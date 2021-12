阿尔伯塔大学与原住民合作，培训更多原住民医生

阿尔伯塔大学与 Tribal Chiefs Ventures Inc. 签署了一个关系谅解备忘录,Tribal Chiefs Ventures Inc. 代表 Beaver Lake Cree Nation、Cold Lake First Nation、Frog Lake First Nation、Heart Lake First Nation、Kehewin Cree Nation 和 Whitefish Lake First Nation,这个备忘录于 12月15日 通过一个网上仪式签署。

阿尔伯塔大学校长比尔弗拉·纳根 (Bill Flanagan) 说: 通过共同努力,我们将兑现真相与和解报告中的多项行动呼吁。

特别是增加原住民卫生从业人员的人数,提高所有医护人员的文化敏感性和反种族主义培训,承认传统治疗方法的价值,并缩小原住民和非原住民之间在健康上的差距。

新项目给更多人机会

阿尔伯塔大学正在与原住民机构合作,培训更多的原住民医护人员。 照片:iStock

Frog Lake First Nation 的酋长格雷格·德加雷 (Greg Desjarlais)是 Tribal Chief Ventures Inc. 的主席,他在签字仪式上谈到了自己以前的梦想。

他说,很久以前,我曾经想成为一名牙医,但因为我没有受过教育,没学过数学,不得不放弃,那时我感到很沮丧。

他表示,新的培训项目将为处于与他类似情况中的人提供更多机会。

阿尔伯塔大学医学院和牙科学院的院长布兰达·合姆嘉姆( Brenda Hemmelgarn) 医生说,我们将从社区招收学生,培训学生,这些学生更有可能返回社区工作。

她说,接下来的步骤包括建立信任并与社区密切合作,以便可以开始招收学员。

Tribal Chiefs Ventures Inc. 的首席执行官卡梅隆·阿莱克西( Cameron Alexis) 称,该协议具有历史意义。

他说,我们需要原住民的医护人员,包括医生、心理学家、精神病学家、执业护士、注册护士、牙医和其他人,以解决原住民卫生保健的需求。

(CBC)