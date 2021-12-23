新冠病毒的另一种杀伤力：疫情期间更多婚姻破裂

加拿大婚姻与家庭疏导协会主席索芬（Andrew Sofin）在接受CBC采访时说，他从事离婚咨询与调解二十五年来，从来没有遇到这种情况。由于寻求咨询的人太多，一些律师事务所推出了关于离婚法律程序的线上辅导课。

刚刚与丈夫分手的塔拉在接受采访时告诉记者，疫情开始后，她每天在家里一面工作一面照顾女儿，同时还要面对疫情带来的对未来的担忧和焦虑。她和丈夫在一起十年，五年前正式结婚。两人以前的关系并不是一帆风顺的。但是塔拉说，如果一年前有人告诉她新冠病毒会闹得她婚姻破裂，她绝对是不会相信的，

塔拉在丈夫提出分手以前还觉得两人的关系比以前好了。这个猝不及防的转折使她非常痛苦。 我从来没有想过我们会走到这一步。你意识到以前对自己生活的规划完全破碎了，这是很可怕的事。

离婚律师生意兴隆

从离婚律师和调解人这几个月的工作量来看，塔拉并不是个例。多伦多的家庭法律师伊萨克（Diana Isaac）在接受CBC采访时介绍说，自新冠疫情2020年3月在加拿大开始以来，她接到的寻求离婚咨询的电话增加了40%。

安大略省离婚律师亚历山大（Russell Alexander）创办的家庭律师事务所在全省有七个办公室。他在接受CBC采访 （新窗口）时说，新冠疫情爆发以来，他们已经招了五个新律师，因为顾客增加了30%，实在忙不过来。

他说，平常年月也有许多婚姻以破裂告终。但是疫情似乎让他的一些顾客发现了配偶的另一面。

渥太华理财顾问乔治（Pamela George）说，新冠疫情以前，她的顾客多半是一起来为家庭经济状况咨询的夫妇。但是现在，她80%的客户是女性，要么在为离婚做准备，要么是刚刚离婚，需要自己重整旗鼓。

魁北克省搬家公司老板希尔（Pierre-Olivier Cyr）在接受Radio-Canada采访时说，今年的搬家季格外忙。他注意到，夫妇当中只有一方搬走的顾客比往年大大增加。

乔治分析说，许多夫妇平时整天为生计和孩子忙碌。但是疫情让世界停了下来，他们多出许多思考人生的时间。另一方面，疫情让人们意识到生命的短暂。

疫情加剧原有矛盾并产生新问题

伊萨克说，有些夫妇可能原来就有矛盾。疫情以来他们每天关在家里，长时间面对彼此，还要处理新出现的问题，例如经济压力和孩子的教育。有些夫妇本来能同心协力，但是疫情改变了婚姻关系所处的环境和生长条件。他们在新环境里的反应与对方不同，关系因此出现裂痕，而原有的裂痕被扩大。

一位调解人举例说，两人可能一个觉得让孩子去外面打球没关系，或是想带他们去探望爷爷奶奶，另一个可能觉得这很危险。如果再出现一方失业这样的大变故，关系就很容易紧张。

加拿大婚姻与家庭疏导协会主席索芬（Andrew Sofin）说，疫情就像一个放大器，婚姻关系中的所有问题在这个放大器里都更严重了。但他注意到，有些人更容易出问题。例如一线工作人员和住房拥挤的人。 可能就是没有足够的桌子让大家同时工作和做功课。

医生呼吁提供 悲伤缓解 服务

一个名叫 加拿大悲伤联盟 的医护人员团体呼吁联邦政府重视疫情对加拿大人心理健康的影响，为此制定全国性政策。该团体认为，疫情带来的压力和悲伤等情绪如果不加以及时疏导，将会成为医疗系统潜藏的危机。

** 本文首次发表于2020年11月23日，更新于2021年5月3日。**

（CBC News, Hallie Cotnam, Ioanna Roumeliotis, Perlita stroh, Talia Ricci, adaptation en chinois par Wei Wu ）