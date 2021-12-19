III - 迷与现实

= 谢梅谈移民过程中需要注意的问题 =

赵黎直播间采访了加拿大/魁北克持牌移民顾问- 谢梅，谈移民过程中需要注意的问题：

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= 马凯律师：办理移民过程中需要注意的问题 =

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加拿大的华人在增多，进入各专业领域的华人也在增多，马凯律师就是其中一位。

马凯律师事务所，设在加拿大魁北克省的蒙特利尔市，马凯表示，他拥有加拿大和中国的律师执照，业务重点放在移民法和商业法。

自从自由党政府于2015年11月执政，加拿大就放宽了移民政策。

马凯介绍说，加拿大联邦和魁北克省，对移民的分类基本类似，但相关的法律并不一样。

商业移民

商业移民一直是中国人比较关心的一个类别，这一类别包括投资移民、企业家移民和自雇移民。

马凯谈到了商业移民在申请办理过程中容易遇到的一些问题。

他说，自从2010年联邦政府取消了投资移民项目，魁北克省的投资移民计划就非常受中国大陆投资者的青睐。

与联邦一样，魁北克省在审核投资移民的申请时，非常重视资产来源的合法性，中国投资移民的申请人需要能够证明其收入来源合法，按照魁北克的法律，如果不是纳税收入，就不是合法收入，因此不被接受。

他说，你在银行的所有流水清单，都必须符合收入水平。申请前应该委托专业机构，魁北克的律师，有牌照的移民顾问，证明自己资产的积累是合法的，有税单，有社保记录，如果申请人提供不出充分的证据，就可导致申请被拒。

居住要求

除了语言条件、工作经验、证明资产来源合法性以外，在魁北克省居住也是重要的一项。

马凯律师表示，在接受面试的时候，如果申请人没有在魁北克居住的意向，申请被拒的可能性非常大。

申请魁北克省投资移民，必须在魁北克居住，如果有小孩在安大略省上学，或在安省有房产，被拒绝的可能性就非常大。

他说，在递交申请时，要明确表明自己的居住意向。

技术移民

技术类移民，也是许多中国专业人士关心的类别。

马凯说，递交申请材料时一定要真实，不要为了达到分数而造假，不要为了增加分数而多写，比如做义工的经历，是不能算作工作经验的，虽然申请时不需提供税务证明，但移民官随时可以要求申请人提供这段时间内的税务证明。

不少技术移民来到加拿大后，都抱怨难以找到符合自己背景和专业的工作，加拿大各省的技术类移民都面临就业问题。

对此，马凯说，想找对口的工作，就得有对口的背景，如果你已经在中国的一家外企工作，联系其在加拿大的公司就会相对容易。

如果没有与职位相应的背景，建议可以走职业培训，职业培训是一个有效途径，如果申请人比较年轻，不妨多花些时间，学习更深的专业。

家庭团聚移民

家庭团聚，也是不少移民或早或晚面临的问题。

马凯说，家庭团聚移民的申请，有可能涉及其他国家的法律，

他举了一个目前正在法院上诉的例子，一个客户，前妻在加拿大，现任妻子在中国。

在和前妻离婚的时候，由于加拿大的离婚程序比中国要复杂得多，为了省事，两人选择去中国离婚，到民政机关办理了手续。

之后他与在中国广州的现任妻子结婚，但两人把结婚的地点选择在香港，在香港进行了结婚登记。

结果，他申请妻子团聚被拒。

原因：根据加拿大法律，离婚的所在地必须是一方的所在地，他和前妻一直住在蒙特利尔，应该在魁北克省申请离婚，在中国办理离婚导致离婚无效。

根据中国的法律，结婚登记所在地必须是一方的所在地，即广州或蒙特利尔，第三地登记法律上不认可，所以，形式上的不合法导致他们的结婚无效。

就是说，他的离婚没有符合加拿大的法律，结婚没有符合中国的法律，从而陷入困境，现在这一官司还没有打完。

还有一个申请孩子团聚被拒的客户，也在移民法院上诉。马凯说，这个案例很特殊，这个客户在面试前孩子还没有出生，但在登陆前孩子出生了，但他没有及时向政府部门报告这一变化，结果在办团聚时遇到麻烦。

