= 加拿大移民史上的四个高潮 =

. 照片：Reuters / Suhaib Salem

第一个高潮：1825 -1850

爱尔兰爆发 土豆饥荒 ，大量人口饿死。75.9万爱尔兰人移民到加拿大。

第二个高潮：1900 -1914

加拿大采取有条件赠送土地等措施吸引大量欧洲移民。十四年间有大约三百万新移民定居加拿大，其中一百万来自不列颠诸岛，75万来自美国，50余万来自欧洲大陆。

第三个高潮：1947 -1961

1947年出台的《公民法》和修订的移民法开启了新一轮移民潮。移民主要来自欧洲大陆，但是到了后期，来自非洲、亚洲和拉美的移民大幅度增加。加拿大移民进入多元化时代。

这一时期的新移民有25万来自中欧和东欧，13万来自葡萄牙，6.9万来自加勒比海地区，6万来自越南。

第四个高潮：1900 -现在

这一时期的移民主要来自亚洲。南亚包括印度和巴基斯坦。东亚先是来自台湾和港澳，1999年后，中国大陆的移民成为主体。菲律宾是近年移民增长的主要力量。

（沈二整理制作。）

参考文献： 加拿大统计局2013年数据

李牧：《加拿大移民潮背景分析之二：移民与历史同在》

30 Canadian Immigration Waves (2013年数据）

= 加拿大移民都去了哪里？=

. 照片：Wei Wu

根据普查，总体来讲，移民们主要分布在加拿大的4个省份，大部分人集中居住在大都市。

三大城市

绝大多数移民住在安大略省、不列颠哥伦比亚省、魁北克省和阿尔伯塔省。

70% 的人集中在3个大城市：多伦多、蒙特利尔和温哥华。

2011年，加拿大的移民人口为680万，绝大多数（91.0%）分布在加拿大的33个城市。

在加拿大本土出生的人口中，这一比例为63.3%。

2015年的加拿大移民人口分布。 照片：Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

= 加拿大是G8国家中移民最多的吗？=

加拿大是G8国家中移民最多的国家，但澳大利要要超过加拿大。

加拿大移民人口。 照片：RCI

= 加拿大移民的人口状况，数字会说话 =

年龄：新来的移民都比较年轻。2011年，新来移民的平均年龄为31.7岁。

总移民人口的平均年龄为47.4岁，加拿大本土出生人口的平均年龄为37.3岁。

图表：加拿大 – 永久居民，按年龄和原籍国划分 – 2014年

2014年的加拿大移民人口。 照片：RCI

性别：根据加拿大移民、难民和公民部（IRCC）的统计，在经济移民的所有类别中，主申请是女性的人数略有增加。

2015年，男主申请人和女主申请人之间的人数差距为10 380人，与2005年的男女差距22894人相比，降幅达到55%。

女性移民的人数近年来略有增加。 照片：RCI

Source: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

难民的男女比例：在2015年加拿大安置的难民中，52% 为男性，48% 为女性。

另外，向加拿大提出庇护申请的人中，男性和女性的比例数年保持稳定。

2015年，向加拿大提出庇护申请的人中，56% 为男性，44% 为女性。

学历资格等级：有高学历的移民越来越多。在2010年，移民中47% 的人在抵达加拿大时已经拥有大学学位。

15岁以上加拿大人的学历组成。 照片：RCI

= 二十年后的加拿大：一半人口是移民及 移二代 =

即将离开家乡的菲律宾移民。 照片：Getty Images / JOEL NITO/AFP

加拿大第一次进行人口普查是在立国后的第四年（1871）。那一年，在加拿大以外出生的人口 — 那时还不叫移民 —只占全国总人口的16%，而且绝大部分来自英伦三岛和美国，也就是说，几乎全是说英语的白人。

2017年是加拿大建国150周年。根据加拿大统计局在这一年公布的统计和预测数字，再过二十年，不仅移民人口将占到加拿大总人口的三分之一，而且超过一半的移民将是亚裔。

如果加上在加拿大出生的第二代移民（即父母当中至少有一人出生在国外），到2036年时，几乎每两个加拿大人就有一个是移民或第二代移民。

2036：亚裔移民增加，欧裔移民减少，超过三分之一劳动力人口属于有色少数族裔

事实上，在加拿大2011年人口普查时，亚裔在加拿大移民中的比例就已经接近45%。加拿大统计局说，如果目前的移民构成趋势持续下去的话，到2036年，加拿大移民中将有55.7%到57.9%出生在亚洲国家。即使是这个预测增幅的最低点也超过了半数。

