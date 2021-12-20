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阿尔伯塔大学与原住民合作，培训更多原住民医生
阿尔伯塔大学(University of Alberta) 正在和原住民合作, 培训更多的原住民医生, 目的是争取改善阿尔伯塔省东北部原住民的医疗保健。
阿尔伯塔大学与 Tribal Chiefs Ventures Inc. 签署了一个关系谅解备忘录，Tribal Chiefs Ventures Inc. 代表 Beaver Lake Cree Nation、Cold Lake First Nation、Frog Lake First Nation、Heart Lake First Nation、Kehewin Cree Nation 和 Whitefish Lake First Nation，这个备忘录于 12月15日 通过一个网上仪式签署。
阿尔伯塔大学校长比尔弗拉·纳根 (Bill Flanagan) 说：
通过共同努力，我们将兑现真相与和解报告中的多项行动呼吁。
特别是增加原住民卫生从业人员的人数，提高所有医护人员的文化敏感性和反种族主义培训，承认传统治疗方法的价值，并缩小原住民和非原住民之间在健康上的差距。
新项目给更多人机会
Frog Lake First Nation 的酋长格雷格·德加雷 （Greg Desjarlais）是 Tribal Chief Ventures Inc. 的主席，他在签字仪式上谈到了自己以前的梦想。
他说，很久以前，我曾经想成为一名牙医，但因为我没有受过教育，没学过数学，不得不放弃，那时我感到很沮丧。
他表示，新的培训项目将为处于与他类似情况中的人提供更多机会。
阿尔伯塔大学医学院和牙科学院的院长布兰达·合姆嘉姆（ Brenda Hemmelgarn） 医生说，我们将从社区招收学生，培训学生，这些学生更有可能返回社区工作。
她说，接下来的步骤包括建立信任并与社区密切合作，以便可以开始招收学员。
Tribal Chiefs Ventures Inc. 的首席执行官卡梅隆·阿莱克西（ Cameron Alexis） 称，该协议具有历史意义。
他说，我们需要原住民的医护人员，包括医生、心理学家、精神病学家、执业护士、注册护士、牙医和其他人，以解决原住民卫生保健的需求。
（CBC）