另外，团聚类移民来后由担保人负责其生活费用，夫妻担保、子女担保、父母、祖父母担保，担保的年限不同，父母10年，夫妻3年，这段时间内若领取了救济，担保人得还给政府，而且法律规定这一期间不能离婚。

建议

马凯律师最后表示，移民的类别不同，要求不同，投资移民比较复杂，申请前最好咨询一下专业人士，请专业人士看看简历。面试的时候要根据自己申请的类别，把注意移民部所要求的重点。

总之，移民是人生中的一件大事，应该提前做好规划和准备。马凯律师：办理移民过程中需要注意的问题

加拿大的华人在增多，进入各专业领域的华人也在增多，马凯律师就是其中一位。

马凯律师事务所，设在加拿大魁北克省的蒙特利尔市，马凯表示，他拥有加拿大和中国的律师执照，业务重点放在移民法和商业法。

自从自由党政府于2015年11月执政，加拿大就放宽了移民政策。

马凯介绍说，加拿大联邦和魁北克省，对移民的分类基本类似，但相关的法律并不一样。

商业移民

商业移民一直是中国人比较关心的一个类别，这一类别包括投资移民、企业家移民和自雇移民。

马凯谈到了商业移民在申请办理过程中容易遇到的一些问题。

他说，自从2010年联邦政府取消了投资移民项目，魁北克省的投资移民计划就非常受中国大陆投资者的青睐。

与联邦一样，魁北克省在审核投资移民的申请时，非常重视资产来源的合法性，中国投资移民的申请人需要能够证明其收入来源合法，按照魁北克的法律，如果不是纳税收入，就不是合法收入，因此不被接受。

他说，你在银行的所有流水清单，都必须符合收入水平。申请前应该委托专业机构，魁北克的律师，有牌照的移民顾问，证明自己资产的积累是合法的，有税单，有社保记录，如果申请人提供不出充分的证据，就可导致申请被拒。

居住要求

除了语言条件、工作经验、证明资产来源合法性以外，在魁北克省居住也是重要的一项。

马凯律师表示，在接受面试的时候，如果申请人没有在魁北克居住的意向，申请被拒的可能性非常大。

申请魁北克省投资移民，必须在魁北克居住，如果有小孩在安大略省上学，或在安省有房产，被拒绝的可能性就非常大。

他说，在递交申请时，要明确表明自己的居住意向。

技术移民

技术类移民，也是许多中国专业人士关心的类别。

马凯说，递交申请材料时一定要真实，不要为了达到分数而造假，不要为了增加分数而多写，比如做义工的经历，是不能算作工作经验的，虽然申请时不需提供税务证明，但移民官随时可以要求申请人提供这段时间内的税务证明。

不少技术移民来到加拿大后，都抱怨难以找到符合自己背景和专业的工作，加拿大各省的技术类移民都面临就业问题。

对此，马凯说，想找对口的工作，就得有对口的背景，如果你已经在中国的一家外企工作，联系其在加拿大的公司就会相对容易。

如果没有与职位相应的背景，建议可以走职业培训，职业培训是一个有效途径，如果申请人比较年轻，不妨多花些时间，学习更深的专业。

家庭团聚移民

家庭团聚，也是不少移民或早或晚面临的问题。

马凯说，家庭团聚移民的申请，有可能涉及其他国家的法律，

他举了一个目前正在法院上诉的例子，一个客户，前妻在加拿大，现任妻子在中国。

在和前妻离婚的时候，由于加拿大的离婚程序比中国要复杂得多，为了省事，两人选择去中国离婚，到民政机关办理了手续。

之后他与在中国广州的现任妻子结婚，但两人把结婚的地点选择在香港，在香港进行了结婚登记。

结果，他申请妻子团聚被拒。

原因：根据加拿大法律，离婚的所在地必须是一方的所在地，他和前妻一直住在蒙特利尔，应该在魁北克省申请离婚，在中国办理离婚导致离婚无效。

根据中国的法律，结婚登记所在地必须是一方的所在地，即广州或蒙特利尔，第三地登记法律上不认可，所以，形式上的不合法导致他们的结婚无效。

就是说，他的离婚没有符合加拿大的法律，结婚没有符合中国的法律，从而陷入困境，现在这一官司还没有打完。

还有一个申请孩子团聚被拒的客户，也在移民法院上诉。马凯说，这个案例很特殊，这个客户在面试前孩子还没有出生，但在登陆前孩子出生了，但他没有及时向政府部门报告这一变化，结果在办团聚时遇到麻烦。

