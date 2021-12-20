情况危急：魁北克宣布立即关闭学校、酒吧、健身房等

魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（Christian Dubé）与魁省公共卫生主任 Horacio Arruda 和魁省 COVID-19 疫苗接种负责人 Daniel Paré 一起在新闻发布会上做出了上述宣布。

餐馆可以继续营业，但营业时间缩短，必须在晚上 10 点关门。

魁北克省政府宣布从今晚（12月20日）17 点开始，中小学、酒吧、赌场、健身房、电影院和剧院一律关闭。 照片：(The Canadian Press)

另外，远程办公成为省政府对私立公司和公立机构的强制性要求。

魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝表示：

目前流行病形势危急，社区传播很多。 引自 魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（Christian Dubé）

新增病例至今最多的一天

星期一，12月 20 日，魁北克省新增 4,571 例 COVID-19 病例，其中 3 人死亡， 21 人住院，这是自疫情大流行开始以来魁北克记录的日增病例数量最多的一次。

卫生部长提醒民众，接种疫苗是打破这种快速增长趋势的主要方式，他敦促所有魁北克人尽快接种疫苗，或接种加强剂。

从周一早上开始，魁省 65 岁以上的人可以在Clic Santé （新窗口）预约接种第三剂。

（Radio-Canada）