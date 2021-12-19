= 王泳涛：把中国艺术带进加拿大，把加拿大艺术带进中国 =

王泳涛，中加艺术文化交流协会的创始人，2017年是她来加拿大的第9个年头。 照片：RCI

持尝试心理来加拿大

与很多移民不一样，王泳涛说自己当年来加拿大的时候抱的是尝试心态，并没有对外来的生活有过多的设想或期盼。

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她说，在中国的时候，自己有一个电视栏目制作公司，从事的是时尚娱乐类节目的制作，每周定期播出，工作量非常大，过了几年，感觉到自己好像被掏空了，到了一个点，激情也消失了，所以就决定来加拿大看看，但当初并不确定自己最后是否会留下来。

2015年7月，米兰展览现场。 照片：RCI

对魁北克产生感情

但是，在过了一段时间后，王泳涛渐渐地爱上了这里。

王泳涛走南闯北，去过世界上的很多地方，她说，魁北克人的礼貌，蒙特利尔市的友善，对她有强大的吸引力。在这里，公交车的司机会对每一个乘客说 你好 ，这是世界的大城市中是很少见的。

到了第3年，她开始对这个国家，这个地区产生了感情.

她说，这里对多元文化的包容性，让我找到了新的归属感、认同感，到了第6年，我开始觉得自己是个加拿大人了。

2015年巴黎，与大皇宫策展负责人。 照片：RCI

为什么要办文化协会？

为什么要做这件事？王泳涛说，移民加拿大后，与祖国远了，而心理上的距离反而在拉近。

这个时候她发现，很多加拿大人、魁北克人对中国文化现在的情况很不了解，而中国人往往对欧美文化知道得比较多，但对加拿大却缺乏了解。

自己作为文化人，在文化交流上具备背景、特长和资源，对此又有兴趣，于是就产生了办协会的念头。

2015年9月蒙城中国南京周现场。 照片：RCI

增加直接接触

王泳涛表示，她发现中加两国人民不但友善，而且都有好奇心，尽管现在是网络时代，但网络取代不了人与人的直接接触。

通过一个一个活动，中加两国的人民加深了交往，增加了直接感性的认识。

比如，在一个活动中，魁北克省的3个手工艺家去了中国，看到中国人的当代设计，感到震动，于是突然来了动力，拼命地工作，要把最好的作品贡献出来，为加拿大争光。

许多人的友谊就是从这样的单个项目开始，持续了下去。

专业圈

不过，在谈到与专业人士的交往时，王泳涛有所保留。

她说，反而是魁北克的专业人士缺乏包容感，而且对中国缺乏了解，另外，中国人一向注重谦虚，结果给人的印象好像是自信不足。

2016年南京名城会。 照片：RCI

依靠自己的背景和特长

对于给新移民的建议，王泳涛女士表示，移民到一个新国家，是蛮大的挑战，最重要的是要清楚自己到新国家能做些什么。

她说，中国的文化特点和北美很不一样，融入社会最好的方式是社交，而社交的最有效途径就是工作。

王泳涛最后谈到，不过，年轻的移民和老一代移民完全不同，许多人还没来加拿大英语就已经很牛，因此，他们来后融入这里的圈子自然也容易很多。

= 加拿大华裔制作人陆毅鹏 - Ben Lu =

陆毅鹏, 加拿大温哥华市的影片制作人。

最近，围绕着温哥华华人移民家庭拍摄的悬疑侦探电视剧 血与水 （Blood and Water）获得了 2017加拿大银屏奖 （2017 Canadian Screen Awards）最佳电视剧 （TELEVISION Best Dramatic Series）的提名，陆毅鹏是这部电视剧的制片人之一。

陆毅鹏通过Skype接受了黎黎的采访。

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陆毅鹏出生在中国广州，高中一毕业就去了英国，读经济，然后来到加拿大，先后在York和 西蒙佛雷泽学习电影制作，这期间遇到了来自美国的现在的太太，太太当时正在温哥华读研究生，于是他就到了温哥华，曾经做广告之类，然后从事影视制作，现在差不多已有20年。