另外，团聚类移民来后由担保人负责其生活费用，夫妻担保、子女担保、父母、祖父母担保，担保的年限不同，父母10年，夫妻3年，这段时间内若领取了救济，担保人得还给政府，而且法律规定这一期间不能离婚。

建议

马凯律师最后表示，移民的类别不同，要求不同，投资移民比较复杂，申请前最好咨询一下专业人士，请专业人士看看简历。面试的时候要根据自己申请的类别，把注意移民部所要求的重点。

总之，移民是人生中的一件大事，应该提前做好规划和准备。

= 劳晓红：移民如何本地化 =

劳晓红谈移民如何本地化。 照片：RCI

2017年，加拿大庆祝联邦建立150 年，而对温哥华市的劳晓红（ Eileen Lao ）女士来说，今年也是一个重要的周年：移民加拿大10周年。

路得一步步走

移民加拿大前，劳晓红在加拿大驻中国广州总领事馆工作，现在她是大温地区中侨互助会的公共事务经理，也是BC省巴克维尔古镇理事局的多元文化理事。

10年前，劳晓红与家人一起来到温哥华，谈到刚到时的情景，劳晓红说，由于自己的工作经历，来前信心满满，因为对加拿大已经有了很多了解，融入社会应该是轻而易举的事情，结果发现，与其他移民一样，有很多出乎意料的挑战，路要一步一步地走。

比如找落脚点，找符合背景的工作，以前积累了人脉和能力，用到新环境，安顿下来后，也有问题，比如小孩子上学到新学校，面临新教育系统，新朋友，新环境，要经历，父母也要经历。有一定了解有帮助，但还是要一步步重新来，重新生活。

做义工融入社会

劳晓红。 照片：RCI

劳晓红说，自己是一个喜欢认真、深度了解社会的人，到温哥华后，先是很快找到了在社会服务机构 – 中侨互助会的工作，在工作中发现，加拿大不但欢迎移民，而且设有很多服务帮助项目，全方位支持移民的落地和融入。

她说，除工作外，另一个比较好的途径就是做义工。

在登陆两年后，通过认识的人，劳晓红开始在巴克维尔理事局做义工，担任都元文化历史，现在已经8年。

她说，这份义工工作带给她的最大收获，就是了解了更多的人，并能把移民前积累的经验和人脉，在当地有更多的发挥，帮助当地社区，增加了自己的成就感。

劳晓红认为，作为移民，给社会纳税，为当地的经济做出了贡献，而积极参与社会的各种活动，在帮助社区的同时，也使主流社会更多地认识了亚裔社区、华人社区，有利于消除隔阂。

头5年非常重要

回顾自己在加拿大的10年，劳晓红女士人认为，移民本地化，落地后的头5年非常重要。

她说，来到加拿大的第一个5年是至关重要的。

很多人在原籍国已经有高学历，有专业技能，在事业上有一定成就，对来到加拿大后的情况有既定的想法，但来了以后才发现，自己的想法与本地的系统对不上，这个时候往往产生疑惑，甚至丧失自信心。

她说，一定不要失去 信心，头5年是一个拼命学习和吸收的阶段，要通过进修、工作等机会，充分了解本地的 游戏规则 ，更好地在专业方面、在社会层面上融入。

5年是个门槛，是个分界线，5年后，工作和家庭都基本稳定了，对加拿大的人文环境也有了一定了解，积累了一些人脉，这个时候就可以开始考虑如何回馈社会，帮助自己的社区。

= Johane Yang：移民难民到加拿大后的安置 =

安大略省约克地区的移民接待中心。 照片：RCI

Johane Yang， 加拿大安大略省约克地区移民欢迎中心 （Welcome Centre Immigrant Services）的安居顾问，这个中心是一个政府资助的非营利机构，主要工作是帮助移民尽快融入加拿大社会。

安省约克区与 移民欢迎中心

Johane介绍说，约克区和多伦多市属于两个平行的单位，人口中移民占大多数。

移民欢迎中心 向所有的移民开放，来自世界任何角落的移民 – 包括 亚洲、欧洲、美洲、非洲等等，中心都提供帮助.

