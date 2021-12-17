安大略省免费发放快速检测盒，人们排大队领取

星期四（12月16日），安大略省在一些购物中心开始免费发放快速检测盒，但很多人空手而归。

安省居民丹·杰利（Dan Jelly）说，他去了汉密尔顿（ Hamilton）的一个购物中心，有数百人在排队。

上午 9 点开始发放，半小时后，快速检测盒就已经全部发光，有些人从早上 6 点就开始在那里排队。

他说，这非常令人失望，他想进行快速测试，以确保在参加节日家庭聚会前自己没有感染病毒。

新冠快速检测盒。 照片：Radio-Canada / Amine Ellatify

多伦多居民杰奎琳·文森特 （Jacqueline Vincent）则对看到有数百人在多伦多市中心的列治文-阿德莱德购物中心（Richmond-Adelaide）排着长队感到惊讶，约克代尔购物中心（Yorkdale）的情况尤其如此。

杰奎琳·文森特说，我认为应该找到更有效的分发方法，而不是让人们长时间待在繁忙的公共场所。

渥太华居民莱恩·赖特 (Ryan Wright) 也想进行快速测试，为继母的来访做准备，他抱怨说分发点都集中在大多伦多地区。

渥太华地区是目前受大流行影响最严重的地区之一，金斯敦也是如此，该地区在快速检测盒分发点方面也服务不足。

安省向公众和学校发放快速检测盒

新冠快速检测盒。 照片：Radio-Canada / Alexandre Silberman / CBC News

安省省长道格·福特（Doug Ford）已承诺在节日前向公众分发 200 万个快速测试盒，此外还将向学校分发 1100 万份。

他还敦促联邦政府向安大略省提供更多的快速检测盒，并承诺收到后迅速分发。

安大略省的 COVID-19 病例激增， 专家警告说，到 明年1 月份，安省每天可能会面临 10,000 例新感染，如果不加以控制，医院将不堪重负。

安大略省快速检测盒的分发在本周五和周末继续进行 （新窗口） 。

（Radio-Canada）