Blood and Water

电视剧Blood and Water用普通话、广东话和英语同时制作的，由罗杰斯媒体公司下属的OMNI电视台播出，第一季播出后，引起不小反响，于是又拍摄了第二季。

陆毅鹏介绍说，电视剧说的是温哥华的一位华裔富商，有3个儿子，小儿子被谋杀。

警方的破案小组由一位华裔女警官牵头，破案过程中引出来家庭历史，文化背景等多重因素，而破案中也遭遇不少阻力，整部电视剧围绕着个脉络展开。

与悬疑侦探电视剧 血与水的主要演员合影。 照片：RCI

针对主流

陆毅鹏谈到，拍摄前对电视剧的定位有很多的讨论，最后决定，尽管这部电视剧围绕的是华人社区，但受众群的定位定在主流社会，拍摄手法采用的也是美剧的方式。

而且，剧组最后决定在语言使用上保持 原汁原味 ，加拿大的很多移民在生活、在工作中，自然而然地使用两种或三语语言，老华裔说的最多的是广东话，华人新移民用普通话很普遍，同时用三种语言显得更真实，更容易引起共鸣，需翻译部分全部打字幕。

人口结构

获得加拿大银屏奖的提名，意味着这部电视剧确实是 进入 了加拿大的主流社会，长期来华人在加拿大似乎一直是个边缘群体，主流媒体并不太关心华人社区的事情，加拿大社会中对华人也存在着一种由来已久的刻板印象，这部电视剧能找到投资，拍出来，进入主流媒体播放，确实很不容易。

陆毅鹏谈到，这套电视剧之所以得以 攻克 主流堡垒，有必然也有偶然因素。

首先，近些年加拿大的人口结构发生了快速的变化，现在在大城市中华人都占到相当的比例，华人人口增多了，不容忽视。

而中国经济崛起，使中国成为有吸引力的市场，这部片子先拍出来给北美看，但也在考虑能不能吸引中国人的眼球。

另外，加拿大政府更替，政治环境变了，加拿大的影视业一直离不开政府公益机构的赞助，BC省也提供税务优惠，当然大投资商罗杰斯媒体看的主要是利润，

快乐的一家。 照片：RCI

华人形象常态化

陆毅鹏最后表示，电视剧对推动华人形象的常态化有好处。

现在有越来越多的华人参与到主流，每个行业，无论是医疗、金融、会计、律师、广告创作、管理层，都有华人，华人的地位在提高。

但他同时认为，华人从政还不踊跃，表达自己声音还不太强，在联邦议会和省议会中，与其他族裔相比，华人比例很低，华人不善于发声，不善于争取维护自己的权利。

= 华人律师王精灵：移民要维权的律师 =

温哥华律师王精灵。 照片：RCI

王精灵，加拿大的华人律师，9年前移民加拿大，目前在温哥华市的史威律师楼（Slater Vecchio LLP）担任律师。

在谈到个人经历时，她谈到，自己是土生土长的中国人，与第二代移民，我们的孩子一代完全不同，来加拿大之前，她在中国已经拥有法学硕士学位，而且是持牌律师，但到加拿大后，为了获得加拿大的律师执照，她又从头到尾地学了一遍法律。

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班上唯一来自中国的学生

王精灵说，由于两国的法律系统不同，加拿大完全不承认她在中国学的任何法律课程。

为了继续从事自己的专业，她先去温哥华的一个公立学院读了个Paralegal，之后能做些法律文案工作，但不能上庭。

这样干了两年，她发现Paralegal的工作与律师完全不同，没有任何 发言权 ，自己当惯了律师，靠发声帮人打官司，现在委屈做paralegal，受不了，于是，王精灵决定从头来一遍。

她参加了全北美法学院的入学考试，最终得以进入位于温哥华的不列颠哥伦比亚大学（UBC），她说，BC省只有两个法学院，一个在温哥华，一个在维多利亚，竞争激烈，她是班上唯一一个土生土长的华人，于2014年毕业。