她接着谈到，由于客户中大多数是华人移民，今天主要谈谈来自中国大陆的移民，他们的困惑、面临的选择和挑战，同时也介绍一下加拿大社区中心向移民提供的服务。

移民分4类

Johane表示，在加拿大，一个人拥有移民身份，即意味着他可以在加拿大合法工作和居住，并享受一定的福利和待遇。

而移民身份具体可分为4类：

独立移民：包括技术移民、投资移民、省提名移民、经验类移民等；

非独立移民 : 主要指由配偶担保的移民，或由子女担保的移民；

住家保姆转成的移民；

难民转成的移民。

不同身份的移民，在加拿大落地之后，他们的心态和境遇都有所不同。

技术类移民的困惑

因为时间有限，Johane主要谈了新移民中的技术类移民，以及由子女担保来加拿大的老年移民。

她介绍说，在她所接触的新移民中，中年人居多，40多岁，属于70后，作为技术移民来加拿大，大部分人在中国大陆接受过高等教育，有一或两个孩子，孩子可能是小学生，也可能是中学生。这些移民来自不同的城市，家庭经济状况不尽相同，但是他们有一个共同点，那就是来加拿大的动力是为了让孩子接受加拿大学业教育，换句话说，他们做出移民加拿大的决定是基于对孩子学业教育的考量。

在这些中年技术移民中，有些人会选择在约克区的万锦市定居，万锦市是华人集聚地，日常生活的方方面面用汉语就能搞定；这些移民通常在落地不久，会选择在寒假或暑假来登陆，接下来就是买房、将子女送入名校，以他们在中国大陆的积累，这两件事，在加拿大很容易做到。

等到子女入学，这些移民作为家长，就开始督促孩子学业，这个时候他们往往发现，好多事情并不像自己想得那么顺畅，比如，小学生没有作业，小学也好，中学也好，学校里面不设课外班，这让家长们感到困惑。

另外，因为人到中年，离退休还有十年、二十年，这些新移民还想工作，但却发现实际上工作不好找，不管自己在国内做高管还是做专业人士，加拿大的职场好像不需要他们。

这种左右不是、无法施展自己才能的困境，是移民生活的低谷。

移民接待中心的讲座。 照片：RCI

语言水平和太空人家庭

在新移民中，技术移民的英语相对过硬，尤其是家庭中的移民主申请，雅思成绩往往中级偏上，但主申请的配偶英语也许处于初级水平。

另外一个比较普遍的现象是，这些移民家庭，往往会在登陆的第一年，作出两地分居的决定：英语相对好的爸爸返回中国，英语不是那么好的妈妈留下来，照顾孩子，爸爸继续在中国工作供养妻子儿女在加拿大的生活。这样的生活方式给双方都会带来很大的影响, 这是显而易见的。

移民服务

Johane介绍说， 移民欢迎中心 提供的是一站式服务 – 安居服务、学历认证指导、就业辅导、英语培训等等。其中，除了安居服务，其它服务都很好理解。

那么安居服务指的是什么呢？它的内容无所不包：评估移民的需求、向移民提供各种信息、推荐各种 移民欢迎中心 内部与外部的服务，目的是帮助移民找到工作。

她说，具体来讲，一位移民来和我见面，我要问各种问题，在最短的时间内了解她最大的需求，这种需求往往分两种，一种是在欢迎中心内部可以解决的，比如她想学英语，那我要帮她约语言测试，然后把她推荐给负责语言培训项目的同事，这个同事会按照这个客户的成绩来分班，这就是内部的服务推荐。从外部来讲，一个客户半年前落地，至今枫叶卡没有收到，那我就要打电话给加拿大移民局询问，这就相当于我把客户推荐给了我们中心以外的部门。

从安居服务内容上讲，我们还指导移民申请牛奶金、更新枫叶卡、申请公民、申请老年金等等；我们还按照移民的需要，安排就业辅导、英语培训、学历认证辅导等等。

年老移民

她接着说， 老年移民，通常是子女担保来加拿大移民的，往往分成两类，一类来加拿大后，专门照顾儿孙两代的起居，三代同堂，很少和外部世界接触；另一类是移民后的最初几年照顾年幼的孙子、孙女，之后孩子长大，老年人搬出去单住，开始参加各类社区活动，包括到移民欢迎中心学习语言等。

