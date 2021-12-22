【年终】面对奥米克戎变异株，从A到E加强自我保护：公共卫生专家王培忠教授对疫情谨慎乐观

新冠病毒（Covid-19）的新变异株奥米克戎（Omicron）成为了新冠疫情年度最大事件。

截至目前，加拿大各省都因奥米克戎变异株造成新感染病例急剧增加，宣布重新采取更为严格的社区防疫措施。

当中，魁北克省的新感染数字超过了5000例，当中大部分是新变株奥米克戎。今天，该省向联邦政府求助，要求派遣军人增援，协助加快疫苗接种。

多伦多大学病毒学家、公共卫生专家王培忠教授 （新窗口）再次接受本台访问。

多伦多大学病毒学家、公共卫生专家王培忠教授 照片：Radio-Canada / submitted by Wang Peizhong

加广：从目前看，奥米克戎变异株导致新感染病例激增，加拿大各省又重新开始采取更严格的防疫措施。圣诞新年到了，这种情况下，您觉得普通民众应该注意些什么呢？

王培忠教授：目前，我们对奥秘克戎新变异株的了解在逐步增加，但是，还是有很多未知与不确定性。

在这种情况下，加拿大和美国政府不得不采取更严格的防疫措施，比如社区封闭，关闭酒吧、健身房、电影院等；继续鼓励接种第三剂（加强剂）疫苗；以及增加快速检测。

此外，我可以介绍一个从A到E的自我保护准则，非常有创意。

从A到 E自我保护 A：Assessment；第一：风险评估 B：Booster Shot，第二，接种加强剂疫苗 C：Covid vaccination for children；第三，给儿童接种新冠疫苗 D：Diagnostic kits；第四，快速检测 E：Everything else；第五，其他所有保护措施，包括通风、营养、戴口罩、勤洗手、保持社交距离等

加广: 为什么要打第三剂疫苗？

王培忠教授：主要是如果打完前两剂疫苗时间比较长的话，中和抗体浓度会降得很低，病毒进来之后无法得到中和。这就像是你训练一群士兵，时间长了，有些老了有些退役了，需要重新训练或者输入新的力量。从这个角度来讲，打第三剂是很有必要的。

而且，疫苗在减少重症方面还是很有帮助的。

奥米克戎的传染性非常高，传播迅速，加强防疫措施，可以减缓它的传播，赢得时间 ——因为即便在最好的情况下，也就是奥米克戎导致的重症率比较低，但如果感染人群的总体数量巨大的话，重症的绝对数字也会很大，冲垮医疗体系。 引自 王培忠教授

联邦政府建议加拿大人圣诞新年期间取消非必要的海外旅行，以应对全国各地 奥米克戎激增的情况。 照片：anp/afp via getty images / Remko De Waal

加广：从过去几个星期，医学专家对新冠新变异株奥米克戎进行了大量的研究，目前您所了解到的状况，能不能给我们做个总结？

王培忠教授：可以说，奥米克戎变异株是新冠疫情大流行以来最受关注的问题了，它的关注度超过了德尔塔变异。主要是因为，前一段时间，大家都以为疫情要结束了，疫苗接种率已经很高了 —— 但在这个时间点，忽然出现了新的奥米克戎变异。

不过，对疫情走向，王培忠保持谨慎乐观。他认为，以奥米克戎变异株的传播速度，再有新的变异株取代的可能性很小了-- 除非它变成一个新的病毒。他还希望大家能够严格遵守疫情防范措施，施打疫苗，经常检测，保证及时发现感染，再加上药物和疫苗的作用，大家一起努力走过大疫情。

11月25日，世界卫视组织（WHO）才正式宣布了这个变异株的名字，宣布世界范围流行，各国开始采取措施控制——时间非常短，但这么短时间，奥米克戎已经在世界新病例占了很大一个比例。

从目前公布的研究看，南非在12月16日公布了一组数据，是奥米克戎爆发以来所得到的数据与之前数据的比较。

从中可以得到三点：第一，奥米克戎的感染率非常之高，第二，现有的疫苗保护率下降；第三，如果比较住院病例，可以看到轻症比较多 —— 这是个相对乐观的数据。

还有一个值得关注，南非在12月12日，新感染达到最高峰，之后新感染数字在逐步下降——似乎受到的奥米克戎影响比预期低。

不过，欧洲目前的数据并不能得出奥米克戎感染只有轻症的说法，也就是说并不支持奥米克戎“症状相对比较轻”的结论。

数据主要来自英国和丹麦。英国的数据显示，两针疫苗的保护率下降，不过，在第三剂接种之后，保护率上升，可见第三剂的重要性。

此外，香港大学一个新冠病毒体外人体组织的实验很受关注。他们是把新冠病毒分别染在了体外人体组织的支气管和肺脏。结果看出，在支气管部位，奥米克戎繁殖率比原始病毒和德尔塔变种高出几十倍，但在肺部的感染率则下降了10倍——这个结果与从南非得到的数据吻合度很高，也解释了为什么奥米克戎传染很快，但是重症相对比较少的原因。不过，这只是一个实验室数据，还有待进一步研究。

加拿大外交部长乔丽（Melanie Joly）周一晚间，在推特上透露，她的新冠测试呈阳性。 照片：Radio-Canada / David Richard

2021新冠疫情大事件回顾

还有不到10天就要与2021年告别了，和去年一样，对全球影响最大，也是大家关心的事，依旧是新冠大流行。

围绕着新冠，过去一年发生的事情实在太多了，这里是王培忠教授的简单分类总结：

一：新冠疫苗接种

春夏季节大力度推出疫苗第一及第二剂接种，为解决疫苗短缺，加拿大还推出了混合打疫苗的方案（创意）； 下半年儿童疫苗先后推出，5月5日推出为12-15岁接种的疫苗，11月19日，开始为5岁-11岁疫苗接种； 诺瓦瓦克斯（Novavax）：加拿大本土生产疫苗，11月3日向联邦卫生部提交紧急申请许可

二：疫苗副作用风波

阿斯利康疫苗事件

最初备受钟爱的阿斯利康疫苗，因为引发罕见的与凝血有关的副作用（特别是在年轻、中年女性），备受质疑，导致欧洲及加拿大最终停止使用这种疫苗，目前，加拿大怀疑与接种阿斯利康疫苗的死亡报告共有6起。 mRNA疫苗心肌炎事件

尽管最初一些人称mRNA引发心肌炎，但后来的数据表明，这是非常罕见的副作用，而且多数都能自愈。

总体来讲，加拿大的疫苗安全性 （新窗口）是很高的。目前为止，加拿大总共接种6276+万剂疫苗，报告严重副作用的只占0.01%。

三：药物治疗突破性进展

10月初，默克公司首先推出，新冠口服药莫奈拉韦，感染初期服用，疗效显著可降低住院率50%，意义重大。

11月初辉瑞公司再推出帕克洛维 (Paxlovid)，降低住院率高达90%。这无疑为我们有提供了一个有效的抗疫工具。

四：变种和流行：

德尔塔（Delta）变种

德尔塔新冠变种是于2020年底首次在印度被发现，但全球蔓延及引起高度关注是在2021年4月底，并于2021年5月31日得到世界卫生组织的希腊字母命名。加拿大4月22日采取相应的边境管理措施，包括停飞印度航班及要求入境两周内隔离。

2. 目前的欧密克戎（Omicron）变种