法律系统之公平

王精灵谈到，加拿大的司法系统，从程序意义上讲是公平的，但对华人移民来说，很难做到公平。

第一，有语言的障碍，第二，如果没有语言障碍，还有法律知识的障碍。

移民来自不同的国家，原籍国的司法系统使人形成一种特定的看法，并由此来推理这里的法律规则，在实际生活中遇到问题时，比如买房的纠纷，离婚的官司，车祸受伤后的理赔等，常常吃很多的亏。

美亚假期翻车案件

王精灵在毕业后，进入了温哥华市的史威律师楼工作，据她介绍，这个律师楼有大约200个律师，只做车祸理赔，是加拿大最大的一个负责车祸理赔案件的律师楼。

2014，BC省发生了震惊北美的美亚假期翻车事故，一辆旅游大巴翻下了高速公路，全车的52人全部受伤，而且绝大多数是华人。

王精灵接手了这个案子。

她说，2014年8月，美亚假期的一个来自中国的旅行团，乘坐的大巴翻车，情况很严重，许多伤者都是由直升飞机接走的，事故后总共收到了30多个民事诉讼。

这个旅游团的团员大多拿的都是一次性旅游签证，王精灵带着一个讲中文的团队，负责为受伤的人理赔，这个案子至今还没处理完。

文化差异

中国发生汽车事故，大多数是车的理赔，对人，除非是死了或残废了，才有赔偿。

加拿大这边更注重人的情况，人的恢复，以及事故后的心理恢复。

充分利用法律资源

王精灵表示，华人移民需要了解如何利用这里的法律资源，第一是要学习语言，第二是要融入本地社会。

加拿大对低收入阶层提供免费的法律援助，BC省也有这样的项目。

王精灵最后表示，愿意为同胞们提供免费咨询，若越出自己的专业范围，则会推荐给其他律师楼。

联系方式: 604.639.9373；awang@slatervecchio.com；微信: awang-slatervecchio

= 刘芳，加拿大的琵琶皇后 =

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· 出生于中国昆明 · 6岁开始学琵琶 · 12岁为英国伊丽莎白女王二世演奏 · 15岁进入上海音乐学院学习琵琶和古筝 · 1996年移居加拿大 · 2001年获加拿大国家艺术委员会 千禧年青年艺术家奖 · 2006年获法国查理·科鲁斯奖 （L’Academie Charles Cros Award）

刘芳，加拿大的琵琶皇后，她原籍中国云南，来到加拿大已经有整整20年了。

回忆起当年抵达加拿大的情景，刘芳说，那是1996年1月份，刚在德国过完圣诞新年，从柏林到了蒙特利尔，开头那段日子天气总是灰蒙蒙的，非常冷，还好住在市中心的一套公寓里，室内很暖和，就这么着把第一个冬天给扛过去了。

对自己到加拿大的生活，刘芳说并没有设立任何目标和计划，只期待着家居生活，简单自由，完全没有压力。

把琵琶带进加拿大

那个年代，加拿大社会远不如现在这样多元化，大多数人对琵琶可谓一无所知，然而，刘芳，把琵琶一步步地带入了加拿大的天地。

她说，刚开始的时候，我先生喜欢带一些同事和朋友来家里聚会，他们对琵琶音乐完全不了解，但非常喜欢听，而且很多人会感动地落泪，这就给了我信心，感受到音乐确实是超越国境、超越语言的。

之后不久，刘芳参加了加拿大国家艺术家委员举办的一个才艺展，然后就接到了来自加拿大几个大音乐节的邀请，她去了温哥华、卡尔加里、温尼伯、伦敦、多伦多、魁北克城进行表演，加拿大人开始了解琵琶的魅力。

