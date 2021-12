华裔异见人士称长期受到骚扰：呼吁政府立法保护

中国人权关注组成员收到死亡威胁短信

今年四月中,加拿大 华人关注中共违反人权小组,the Concern Group of Chinese Canadians on CCP Human Rights Violation 在温哥华召开线上记者会,透露该关注组的一位成员日前收到了不明来历电话,以及死亡威胁短信—— 短信上写着 我会杀了你,我要杀死你,I will kill you. I'm going to kill you 。

该成员于是立即报警。

华人关注中共违反人权小组的媒体联络人列国远(Thekla Lit)接受访问时表示,我们已经就事件写信给温哥华所在的卑诗省(BC)法务厅长以及律政厅长,责成皇家骑警就事件进行彻底调查,包括作案人的背景、动机、以及是否涉及其他组织和外国势力,一定要作出清楚的调查。

列国远女士进一步介绍了 死亡威胁 事件的背景。

她说,前不久,卑诗省退休法官余宏荣(Bill Yee)在一个中文媒体采访中公开宣称,加拿大议会投票通过中国对维吾尔人种族灭绝动议 不是基于事实 而是别有用心的人 作假 。而余宏荣是该省省长霍根(John Horgan)聘请的华人社区咨询委员会共同主席。

关注小组于是两次致信省长,要求他撤销余宏容的顾问资格。理由是,他无法代表加拿大政府的价值观。

关注小组认为,尽管余宏荣认为,自己有言论自由,但是他的这番言论不符合加拿大政府的价值观,因此不应该再继续为省政府提供建议。

而省政府方面之后回应说,余宏荣的顾问任期在二月已经届满,并不会寻求连任。

列国远女士表示,在他们发出第二封公开信两天之后,就有成员收到了死亡威胁,所以,怎么能不把这两件事情联系起来呢?

目前,皇家骑警并未向受害人透露发送威胁短信人的身份,但表示,已经对涉案者发出警告。

列国远表示: 到目前为止,加拿大警方对这类事情没有具体提出过检控。这其实纵容了对维权人士的恐吓,也违反了加拿大重视的人权、言论自由、和公益价值观。我们不要轻视这些事情。

不过,她表示,关注组的成员以后会更加注意安全,但不会被吓倒,不然恐吓者的目的就达到了。

“我知道你住在哪儿。”

加拿大支持香港民主运动团体港加联(ACHK)执行总监王卓妍(Cherie Wong)早前在接受CTV记者采访时回忆说,2020年一月,她从多伦多飞到温哥华出席港加联成立大会。

为安全起见,是她的一位朋友帮助她预定了酒店客房。

但是,在港加联成立活动两天之后,一大清早,就有人致电她的房间,威胁说 我知道你住在哪里,这是你的房间号码,我们会来抓你。

她感到一阵心惊。

之后,她做了报警处理。但是,警方赶来,也表示没有办法做太多处理。

王卓妍和其他人权活动人士相信,这些骚扰者很可能就是中共(CCP)在加拿大的间谍渗透,对华裔异见人士的骚扰持续进行,尤其是在香港国安法执行以后。

她表示,香港活动人士经历了无数骚扰,包括网络上的骚扰,身体骚扰,他们的日常生活以及安全受到很大影响。

她更是表示,在加拿大,自己感到并不安全。

政府应仿效澳洲模式,立法保护异见人士

加拿大安全情报局今年4月发表的年度报告中,明确提及中国和俄国是对加拿大国家安全带来重大危害的国家。在提及中国时,提到了中国渗透,通过恐吓骚扰来控制在加拿大的华裔社区人士。

今年二月,加拿大安全情报局局长维尼奥(David Vigneault)在公开发言时表示,加拿大人成为中国的攻击目标,中国 对加拿大国家安全和主权构成直接的威胁 。

香港以及维吾尔的活动人士都认为,加拿大政府目前的法律缺乏对异见人士骚扰者进行指控和定罪的能力。

加拿大保守党议员庄文浩表示,加拿大应该向澳大利亚学习,通过立法来赋予警方更多权力,打击中国 干预、渗透、恐吓加拿大人的行为 。

同时,加拿大还应该通过立法,要求在加拿大的外国利益代理人,为外国政府进行游说的人进行登记。

** 本文首次发表于2021年5月8日。**

(The Star & CTV, adaptation en chinois par Yan Liang)