独门独院将要过时？分享型“另类住宅”正在加美大城市兴起

城市规划专家林德（Diana Lind）在接受CBC采访 （新窗口）时说，实际上，从历史上来说，人类大部分时间是集体居住和多代同住的，独门独院的住房才是 另类 ，是近代社会由汽车文化和 核心家庭 催生的产物。

相对于多代或更多亲属同住的扩展型家庭，核心家庭指的是由一对夫妇和他们的未成年子女组成的家庭。这类家庭二战后在加拿大和美国成为房地产市场的主流买家。独栋住宅正是为了满足它们的需要。但是林德认为，现在社会和人口构成都在变化，我们因此也需要重新审视城市住宅的设计和供应。

加拿大2016年的人口普查显示，一个地址只住一人的 单人家庭 已经超过28%，在所有家庭类型中比例最高。这也是过去一百五十年来最高的独居者比例。在美国、日本和欧洲工业发达国家也出现了同样的趋势。

在高房价城市受欢迎

房价越高的城市，分享住宅就越受欢迎。美国旧金山市就是其中之一。该市的共用住宅网 海特街共有 改造了十多栋老房子和仓库，把它们变成附有大量共用空间的出租屋。这种同住方式上世纪六十年代和七十年代曾经在旧金山湾区流行过。该市建筑师和城市规划专家斯泰恩穆勒（Antje Steinmuller）称海特街为六十年代同住方式的 2.0版 。

现在海特街共用住宅的住户身份更多样，不仅有艺术家，也有学者，硅谷公司老板和技术人员。但是斯泰恩穆勒认为，更重要的改变是住户对如何自治，如何做决定和互相沟通的思考。

每栋房子有自己的规则和解决问题的方式。听上去住在这种房子里好像很麻烦。但是住户之一、加利福尼亚大学旧金山分校的神经科专家艾格纽（Zarinah Agnew）说，实际上共用住宅的生活可以很安宁。

不言而喻，住共用住宅比较省钱。住户在某种程度上是在搭伙过日子，共用工具和车，甚至分享食物。但是艾格纽说，这种居住方式也让生活 变得更有效率 ，你会多出大把时间来做你想做的事。

松散的 三代同堂

在温哥华和亚利桑那州图森市等地还有便于多代或多个亲属同住的社区。这类社区的设计也是私人房屋和共有空间相结合，不同的是增添了许多适合老人和小孩需要的设施和服务。温哥华的项目自2016年起开放，有31套住房，其中两套供出租。

随着移民的到来，对适合多代、多个亲属同住的房子的需求也在增加。林德说，市政当局可以改造现有房屋，满足他们的需要。 这并不难。一栋两层楼的复式住宅就能解决问题。

** 本文首次发表于2021年4月15日。**

（CBC News, Ideas, Lisa Godfrey, adaptation en chinois par Wei Wu）