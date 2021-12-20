阿尔伯塔大学与原住民合作，培训更多原住民医生

阿尔伯塔大学与 Tribal Chiefs Ventures Inc. 签署了一个关系谅解备忘录，Tribal Chiefs Ventures Inc. 代表 Beaver Lake Cree Nation、Cold Lake First Nation、Frog Lake First Nation、Heart Lake First Nation、Kehewin Cree Nation 和 Whitefish Lake First Nation，这个备忘录于 12月15日 通过一个网上仪式签署。

阿尔伯塔大学校长比尔弗拉·纳根 (Bill Flanagan) 说： 通过共同努力，我们将兑现真相与和解报告中的多项行动呼吁。

特别是增加原住民卫生从业人员的人数，提高所有医护人员的文化敏感性和反种族主义培训，承认传统治疗方法的价值，并缩小原住民和非原住民之间在健康上的差距。

新项目给更多人机会

阿尔伯塔大学正在与原住民机构合作，培训更多的原住民医护人员。 照片：iStock

Frog Lake First Nation 的酋长格雷格·德加雷 （Greg Desjarlais）是 Tribal Chief Ventures Inc. 的主席，他在签字仪式上谈到了自己以前的梦想。

他说，很久以前，我曾经想成为一名牙医，但因为我没有受过教育，没学过数学，不得不放弃，那时我感到很沮丧。

他表示，新的培训项目将为处于与他类似情况中的人提供更多机会。

阿尔伯塔大学医学院和牙科学院的院长布兰达·合姆嘉姆（ Brenda Hemmelgarn） 医生说，我们将从社区招收学生，培训学生，这些学生更有可能返回社区工作。

她说，接下来的步骤包括建立信任并与社区密切合作，以便可以开始招收学员。

Tribal Chiefs Ventures Inc. 的首席执行官卡梅隆·阿莱克西（ Cameron Alexis） 称，该协议具有历史意义。

他说，我们需要原住民的医护人员，包括医生、心理学家、精神病学家、执业护士、注册护士、牙医和其他人，以解决原住民卫生保健的需求。

（CBC）