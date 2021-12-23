人工智能开始主导职场面试筛选工作。

现在人事部门的招工经理喜欢使用的人工智能招工软件名叫单向视频面试，或者叫异步视频面试asynchronous video interview（AVI）。求职者见不到招工人员、而是被要求面对电脑摄像头在给定时间内回答问题；人工智能软件对录下的求职者答案和回答时的面部表情、肢体动作进行综合分析打分。

设在加拿大蒙特利尔市的电脑视频招聘平台公司VidCruiter的代表在接受加拿大广播公司英语广播电台采访时说，公司前几年99%的收入来自国际市场，但过去三年来加拿大国内的客户数量猛增，联邦政府、大学、大公司、甚至加拿大广播公司这样的大媒体都成了他们公司人工智能招聘软件的使用者。

人工智能招聘软件最主要的好处是求职者是在自己家里、自己选定方便时间上网接受单向求职面试，这极大地节省了人力、时间和差旅费用；在限定时间内回答问题让求职者必须用简洁的方式给出答案；在COVID-19病毒肺炎疫情下这种招聘筛选方式极大地减少了传染风险。

但对人工智能招聘方法持批评立场的人指出，这种以单向面试录像为基础对求职者进行人工智能分析打分的软件会有缺乏公平性、缺乏对个人隐私的保护、让求职者在镜头面前出现不必要的紧张等问题。

为了解决在面试镜头前紧张的问题，一些咨询公司推出了求职视频面试培训课程。

专家们给准备参加单向视频面试的求职者提供的建议是，着装正式、面部保持微笑、说话时直视摄像头、使用手势、身后背景呈现简单中性色调，等等。

** 本文首次发表于2021年3月25日。**

（CBC Radio，adaptation en chinois par Fang Hua)