移民与跨文化创作

加拿大人开始通过音乐节认识刘芳和琵琶，而音乐节本身也给刘芳带来的新的创作灵感。

她说，在这些音乐节上，组织方把素未谋面的的音乐家一起放在舞台上，让大家即兴发挥， 刚开始的时候对这样的表演方式不熟悉，不知道该怎么办，但慢慢就开始找到感觉，知道该怎么弹了，音乐家之间有了共同的语言。

刘芳说，这很有意思，很刺激，从此开始认识很多不同流派的音乐家，开始合作了跨文化的尝试。

在加拿大国家艺术委员会的赞助下，在2000-2005年期间，刘芳发起了一个名为 Silk and Steel 的项目，把东方音乐与现代、西方音乐结合在一起，每年两场音乐会，邀请其他国家的音乐家到蒙特利尔与她一起演奏，她说，加拿大广播公司CBC对每场音乐会都进行了直播。

获加拿大青年艺术家奖

刘芳表示，由于有了加拿大国家艺术委员会的赞助、媒体的支持，她不断举办音乐会，而且音乐会的内容也越来越丰富。

而且，每次音乐会后都会感到，自己的音乐在不断进步，并有新的创意。

2001年，加拿大颁发 千禧年优秀音乐艺术家奖 ，全国有3位艺术家获奖，刘芳是其中之一，她说，这个奖，奠定了我在加拿大音乐成长的基础。

现在的刘芳，加拿大音乐界已经有了属于自己的位置，家庭也很幸福，不但有一位一直协助她开拓事业的老公，还有了个3岁的可爱女儿。

作为一名少数族裔，把不为人所知的音乐带入加拿大，回顾过去的20年，刘芳说，一路走来，我得到了很多的关爱和支持，有这么多热爱我的听众、媒体、加拿大政府，国家艺术委员会，使我的音乐有了更大的发展空间，没有这些，是不会有我的今天的。

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= 直播间采访小移民、微信媒体小编马可 =

直播间采访现场视频:

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一谈到移民，一般人的印象里总是拖家带口的中年人形象，但是我们也看到在移民的人群里逐渐有了越来越多的年轻面孔。

我们在加广的直播间就请来了一位90后的移民小朋友 – 马可。让我们和她一起谈谈她的加拿大移民经历和感受。

片断一：新国家、新经历

采访者：马可你好。你可能是我们采访过的最年轻的受访者之一了。据我们所知你的身份除了康科迪亚大学学习金融和市场双专业的学生之外，还是一位年轻的移民。

采访者：能和我们大致谈一下你的移民经历吗？

马可：刚开始是留学生，出的国。和我爸妈一起办的移民，那时移民很热，在我大学最后一学期才最终办完移民手续。

采访者：那么你和父母一起住吗？

马可：我们2015年年底办完移民。是一起住，但他们目前还在国内。他们也会过来。

采访者：为什么要移民到加拿大这个全新的国家来呢？

马可：有考虑移民美国，但加拿大是更平和的国家。考虑到美国和中国关系时不时紧张，加拿大成为了我们最后的选择。

采访者：作为一位年轻的移民，大学毕业就留在这里。那么你碰到最大的挑战是什么呢？

马可：大家可能都知道。蒙特利尔是一个双语的城市，我是英语大学毕业，无论是找工作还是生活，法语成为了我一个最大的挑战。

采访者：但我相信对于一位年轻人来说，一个新的地方也会带来欣喜和发现。那您的欣喜和发现又有哪些呢？

马可：其实在留学的期间就已经感受到了。很多细节，比如大家电梯上都站在右侧..另外就是环境，这里的环境要好很多。我是从山西来的，那里污染相对比较严重，后来就去了深圳，那里的环境要好很多。环境是我们移民的一个主要原因。

