= 移民对经济的影响 =

移民与就业率。 照片：Reuters / Mark Blinch

你知道吗？

根据最新的研究，移民对加拿大的就业和失业的影响很小。

加拿大失业率

2016年12月：6.9%

= 加拿大的多语种国家未来 =

加拿大会变成多语种国家吗？ 照片：RCI

加拿大的官方语言有两个：英语和法语。

然而，2011年的人口普查显示，现在人们在家里或作为母语使用的语言已经超过了200种。

有近660万人称，自己在家里使用的语言既不是英语也不是法语。

加拿大六大城市使用非英语和非法语的情况

多伦多：

180万人在家里用的是不属于两种官方语言的母语。

蒙特利尔：

62.6万人在家里用不属于官方语言的母语，其中将近1/3的人用的是阿拉伯语和西班牙语。

温哥华：

71.2万人在家里用不属于官方语言的母语，其中旁遮普是第一大移民语言，其次是广东话和普通话。

卡尔加里：

22.8万人在家里经常用不属于官方语言的母语，其中说旁遮普语和他加禄语（菲律宾）的最多，其次是广东话和普通话。

埃德蒙顿：

16.6万人在家里不用官方语言，其中说菲律宾语和旁遮普语的最多。

渥太华 – 加蒂诺：

14.1万人在家里不用官方语言，其中说阿拉伯语和西班牙语的最多。

图1：在家里使用25种最常见移民语言的百分比（2006-2011）

图2：在家里使用加拿大非官方语言的比例（2001，2006和2011）

会官方语言的移民

64% 的人说英语

5.5% 的人说法语

7.0% 的人会两种官方语言

23.4% 的人既不会英语也不会法语

0.2% 的人没有声明

2015年加拿大永久居民中会说官方语言的比例

注：鉴于数据的采集时间，本表中的数据可能与IRCC其他表格的数据不同。

语言预测：2011年至2036年

超过1/4的加拿大人母语既不是英语也不是法语。

在加拿大人口中，母语为英语或法语的人口比例在2036前将减少。

在说官方语言的人口中，会其他语言的人增加。

资料来源：加拿大统计局

= 加拿大移民和族裔多元化回顾与预测 =

新移民入籍宣誓。 照片：RCI

历史简述

1871年

在加拿大的全国人口中，法裔占31.1%，爱尔兰裔占24.3%，英裔占20.3%，苏格兰裔占15.8%，德国裔占 8% 。

1901年

根据加拿大对人口母语的第一次普查，1901年加拿大人口中有61.8% 人母语是英语，27.9%的人母语为法语，母语是德语和盖尔语的人分别占2.7% 和2 2%。

未来什么样？

2036

到 2036年，即不到20年后，接近一半的加拿大人年将是移民或移民的后代。

移民人口将继续集中在大都市，尤其是多伦多、蒙特利尔和温哥华。

到2036年，在加拿大的移民中，超过一半的人来自亚洲。

在劳动年龄人口中，超过1/3的人将是可见少数族裔群体。

2011年多伦多族裔统计：

数据来源：加拿大统计局