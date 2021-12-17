随着 COVID-19 病例激增，魁北克省收紧公共卫生措施

在周四的新闻发布会上，省长弗朗索瓦·莱戈特 (François Legault) 说， 在我们正在进行的这场斗争中，仅仅靠接种疫苗是不够的。

他说，第二个途径就是减少与其他人的密切接触。

弗朗索瓦·莱戈特表示，政府不想关闭学校，因此小学将在新年后正常开学，中学将维持远程上课一直到 1 月 10 日。

而且，在中小学教室和公共交通工具上将再次要求戴口罩。

在周四宣布的措施中，还包括：

私人聚会将减少到室内 10 人，室外 20 人，并建议人们在聚会前使用快速检测工具；

餐厅、酒吧、商店和礼拜场所的接待人数将减少 50%；

跳舞和卡拉OK将再次被禁止；

电影院和剧院的人数容量也将减少 50%。

所有锦标赛和比赛从周一开始暂停，健身房和其他室内训练设施的人数减少。

从12月20日开始, 魁北克省餐馆和酒吧将把顾客人数减半. 照片： (Evan Mitsui/CBC)

魁北克省加速加强针注射

魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（Christian Dubé ）说，从下周一（12月20日）开始，65 岁以上的人将可以预约加强针注射。

之后的星期一，也就是 12 月 27 日，所有 60 岁以上的人都可以预约。

魁北克省的目标是在新年之后开始为全省其余的人口提供第三针注射。

（CBC）