与此同时，出生在欧洲国家的移民的比例将从目前的将近三分之一降到15.4% 到17.8%。这个下降的幅度大大超过亚裔的增幅，意味着中间有一个缺口，将由非亚非欧的拉美和非洲国家的移民来补上。

绝大部分中东国家位于西亚地区，因此出生在这些国家的移民从地理上来说也属于亚裔。

15岁到64岁之间的人口被称为劳动力人口或工龄人口。目前有色少数族裔在这个年龄段的加拿大人当中不超过20%，但是二十年后将占到34.7%到39.9%，超过劳动力大军的三分之一。

如果在有色少数族裔中再细分一下，南亚裔的比例和2011年人口普查时一样，将仍然是最高的。

移民人口仍将集中在多伦多、蒙特利尔和温哥华

移民在全国的分布，二十年后并不比今天更平均。2036年，90%以上的移民将住在加拿大的都市地区，使这些地区的移民人口比例超过其他地区。例如，超过三分之一的移民将住在大多地区，使其总人口中的移民比例达到一半左右（46%到52.8%）。如果加上第二代移民，大多地区的移民比例将占77%到81.4%，大温地区为69.4%到74%（不含第二代则为42.1%到48.5%）。

2036年加拿大都市的移民人口比例（不包括第二代移民） 多伦多：46%到52.8% 温哥华：42.1%到48.5% 卡尔加里：32.7%到40.8% 蒙特利尔：28.4%到34.2% 温尼伯：29.2%到40.5%

但是在加东四省，不把蒙特利尔计算在内的魁北克省和五大城市以外的地区，移民增长的比例将低于平均水平。例如，纽芬兰省的中小城市和乡村地区将只有3.8%到4.7%的人口是移民和第二代移民。魁北克省北部的萨格奈地区将只有5%到6.4%。

宗教：穆斯林、印度教徒和锡克教徒增长最快

移民比例的增加不可避免地带来宗教版图的改变。信仰基督教以外的宗教的人口将从目前的9%上升到13%到16%，其中增加最快的是穆斯林（5.6%到7.2%），印度教徒（2.5%到2.9%）和锡克教徒（2.3%到2.7%）

但是不属于任何一种宗教的人口也会继续增加，在2036年接近或超过总人口的三分之一（28.2%到34.6%）。

语言：母语既不是英语也不是法语的人口将超过总人口的四分之一。

但是非英法母语的人口将有将近一半选择和家人说英语，使 英语家庭人口 占到总人口的64%到67%，比2011年的比例（68%）略低。但是考虑到亚非拉移民人数的增长幅度，英语的 势力范围 实际上扩大了。

加上法语，用加拿大的两种官方语言之一和家人交流的人口将达到82%到85%。

相关链接：加拿大统计局报告原文 （新窗口）

（沈二整理制作。）

= 统计数据，加拿大移民概况 =

爱德华王子岛的华人庆祝活动。 照片：P.E.I. ASSOCIATION FOR NEWCOMERS TO CANADA

你知道吗？

在加拿大人口中，有20%是在外国出生的，也就是说，每5个人中就有1人是在海外出生。

2006年至2011年的5年中，加拿大总共接收了来自世界各地100多万名移民。

按百分比计算，最近的这股移民潮占加拿大总人口的3.5%。

加拿大社会的移民人口比例 (1871-2036)

加拿大的移民人口。 照片：RCI

民族万花筒：今天的加拿大，不同族裔超过200个（根据2011年的全国家庭调查，ENM）

2011年，有13个不同族裔的人口突破了百万人大关。

加拿大最大城市多伦多的移民来自哪些国家？

可见少数族裔人口：加拿大有近626万4800人认为自己是有色人种，占全国人口总数的19.1%。

在这些有色人种中，30.9% 出生在加拿大，65.1% 出生在国外，通过移民来到加拿大生活 。

非永久居民：比例很小，在可见少数族裔中只有4 % 的人属于非永久居民。

你知道吗？

加拿大的可见少数族裔中，三分之一出生在加拿大。

2011年，加拿大人口最多的3个少数族裔是：南亚人、华人和黑人，占少数族裔人口的61.3%。

接下来依次是菲律宾人、拉丁美洲人、阿拉伯人、东南亚人、西亚人、韩国人和日本人。