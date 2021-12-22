生前连理，死后比翼：为什么他们决定同时安乐死？

乔治和雪莉.布里肯顿（Goerge & Shirley Brickenden）分别享年95岁和94岁，有两儿两女和众多孙辈。儿女中有三人不久前接受了CBC采访，谈了父母做出这个决定的前后经过。他们说，之所以愿意公开谈论这件事，是希望能够让处于类似情况的加拿大人知道可以有另一种选择。

始于长辈撮合的幸福婚姻

老三萨克斯（Saxe Brickenden）说，父母之间的爱情像一个童话。他们相识于1944年。当时二战尚未结束，乔治是加拿大海军的一名中尉。有一次，他所在的军舰要在哈利法克斯港口停靠几天。他母亲立刻抓住这个机会帮他介绍女朋友。雪莉是被她看中的姑娘之一。

雪莉当时在加拿大空军服役。她的第一个反应是推脱，说自己已经订婚了。但是当乔治的母亲把儿子的照片掏出来以后，她立刻改了口风，答应见他一面。乔治在第一次见面六天后就求婚了，而雪莉竟也接受了。

当年二人初见时。 照片：Brickenden family/CBC The Current

这桩由长辈撮合、仓促决定的婚姻不仅持续了73年，而且很幸福。女儿帕梅拉（Pamela Brickenden）和安吉拉（Angela Colterjohn）回忆起她们的童年时代，都说留下最深记忆的是父母的笑声。安吉拉说，做小孩子的时候睡得早，她经常在上床以后还听见他们的笑声。

萨克斯说，他们形影不离，无论做什么事都在一起。母亲45岁以后患了类风湿性关节炎和骨关节炎，两手肿胀僵硬。体贴的父亲常常不等她开口就知道她需要什么。他帮她扣扣子，拉拉链，一面还开玩笑说他其实更喜欢解开它们。

早已商定要 一同飞走

90岁以后，他们虽然生活还能够自理，但是都有各种病痛。雪莉的身体要更差一些。安吉拉说，两人都数次病危，是对彼此的牵挂让他们奋力从鬼门关上挣扎回来。雪莉2017年因心脏病动手术，一度情况危急。她事后告诉儿女，她在病床上一直对自己说： 我不能死，我不能抛下乔治。 乔治在2018年初得了严重流感，高烧不退。大家都以为他挺不过去了。安吉拉说，她知道父亲努力求生，是因为放心不下刚摔断了髋骨的母亲。而母亲那边也急着早日完成复健，好回到父亲身边。

萨克斯说，父母都是老兵，意志力非常坚强，一辈子从没因病痛叫过苦。但是最后这一两年，两人之间有一个先撒手而去的可能性一天比一天大。在萨克斯的记忆里，父母早在四十年前就谈论过这件事。他们称之为 一起飞走 。幸运的是，就在他们日渐衰弱时，安乐死在加拿大合法化了。

两人一起提出安乐死申请，但第一次乔治被拒绝

两人在2016年底一起提出了安乐死申请。经过一系列审查和面谈后，只有雪莉的申请被批准了。帕梅拉说，那一段时间父亲和母亲真是每一天都在担心，生怕有个闪失就把对方抛下了。

2017年11月份以来，乔治的心脏越来越衰弱，几次晕倒，2018年初又因重感冒住院。他再次提出了申请。这一次，他的申请被批准了。

安吉拉说，她对安乐死的审批机制心理很矛盾。一方面，她知道医生必须非常谨慎。另一方面，如此复杂的手续，如果父母不是异常顽强的人，恐怕早就放弃了。她曾在一个老人院做过七年义工，见过许多生活不能自理或长年孤单的老人。她希望今后在保证安全的前提下，医疗部门在对待这个问题时能更人性化一些。

最后一次与儿孙团聚。. 照片：Brickenden family/CBC The Current

2018年3月27日傍晚，乔治和安吉拉接受了药物注射。他们在二十多个家人和儿孙的陪伴下，在他们喜爱的音乐声中停止了呼吸。

萨克斯说，当殡仪馆的工作人员来到，听说有两具遗体要抬时，他们的反应好像是发生了凶杀案一样。但是当他们从房间里出来时，眼里却含着泪水。因为他们从未见过这样的死亡。

乔治和雪莉手拉手躺在床上，脸上带着微笑。他们费了很大力气，才把两人的手分开。

（旧文重刊，首次发表于2018年5月）