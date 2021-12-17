【年终】中侨互助会总裁周潘坤玲：面对史无前例的大疫情，我们唯有继续前行

周潘坤玲（Queenie Choo）担任中侨互助会（S.U.C.C.E.S.S.）总裁已经10年了。

本周，她接受了加广中文台采访，分享过去两年经历新冠大疫情，她的工作与挑战。

中侨互助会总裁周潘坤玲（Queenie Choo）（本人提供） 照片：Radio-Canada

周潘坤玲出生于香港，移民加拿大已经有30多年。她先是从事护理方面的工作，之后获得了阿尔伯达大学的护理硕士学位，曾在阿尔伯达大学护理系任副教授，并在阿尔伯达省的医疗服务局担任管理职位。2012年，周潘坤玲加入中侨互助会，担任行政总裁。2016年被评为BC省35位最具影响力女性之一。

给社区服务工作带来巨大影响

大疫情中，中侨互助会经历了工作方式和服务方式的大转变，如何既保证提供高质量的服务，又能够满足新移民和难民的需要，是管理层工作的重心。

周潘坤玲表示，这次的大疫情，可谓史无前例，能够走到今天，有赖于所有人的共同努力。

两年来，每一波疫情来袭，也意味着移民、难民进入加拿大受到影响，而作为服务他们的机构，我们尽可能做到随时准备好服务有需要人群，在遵守疫情规定的情况下，做到最好。

从去年开始，中侨互助会逐步将一部分人（大约400员工）的工作转为在线上进行，比如英语学习、心理健康辅导等。但也有一部分服务必须线下进行，所以他们做出规定，服务需要预约，进行症状筛选，要求戴口罩等一切防疫措施，以保障员工健康。

周潘坤玲特别提到，她也很关注自己手下员工的心理健康，给他们提供了帮助。

两年来，因为疫情，很多员工需在家工作，失去了和同事面对面交流的机会，也有些人没有家人在身边，而在老人院工作的护士和护工，因为担心感染，心理压力也很大，这些需要得到重视。

中侨互助会是加拿大规模最大的非盈利性社会服务机构，它的愿景是“共建一个充满活力的加拿大社会... 并为包容社区做出贡献”。 中侨互助会于1973年在温哥华成立。经过近五十年的发展，它已经成为了拥有在BC省、安大略省、和中国、韩国等地拥有办事处的移民服务机构，雇员超过七百人，义工超过两千五百人。它的服务范畴也早已超越华裔社区。 为新移民/难民提供安置服务，包括接待、英文课程、就业培训等、为社区老人服务、及提供可负担住房，是该机构的三大重要服务方向。 目前，中侨互助会的服务经费大部分来自联邦和省政府拨款，小部分来自社会捐赠。

中侨互助会的“反亚裔仇恨”研讨会。（中侨年度报告） 照片：Radio-Canada

不断调整，服务社区

过去的一年中，中侨互助会除了提供新移民和难民安置服务、心理辅导，还积极参与社区社会议题讨论。比如，他们组织了“反亚裔仇视”圆桌讨论，声援黑人以及原住民社区争取权益活动，令人们更加理解建设包容多元社区的重要性。

周潘坤玲介绍说，华裔社区的老人在整个疫情期受到很大影响，中侨互助会提供了一系列的特别服务。比如“留在家更好，Better at Home”项目，帮助老人购买日常食品和用品；“Meals on Wheels，项目发动义工，每个月送餐服务达到7千次；此外，还有送老人就医、陪伴他们聊天等。

中侨互助会下属的几间安老院在疫情期都没有出现大的爆发，这令周潘坤玲感到安心，说“我们的安老院很安全”。目前，老人们已经接种了第三剂疫苗。同时，他们要求，安老院的护理人员也需接种两剂疫苗。

今年，中侨互助会和BC房屋管理委员会合作，接管了一幢老人公寓 —— 这幢公寓楼的主人计划把大楼卖给第三者，60多位多年住在里面的老人面临被几乎被疏散的困境。最终BC防务委员会出面买下了公寓，并交由中侨互助会管理，老人们可以继续居住，安享晚年。

此外，中侨互助会和BC房屋管理委员会合作，为社区提供了超过340套可负担住房，以供低收入家庭使用。

中侨互助会义工探望老人。（中侨年度报告） 照片：Radio-Canada

华裔社区如何适应？

周潘坤玲表示，今年下半年，疫苗开始在加拿大社区大幅推进，新病例在下降，人们一度感觉看到了隧道尽头的光亮。但奥米克戎变异品种的出现，令恢复正常生活的进程停顿 —— 这种种的不确定增加了大家的沮丧、焦虑。

这期间，华裔的生意受到很大打击，对旅游业、酒店、餐饮业影响最大。同时，很多人因为疫情失去了工作。而移民和留学生还面临无法回到原居国探望亲人的问题。

周潘坤玲认为，华裔社区总体上是非常团结的，也非常配合政府的各项防疫措施。而且，积极寻找新的工作机会。

她提及，中侨互助会正为社区提供新的技能培训，以跟上疫情期的职业趋势。

周潘坤玲曾是一名护士，她希望大家听从医学专家的建议，除了实施日常防疫措施，比如戴口罩勤洗手保持距离，也能消除顾虑，尽快接种疫苗。

她特别提及，这两年，一些社交媒体和自媒体上的虚假信息，让很多社区人士担忧疫苗的安全性，这就需要大家一起传播科学的疫苗信息—— 接种疫苗不仅仅可以保护自己，也能够保护社区。

年关将近，周潘坤玲希望2022年疫情有所缓和，自己会继续带领团队，为社区移民、难民、和老人等有需要群体提供服务，推进可负担住房计划，一切还是要继续。