当执法者闭上一只眼：警察当中的消极执勤现象

四名接受采访的警察中有两名是有色少数族裔，一名是女性。不透露真实姓名使他们说话很直率。其中一个化名为伯努瓦的警察说，他现在的做法是，如果有事情在右边发生，他就朝左转。而且， 我跟你说老实话，少数族裔我再也不抓了，我不想冒险。

化名为迈克的警察本人也是有色少数族裔。他说，他在一些向来治安不好的 热点 街区巡逻时总是很担心。因为一次合法的干预行动可能会突然就变得棘手起来。只要有一两个人录像，然后放一个视频片段在网上，整件事情就会变了味儿，你的名字出现在社交媒体上，成为千夫所指。所以在某些情况下，他选择睁一只眼闭一只眼。 没人愿意为一次出警毁掉自己的职业。

另一个接受采访的警察说，警察消极执勤直接影响到治安，尤其是在街头帮派活跃的城区。

但是警察也是凡人，他也想平平安安干到退休，不想被停职调查。

大众媒体的作用

警察们认为，造成消极执勤的原因是大众媒体对警察工作的报道方式。伯努瓦说，大家都愿意看耸人听闻的东西。你在新闻里看不到说警察好的，只能看到骂警察的。出了事，媒体不会放完整的视频，只挑出几个最吸引眼球的画面滚动播放。

身为有色少数族裔的迈克在执勤时也会被骂。他说，警察一出手就是种族主义者，大家立刻就开始说弗罗伊德，说黑人的命也是命。总是有人在拍你。你永远不知道一件事最后被报道出来的时候是什么样子。这是很大的压力。

蒙特利尔市的黑人的命也是命团体的发言人哈利（Van Harry）说，他一点也不相信这几个警察的话。他认为消极执勤是一种 都市传说 ，没有任何数据能加以证明。正相反，新冠疫情以来警察的盘查增加了，而且被查的总是那几类人：无家可归者，黑人和其他少数族裔。他自己就差不多每个月都会被警察拦住一次。

引起警界注意

虽然愿意出来接受采访的警察很少，但是消极执勤在警察的私人聊天群里是个频繁出现的话题。在这个现象最早引起注意的美国已经有研究文章问世。现在魁北克省警察学院也开始对这个问题进行研究。

警察消极执勤在2014年美国黑人青年布朗（Michael Brown）被射杀事件后开始出现。2017年发表在美国《刑事司法政策评论》杂志上的一篇文章说，这个问题真实存在并且越来越严重，比大部分警局愿意承认的要更为普遍。

魁北克省警察学院对消极执勤的调研将在几个月后公布初步结论。

**本文首次发表于2021年5月6日。**

（Radio-Canada, Pascal Robidas, adaptation en chinois par Wei Wu）

后续：魁北克省警察学院上个月公布了调查报告，其结论是该省警察中间确实存在因害怕被网暴或被调查而消极执勤的现象。