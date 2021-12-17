加拿大宣布 2030 年前种植 20 亿棵树

根据最新数据，自然资源部预计其合作伙伴今年将种植 3000 万棵树，明年将这个数字翻一番，到2027 年将增加到每年种 3 亿棵树。

自然资源部长乔纳森·威尔金森 （Jonathan Wilkinson）告诉加拿大广播公司新闻： 我认为让加拿大人知道这个计划正在走上正轨很重要，对加拿大人来说，能够跟踪未来的进展也很重要，以确保我们正在做我们说过要做的事情。

加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森 （Jonathan Wilkinson）说，政府正在兑现在环境问题上的承诺。 照片：La Presse canadienne / Jeff McIntosh

2019 年，自由党宣布，应对气候变化和增强生物多样性的计划将包括种植足够的树木，覆盖面积相当于爱德华王子岛省面积的两倍。

从那时起，自然资源部的官员一直在幕后工作，他们设计了一个计划，其中概述了树种的来源、如何规划种植的地方以及种下树后将如何监测。

该部门本周四向感兴趣的组织、市政当局和地方政府发起了第二轮资助申请。联邦政府称，在第一轮融资中，渥太华与至少 59 个组织签署了价值超过 2100 万加元的协议。

原住民参与植树项目

不列颠哥伦比亚省乔治王子市 （ Prince George）附近的第一民族 - McLeod Lake First Nation 获得了 215 万加元，在遭受了虫害灾难的森林处种植了数百万棵树木。

酋长 Harley Chingee 说， 我们用自己的团队种植了 430 万棵云杉和松树苗，这是一个非常有价值的项目。

加拿大在大力开展大规模植树。 照片：Radio-Canada / Benoît Jobin

Ramo 是魁北克省的一个通过树木解决环境问题的组织，这个组织在第一轮融资中获得了 335 万加元，种植了 110 万棵柳树树苗，并正在努力将其产能提高到每年可以种植 3000 万棵树木。

Ramo 的联合创始人兼首席执行官弗朗西斯·阿拉德 (Francis Allard) 表示： 我们种植柳树是因为它的生长速度比传统森林快十倍。为了遏制气候变化，我们应该寻找能够在短期内就见效的解决方案。

多伦多大学（University of Toronto）林业和保护研究员肖恩·托马斯（Sean Thomas）说，他对政府能花时间来设计一个持续多年的项目表示赞赏。

然而，他还表示，他也担心这个项目会变成政客们为提高在环境问题上的声誉而靠此来拍照片的机会。

（CBC）