越南，但与法国订立 不平等条约

1943年11月，中国、美国和英国在埃及首都开罗召开首脑峰会，讨论对日战略和战后国际局势等问题。美国总统罗斯福在会上对中国国民政府主席蒋介石建议把越南 给 中国。蒋介石拒绝了。他表示，中国人同化不了越南人，越南应该独立。

但是两年后在同盟国按照《波茨坦公告》分区占领日军占领区时，蒋介石却要求把印度支那北纬16度线以北划为中国占领区。1945年8月，中国军队开进了越南北部，接受日本投降后仍驻守当地。这是因为，中国和英美在1943年1月废除不平等条约、签订新约时，法国政府已经宣布投降，退出战争，国民政府无法和法国废约签约。蒋介石派军队入越，目的是向法国施压，以此讨价还价。

采访赖小刚录音片段（3） （新窗口）

1946年3月，中国国民政府与法国订立新条约。新约规定，法国放弃治外法权和租借地等所有在华特权；低价把滇越铁路卖给中国；把越南海防港定为自由港，河内定位自由市，经这两地和滇越铁路运往中国的所有货物免税。更重要的是，新条约规定法国必须制定专门法律保护在印度支那生活的华人的权利和财产。当时华人控制着法属印度支那的整个零售业和稻米进出口贸易，但是从来没有保护他们的法律。

达到目的后，蒋介石很快把驻越部队调往东北。中法新约对中国是如此有利，以至于后来一些西方历史学家把它称为中国强加于法国的不平等条约。

毛泽东为支持越共放弃中法新约

1949年4月，法国派陆军总参谋长勒韦尔（Georges Revers）前往越南北部，考察中国大陆即将发生的政权更迭将会对法属印度支那有何影响。勒韦尔在视察当地后得出的结论是，如果中共军队进攻法属印度支那，法国是抵挡不住的。他建议尽快和中共接触，达成外交妥协。

法国政府采纳了他的建议。法国外交部与中共联系，提出保证1946年与国民政府签订的新约不变，承诺帮助新中国进入联合国，并与其他西方国家建立外交关系。条件是中共不干预法属印度支那事务，不支持胡志明和越南独立同盟会。

1943年11月开罗会议上的中国国民政府主席蒋介石，美国总统罗斯福（中）和英国首相丘吉尔。 照片：Getty Images / AFP

法国的提议被决意支持胡志明的毛泽东拒绝了。1950年，陈赓等人组成中国军事顾问团奔赴越南，助越抗法。越法战争接近尾声时，周恩来清楚地意识到，让胡志明统一越南对中国是不利的。因此他使用外交手段，想法设法阻止越共跨过北纬17度线，以保持南北越分治的状态，同时和柬埔寨建立战略合作关系。但是毛泽东推翻了这个做法。他支持北越渗透到南越，最终推翻西贡政府。他后来意识到这是个错误，但为时已晚。

赖小刚认为，中共掌权后对越南政策的全盘改变是出于意识形态和毛泽东的皇帝梦，完全不顾中国的国家利益和民族利益，没有考虑到中越在东南亚的地缘利益冲突。和朝鲜问题一样，中越关系问题的症结出在中共身上，出在它的理论和体制身上。马列主义和 民主集中制 结合，造成即使有人意识到出了问题也无法改变。

呼吁开放对中越战争的研究和讨论

赖小刚说，越南吸取了1979年中越战争的经验教训，在往前走。而中国在走回头路，也看不出北京从那场战争中吸取了什么教训。至少在公开发表的文章中看不出来。或许内部有文件，但是这不能代替公众讨论。应该让大家讨论中越之间发生了什么事，为什么会从盟友变成敌人，打了一场历时十年的战争。他认为，不开放研究，教训也就无从谈起。

赖小刚在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教，同时开办自媒体赖子聊书 （新窗口）。

** 本文首次发表于2021年3月22日。**