对于这些在加拿大生活十年或更长时间的老人来说，他们最大的困惑是与子女的关系，子女们往往非常忙，没有时间和与他们多交流，这些老人最需要的服务是能够有信得过的专业人士，给他们讲解各级政府的福利待遇和社区资源、并耐心地指导他们申请各种福利待遇。

有的老人说，到了移民欢迎中心，就像回到家一样。

难民的困境

自从2015年11月以来，加拿大已经接收了超过35000名叙利亚难民， 移民欢迎中心 也为难民提供了各种服务。

Johane Yang 谈到，她接触到的叙利亚难民，大多数人受过高等教育，在叙利亚时属于中产阶层，相当于移民中的技术类移民，很多人说，一旦叙利亚恢复和平，他们是会回去的。

她说，这些难民面临的困境和需要的服务与来自中国的技术类移民很相似，都面临着英语提高难，就业难，所以也非常需要移民中心的协助。

移民欢迎中心网址 （新窗口）

= 加拿大移民的类型 =

加拿大移民到底由哪些类型组成？

2015年加拿大永久居民中的移民类型。 照片：RCI

（Source: Statistique Canada）

= 移民在各省劳动力市场的状况 =

加拿大国旗和省旗。 照片：RCI

你知道吗？

在加拿大平原省份，移民的就业率最高。

2011年，加拿大移民就业增长的一半要归功于平原省份和不列颠哥伦比亚省（BC）。

在2010年和2011年间，平原省份和BC省的移民就业增长占了总体增值的53%。

萨斯喀彻温省

在经济衰退期间就业市场相对稳定，移民的就业也稳定。

在新移民中，2008年和2011年间就业增加了一倍，就业率达到77%。

阿尔伯塔省

在阿尔伯塔省，移民的就业率超过加拿大出生的人，分别为85.6% 和84.4%，两个群体的失业率相似：4.1%和4.3%.

马尼托巴省

移民的就业率为82.5%，失业率6.0%。

与阿尔伯塔省一样，马尼托巴省移民的就业率超过加拿大出生的人。

不列颠哥伦比亚省

移民就业略有增加，失业率从2010年的8.8% 降到2011年的7.4%。

所谓的 成熟 移民，就业率显著增加，失业率仅仅5.8%。

安大略省

加拿大制造业和建筑业的40%的劳动力集中在安大略省。

2009年，失业率上升，移民和加拿大出生者之间的就业差距有所增加。

此外，在安大略省

核心工作年龄组（75.4%）的移民的就业率在2010年至2011年基本持平，失业率从9.9% 降至8.7%。

加拿大本土出生的人，这两个比例分别为83.3%和5.4%。

魁北克省

2011年移民的就业情况变化不大。

即：

移民与加拿大出生者之间的就业差距高于其他省份，特别是新移民。

2011年，魁北克省的移民就业率为70.3%。

同样，移民的失业率达到11.9% ，为全国 最高的省份 ，而且 两倍于魁北克本土出生的人（5.6%）。

大西洋省份

移民的就业率低于加拿大出生的人，分别为 77.4% 和78.2%。

核心工作年龄组的移民占人口总数的4%，在全国的比例最低。

= 移民与加拿大宗教组成 =

加拿大人的宗教。 照片：martinwimmer

你知道吗？

加拿大人口中有 2/3是基督教教徒。

略超过2210万人（67.3%），即加拿大人口的三分之二，属于基督教。

新移民的主要宗教包括伊斯兰教、印度教、锡克教和佛教。

目前加拿大的穆斯林超过了100万人，占全国总人口的3.2%。

印度教徒占1.5%，锡克教徒1.4%，佛教徒1.1%，犹太教徒 1.0%。

超过780万人，占人口的23.9%，也就是近四分之一，没有宗教信仰。

加拿大人的宗教信仰：

加拿大人口中基督教徒人数最多。 照片：RCI

宗教预测，2011年至2026年

显然，从现在到2026年，非基督教人口的比例将明显上升。