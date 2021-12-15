魁北克市将举办第一届冬季户外电子音乐节 Igloofest

组织方宣布，魁北克市的这第一个冬季电子音乐节将于明年 3 月 16 日、18 日和 19 日在让-贝利沃广场 （ La place Jean-Béliveau） 举行，届时蒙特利尔的著名 DJ Kaytranada、多伦多的电子音乐双人组合 Zeds Dead 以及英国电子乐团 Above & Beyond 都将参加。

DJ Kaytranada 是一位海地裔加拿大电子音乐家、制作人，他 将在 3 月 16 日的魁北克市冰屋节开幕式上登台亮相。

蒙特利尔的著名 DJ Kaytranada 照片：Getty Images / Ari Perilstein

3 月 18 日，来自多伦多市的 Zeds Dead 登台演出，而在音乐节的最后一个晚上，即 3 月 19 日，来自英国的电子乐队 Above & Beyond 将进行闭幕演出。

Igloofest

冰屋节 Igloofest （新窗口） 起源于加拿大魁北克省的蒙特利尔市，这是一个一年一度的户外音乐节，从 2007 年 1 月开始举办，地点在蒙特利尔老港，每年都能吸引数以万计的人。

蒙特利尔的冰屋节 - Le festival Igloofest 每年冬季在蒙特利尔老港的 Quai Jacques-Cartier 举行。 照片：Radio-Canada / Denis Wong

在蒙特利尔庆祝成立 15 周年后，冰屋节将扩大到魁北克市，魁北克市每年冬季有大量来自世界各地的游客。

Igloo， 冰屋，是因纽特人的临时冬季住所或狩猎时的住所，这个词来自因纽特语的 igdlu（ 房子 ）。

（Radio-Canada）