加拿大11月通胀率与 10 月持平： 4.7%

加拿大统计局周三（12月15日）上午公布的数据符合经济学家的预期，即与 10 月份的水平持平，4.7% 是加拿大 18 年以来的最高通胀率。

由于创纪录的政府支出、供应链中断和消费品需求激增，全球通胀率目前正在飙升，导致物价迅速上涨。

美国上周的数据显示，今年 11 月美国的通胀率升至 6.8%，为近 40 年来高位。

美国通胀率达到近40年来高位，加拿大通胀率达到18年来最高。 照片：CBC/Bloomberg / Chart: Pete Evans/CBC

收入增加跟不上物价上涨

消费者价格正以数十年来最快的速度上涨，而到目前为止，收入并没有跟上步伐。

加拿大统计局的数据显示，过去一年加拿大的生活成本增加了近 5%，但人们的平均收入仅增加了一半左右，即 2.8%。

统计局说，汽油、家具和食品价格的上涨是推高年度消费者价格指数的最大因素。

从 2020年11月到今年 11 月这一年中，汽油价格上涨了 43.6%，食品价格上涨了 4.7%，这是自 2015 年 1 月以来最快的增长速度。

由于运输成本上升，家具价格也上涨了 8.7%。

统计局表示，今年早些时候征收的关税有可能导致了软垫家具的价格上涨，与一年前相比，软垫家具的价格上涨了 11% 以上。

（CBC）