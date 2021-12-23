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新冠病毒的另一种杀伤力：疫情期间更多婚姻破裂
疫情给人们的生活带来了巨大的改变和挑战。家庭关系是其中之一。尽管加拿大统计局还没有整理出正式数据，但是离婚律师和调解人大大增加的工作量显示，更多的加拿大夫妇在考虑分手。
加拿大婚姻与家庭疏导协会主席索芬（Andrew Sofin）在接受CBC采访时说，他从事离婚咨询与调解二十五年来，从来没有遇到这种情况。由于寻求咨询的人太多，一些律师事务所推出了关于离婚法律程序的线上辅导课。
刚刚与丈夫分手的塔拉在接受采访时告诉记者，疫情开始后，她每天在家里一面工作一面照顾女儿，同时还要面对疫情带来的对未来的担忧和焦虑。她和丈夫在一起十年，五年前正式结婚。两人以前的关系并不是一帆风顺的。但是塔拉说，如果一年前有人告诉她新冠病毒会闹得她婚姻破裂，她绝对是不会相信的，
塔拉在丈夫提出分手以前还觉得两人的关系比以前好了。这个猝不及防的转折使她非常痛苦。
我从来没有想过我们会走到这一步。你意识到以前对自己生活的规划完全破碎了，这是很可怕的事。
离婚律师生意兴隆
从离婚律师和调解人这几个月的工作量来看，塔拉并不是个例。多伦多的家庭法律师伊萨克（Diana Isaac）在接受CBC采访时介绍说，自新冠疫情2020年3月在加拿大开始以来，她接到的寻求离婚咨询的电话增加了40%。
安大略省离婚律师亚历山大（Russell Alexander）创办的家庭律师事务所在全省有七个办公室。他在接受CBC采访 （新窗口）时说，新冠疫情爆发以来，他们已经招了五个新律师，因为顾客增加了30%，实在忙不过来。
他说，平常年月也有许多婚姻以破裂告终。但是疫情似乎让他的一些顾客发现了配偶的另一面。
渥太华理财顾问乔治（Pamela George）说，新冠疫情以前，她的顾客多半是一起来为家庭经济状况咨询的夫妇。但是现在，她80%的客户是女性，要么在为离婚做准备，要么是刚刚离婚，需要自己重整旗鼓。
魁北克省搬家公司老板希尔（Pierre-Olivier Cyr）在接受Radio-Canada采访时说，今年的搬家季格外忙。他注意到，夫妇当中只有一方搬走的顾客比往年大大增加。
乔治分析说，许多夫妇平时整天为生计和孩子忙碌。但是疫情让世界停了下来，他们多出许多思考人生的时间。另一方面，疫情让人们意识到生命的短暂。
疫情加剧原有矛盾并产生新问题
伊萨克说，有些夫妇可能原来就有矛盾。疫情以来他们每天关在家里，长时间面对彼此，还要处理新出现的问题，例如经济压力和孩子的教育。有些夫妇本来能同心协力，但是疫情改变了婚姻关系所处的环境和生长条件。他们在新环境里的反应与对方不同，关系因此出现裂痕，而原有的裂痕被扩大。
一位调解人举例说，两人可能一个觉得让孩子去外面打球没关系，或是想带他们去探望爷爷奶奶，另一个可能觉得这很危险。如果再出现一方失业这样的大变故，关系就很容易紧张。
加拿大婚姻与家庭疏导协会主席索芬（Andrew Sofin）说，疫情就像一个放大器，婚姻关系中的所有问题在这个放大器里都更严重了。但他注意到，有些人更容易出问题。例如一线工作人员和住房拥挤的人。
可能就是没有足够的桌子让大家同时工作和做功课。
医生呼吁提供
悲伤缓解服务
一个名叫
加拿大悲伤联盟的医护人员团体呼吁联邦政府重视疫情对加拿大人心理健康的影响，为此制定全国性政策。该团体认为，疫情带来的压力和悲伤等情绪如果不加以及时疏导，将会成为医疗系统潜藏的危机。
** 本文首次发表于2020年11月23日，更新于2021年5月3日。**
（CBC News, Hallie Cotnam, Ioanna Roumeliotis, Perlita stroh, Talia Ricci, adaptation en chinois par Wei Wu ）