90后马可和父母在2015年办了移民。 照片：RCI

片断二：我的小编生活

采访者：能告诉我们你目前的学习和工作状态吗？

马可：上完大学后，就继续上一些法语课，也上一些专业证书课程和实习。目前就在 乐活蒙城 微信媒体做小编。我们是一群很有活力的年轻人，相信微信媒体的机会。

采访者：那么你也算是一个媒体人啦？你为什么会去做媒体的事呢？

马可：一开始只是看到他们的招人广告。我自己也喜欢写东西，艺术一类的。从小也有一些梦想。

采访者：可能年轻人更多是一种契合。大家喜欢在一起工作，一个有活力的团队。我在华文报纸上看到你写的一个 马可菠萝 专栏，能谈谈它吗？

马可：这个也要特别感谢一些老移民。我参加了 梦之声 合唱团。 梦之声 合唱团的团长也给我这个机会在报纸上开一个专栏。

采访者：这个专栏的名字很好，体现了一种中西文化的交流… 那么你以后有什么打算？继续做媒体还是…

马可：我觉得自己挺适合的话，会继续做媒体。

马可是一个微信媒体小编。 照片：RCI

片断三：年轻一代移民群

采访者：我发现年轻的移民也在逐渐增多，你肯定对他们了解得更多，能谈谈你印象里的年轻移民朋友吗？

马可：其实他们大部分都是上完学走PEQ快速通道移民。然后感觉他们时常会碰到问题。要学习法语通过考试，开始是TIFA考试，后来是B2认证，并不是一帆风顺的。生活中和学习中都是问题重重，不容易。

采访者：你眼中年轻一代移民和老一代移民的区别有哪些？

马可：我觉得年龄大一些移民已经考虑清楚了，有了确定答案，要呆在加拿大。有一个生活的计划和目标。年轻的移民往往只是暂时考虑。就是先移民，可能会回国，也可能会再过来。他们的想法更多，也不那么确定。

采访者：我在地铁里也常常看到小移民，他们的脸上会有一些迷茫。也不知道一个确定的方向。中国有中国的好，加拿大有加拿大的好，这个选择也是很难的。

马可：对。国内现在发展很快，五花八门地。年轻人会觉得那样才是有活力的。

采访者： 谢谢马可接受我们的采访。我们也希望能够了解和接触更多的年轻移民朋友。他们的经历和道路和老一代移民显然不同，他们面临的选择也各式各样。他们同时也需要华人和加拿大社会的更多关注，让他们的声音也能被听见。

（沈二采访制作）

= 于曦：年轻希望看世界 =

从法国迁居魁北克省的于曦。 照片：RCI

于曦，是一位刚到加拿大几个月的新移民。

他是在2016年10月上旬抵达蒙特利尔的，一下飞机，对这个城市的第一印象，远远没有想象中的那么繁华。

不过，他不久就开始发现蒙特利尔的魅力，觉得这里有着一种现代与古典交融的美。

从法国过来

与不少近期来的华人新移民一样，于曦曾经在法国留学3年，已经对欧洲的文化环境有了一定了解，由于自己年轻，就希望也到北美看看，于是开始申请魁北克移民，不久就批了下来。

