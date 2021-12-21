Moderna 表示, 其 COVID-19 疫苗加强剂应能预防 Omicron

Moderna 表示，实验室的测试表明，半剂量的加强针注射能使对抗 Omicron 的中和抗体水平增加 37 倍。

该公司表示，全剂量的加强针效力更强，能引发抗体水平跃升 83 倍，但通常副作用也会增加。

Moderna 在媒体发布中宣布了初步实验室数据，但这一结果尚未经过科学审查。

Moderna 的大多数加强针都使用一半剂量，但该公司建议免疫系统较弱的人进行第三次注射时采用全剂量。

辉瑞 - BioNTech

Pfizer-BioNTech COVID-19 疫苗 照片： (Dado Ruvic/Reuters)

辉瑞 - BioNTech （Pfizer and BioNTech）在本月早些时候表示，他们疫苗的两剂疫苗导致中和抗体明显降低，但第三剂疫苗使中和抗体增加了 25 倍。

当时，两家公司强调他们的发现是 初步的 ，需要更多的研究和现实的有效性数据。

辉瑞公司和 Moderna 公司生产的疫苗均采用 mRNA 技术生产，世界上包括加拿大在内的许多国家都采用了这类疫苗来抗击冠状病毒。