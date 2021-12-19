合理调整

一种松弛的法律或法规形式，目的是打击严格应用某准则所导致的歧视，或侵犯公民的平等权利。

Amalgame

过度同化个人、团体、想法，或诋毁个人、团体、族群的语言。

庇护

基于种族、宗教、国籍、政治见解或属于某特定社会群体，对有充分理由担心遭受迫害的人，以及有可能遭受酷刑或残忍、异常待遇或处罚的人所提供的保护。

加拿大经验类移民

一种移民类别，允许外国工人和刚毕业的外国学生在加拿大工作，申请永久居留。

加拿大公民

根据公民法，一个人可由出生获得公民身份（在加拿大出生，或在加拿大境外出生，父母中一人是加拿大公民），或通过申请获得加拿大公民身份（移民类）。

文化社区

由不同原籍的移民组成的不同社会群体（如意大利裔、越南裔等）以及原住民群体，在社会中构成文化的多样性。

出于人道理由的申请

无资格申请加拿大永久居留身份的人，以人道理由为基础提出的申请，适用于处于特殊情况中的人。

寻求庇护者

寻求庇护的人。 在法官作出决定前，不能称庇护者是否是难民， 寻求庇护的人在抵达加拿大后提出难民身份申请。

难民身份/难民地位申请人

申请庇护的人（在加拿大最常用的词是 寻求庇护者 ）。在加拿大寻求庇护，等待移民委员会和加拿大的难民地位董事会对其申请作出决定的人。

难民和移民之间的区别

难民为逃生而被迫逃离，移民为自己选择去另一个国家定居。

歧视

基于一些被禁理由而进行的区分、排斥或偏移，其效果是破坏损害平等的个人权利和自由权利。

多元文化

一个地区或一个社会里由不同文化背景而构成的特征或状况。

双重/多重国籍

同时拥有两个或两个以上国家的国籍。加拿大公民法允许双重国籍或多重国籍，但有些国家不允许。

移民

出于经济、政治等原因，离开自己的国家去另一个国家定居的人。

居住要求（公民）

永久居民必须在加拿大居住的时间长度，达到要求才有资格成为加拿大公民。

语言要求

某些移民类别对申请人法语或英语水平的要求，类别不同，对语言水平的要求不同。

担保要求

对担保家庭成员来加拿大作永久居民的人的要求。

经济移民

根据其技能和对加拿大经济贡献能力而选择的移民。经济移民类别包括技术工人、省和地区的提名计划移民、商务人士、加拿大经验类移民，及其配偶和所负担家属。

商业移民

包括投资者、企业家、自雇人士，其在加拿大经济领域成功的能力为获批永久居民的主要条件。

投资移民

拥有经营方面的经验，拥有净资产$ 1,600,000加元以上，并进行$ 800,000加元投资的人。

非法入境者

以非正规途径进入一个国家并逗留的人。根据国际法，逃离迫害的难民可以在未经授权的情况下进入一国，因此称他们为 非法移民 是不准确的。

包容性

所有人，无论其性别、性取向、传统、种族等，不受歧视。

跨文化

跨越文化的界限。

融入

适应和进入主流社会，包括个人和团体。

经济移民

去另一个国家工作，或追求更好经济前景的人，其移民动机纯粹是经济原因。

可见少数族裔

根据就业平等法案，可见少数族裔是 除原住民外，不属于白种人或肤色非白色的人 ， 主要为以下群体：南亚人、中国人、黑人、菲律宾人、拉丁美洲人、阿拉伯人、东南亚人、西亚人、韩国人和日本人。

就业平等法案中指出的另外3个群体是妇女、原住民和残疾人。

多元文化主义

在加拿大用来描述人口中不同文化共存的一个术语。

难民担保的人

加拿大难民的家庭成员，其永久居留申请与主申请人的申请一起处理。

被担保人

家庭团聚类的申请人，由一名具有团聚类担保资格的加拿大人赞助担保。

被保护者

在海外被加拿大签证官员承认，符合国际公约，被移民和难民委员会作为难民或被保护人。

偏见

基于不充分或不正确的信息，对其他人或群体产生的特定看法。尽管这种看法可能是正面，也可能是负面的，但偏见意味着过度广泛化，对个人或群体产生错误的人士，不承认其全面特征。

临时外国劳工计划

使雇主得以雇用外国工人，填补短期的、没有加拿大人填补的职位空缺，雇主在招聘外国劳工前必须先通过劳动力市场（EIMT）影响的研究。

种族主义

基于外部体征，如皮肤颜色、头发特征、眼睛形状等，排斥某人或某团体的概念和行为。

种族化

基于体征和文化，对某人或某团体进行分类的过程。

临时居民

（相关词汇：访问者，游客）合法在加拿大短期逗留的人，包括学生、外国工人和游客。

受保护的临时居民

持临时居住许可进入加拿大的人，加拿大在海外的签证官员确认其生命、自由或人身安全受到了直接威胁。

难民

根据日内瓦1951年难民公约，被加拿大或其他国家接收的人，难民在成为另一个国家（如加拿大）的公民后，即不再是难民。

加拿大接收的难民

提出的庇护申请被接受，获得难民类的永久居民身份，之后将申请并获得加拿大的永久居民身份。

自理难民

符合国际难民公约定义或东道国难民定义的人，拥有足够的财力来支持自己到东道国后的开支。

私立赞助难民

符合国际难民公约或东道国难民标准的人，由私人赞助其抵达加拿大一年后的财政费用。赞助协议持有人（MS）、Group 5 和社区均为私人赞助方。

政府赞助难民（RPG）

符合难民条件，由加拿大联邦政府和省级政府提供其抵达一年后的财政开支，政府赞助的难民从联合国难民署（UNHCR）和其他组织收到的申请中筛选。

政治或经济难民

这些词在法律意义上没有任何意义，因为难民不分类别。

难民家庭团聚

无论何种情况，难民都能迅速与其家人团聚，难民被迫逃离的时候，经常会有父母与子女分开，或配偶分离的情况。

无证/无身份

在一个国家逗留超过了其签证有效期的人。

第二代（或更多）

指在加拿大出生，父母中至少有一人是在加拿大境外出生的，或年纪很小时来加拿大的人。第三代移民则为父母都出生在加拿大的人。

刻板印象

由于身体或文化特征，对个人或社会群体产生的过分简化的概念。由于偏见，这种刻板的印象可正可负，但仍然是过于简化，对相关个人或团体存在不充分的认识。

安全第三国

除加拿大和涉嫌迫害国家之外的另一个国家，一个人可以在第三国提出庇护申请。在加拿大，移民和难民保护法对安全第三国设有标准。

难民旅行证件

有加拿大难民身份的人用来去加拿大境外旅行的证件，这些人包括难民，难民申请获得批准，或被确认回国后有风险的人。

技术工人（联邦）

根据其学历、工作经历、英法语熟练水平、进入就业市场难易程度选择的移民，其配偶和子女也在申请之列。魁北克省自己选择技术移民（TQQ）。

公民直通途径

加拿大人在海外生的或收养的孩子，无需申请移民即可获得加拿大公民身份。

（资料来源：Gouvernement du Canada, Conseil canadien pour les réfugiés, Larousse）