魁北克与法国之不同

到了魁北克，于曦发现魁北克人的法语口音和法国人的不一样，而且用的词汇也不同。

但是，他发现这里的大部分人很友好，对人很友善。

最让他没有想到的，是这里有着严格法规禁止种族歧视。

比如，在递送找工作简历时，简历上不能写性别、年龄、来自哪个国家等等，因为有可能引出歧视问题。

他说，在法国可不一样，法国人在找工作时经常是把自己的照片都放上去。

唯一让于曦最不习惯的地方，就是寒冷。

他说，冷，这里可真是冷，作为武汉人，从来没有这么冷过，到了魁北克，才真正体会了加拿大的冬季。

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= 张怡然：从法国来到加拿大 =

张怡然在法国留学十年。 照片：RCI

张怡然是蒙特利尔培训学院Collège Insa （新窗口） 的教育部副主任，她在2011年来魁北克省的蒙特利尔市定居，现在整整5年多。

她说，在此之前，已经在法国留学了10年，因此选择了加拿大的法语省份魁北克定居，从递交魁北克移民申请，到获得批准，办得非常顺利。

北美与欧洲差异多

她说，北美的大环境与欧洲的差异很大，加拿大地大物博，空气好，空间大，而且人与人之间也非常亲切。

她尤其有所感触的是加拿大的工作效率，与巴黎相比，高很多，而且工作人员和蔼可亲，办理任何材料都很顺利，速度也快。

找到自己的天地

张怡然承认，刚来的时候，有恐慌感，不知未来的路该怎么走，自己能不能生存下来，

但自己最大的优势是会法语，对在这里落得生根有了非常大的帮助。

现在，她是Collège Insa （新窗口） 的教育部副主任，这个学院的初衷是为了帮助新移民，为他们提供职业培训、法语培训。

现在，在法语培训班中，机会90%的学生是中国学生，都是来魁北克省学习法语。

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= 加拿大卡尔加里市的第一个韩裔家庭 =

Chang Young Kim 一家是卡尔加里市最早的韩国移民。 照片：CBC

Chang Young Kim 是加拿大卡尔加里市的一位韩裔，曾经是阿尔伯塔大学 (University of Alberta) 的物理学教授，2017年1月30日，他在卡尔加里去世，葬礼于上周六举行。

据信，Chang Young Kim 一家，是卡尔加里市的第一个韩国移民家庭。

韩国-美国-加拿大

加拿大广播公司的David Bell 报道说，Chang Young Kim 在50年代末期离开韩国，去美国西雅图读博士学位，获得博士学位后，他先是在美国阿拉斯加的大学工作，1965年接到加拿大阿尔伯塔大学的聘请，带全家迁到卡尔加里市，一直在阿尔伯塔大学卡尔加里分校任物理教授，工作到1992年退休。

当时，Kim一家是卡尔加里的第一个韩裔家庭。

热心帮助移民

加拿大广播公司的报道说，Kim 会说好几种语言，除了母语韩语外，还会说流利的日语和英语，后来又学了德语。

在卡尔加里，Chang Young Kim 不仅仅是位大学教授，还是一位非常热心帮助其他移民的人，但是，他从来不炫耀自己。

报道说，据他的女儿 Diana 讲，他们的家后来在某种形式上就成了韩国移民的社区中心，

她告诉加拿大广播公司，对于新到的韩国移民来说，他们的家给他们带来了安全感，可以在这里说自己的第一语言，能吃到正宗的韩国菜，当时还没有亚洲食品超市，父母对北美的食物进行了不少 改良 ，添加了大蒜粉、辣椒粉等佐料。

谦虚而自豪

Diana 还说，尽管父亲有博士学位，而且是大学教授，但他为人很谦虚，是个既谦卑又有自豪感的人，非常愿意帮助别人，但从来没有觉得有必要对外炫耀。

另外，父亲也非常重视教育，Diana 说，家里有4个子女，哥哥是老大，哥哥曾经一度不想去上大学，是父亲坚持要他去上的。

她还说，自己的奶奶一直在韩国，那个时代的妇女能识字的很少，但父亲通过各种途径，教会了奶奶阅读，所以，每次奶奶都能看懂父亲的来信。

与孩子们在一起

Diana还表示，父亲曾经说，一生中最美妙的时刻，是抚养孩子成长的时候，他总是喜欢和孩子们一起玩耍，由于他是一个科学家，所以他喜欢观察孩子，观察孩子们在不同的情况下如何反应。

成了新移民的 耳朵和嘴

加拿大广播公司报道说，许多新移民来到加拿大后，面临的最大障碍就是语言问题，Chang Young Kim的英语好，因此常常主动为不懂英语的移民进行翻译，帮助他们解决法律上的问题，财务上的问题。

他的好朋友 Jay-Sol Yang 在 2014年出了一本有关移民经历的书 （The Promised Land Canaan （新窗口） ），里面有一章专门写的是 Chang Young Kim。

书中写道：对于那些说不出英语的人来说，金博士就成了他们的 嘴 ，对于那些听不懂英语的人来说，金博士就成了他们的 耳朵 。

（RCI with David Bell /CBC）