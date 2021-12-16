Omicron：挪威一个圣诞派对多人感染，魁北克省卫生当局感到担忧

挪威卫生当局说，参加聚会的人都接种了两剂 COVID-19 疫苗，其中绝大多数接种了 mRNA 疫苗 [辉瑞 (Pfizer) 或 Moderna]。

当地的卫生官员说，当时一切都按章进行，没有违反任何规定：

参加圣诞派对的每个人都必须在派对前进行快速筛查，在一到三天前，每个人的检测结果都呈阴性。 引自 挪威公共卫生研究所

挪威卫生当局说发生集体感染的聚会遵守了所有卫生规定。 照片：Getty Images / iStock/.shock

Omicron

对上述病例的初步分析证实，其中有17人感染了Omicron 变体，挪威公共卫生研究所认为，大多数患者来自同一感染源，感染源可能是几天前从南非回来的一个人。

挪威公共卫生部门和奥斯陆市通过电话采访了参加办公室聚会的 95% 的人，初步调查得出的结论是，除一人外，其他被诊断出感染了 COVID-19 的人都是在参加派对的三天后出现症状。

超过 70% 的人说自己咳嗽、嗜睡、头痛、喉咙痛，超过一半的人发烧，没有人出现重症或住院，大多数人的年龄在 30 至 50 岁之间。

魁省担心

对于挪威圣诞聚会导致集体感染的消息，魁北克省公共实验室基因组协调和生物信息学负责人 Sandrine Moreira 说，这种变异病毒传染性极强，前所未有。

在蒙特利尔市，蒙特利尔公共卫生官员 Mylène Drouin 医生透露，在蒙特利尔感染了 Omicron 变体的 95 人中，90% 的人接种了双重疫苗。

她警告说，我们必须在圣诞节前大幅减少接触，以保护我们，同时保护我们健康系统的承受力。

由于 Omicron 变体的迅速蔓延，魁北克省水电公司 Hydro-Québec 已要求员工们暂停办公室聚会。

（Radio-Canada）