【报道】记者施雅芳诗作《姐妹花》获奖，奥罗拉公共图书馆评委：听到文字背后的呐喊

安大略省奥罗拉公共图书馆（Aurora Public Library) （新窗口）已经连续九年举办“奥罗拉人共读一本书，One Aurora One Book ”征文活动了。今年，得到头奖的是华裔记者施雅芳的一首诗，名字叫做《姐妹花，Sister Flowers》 （新窗口）。

《姐妹花》: 支持米兔

资深媒体人施雅芳。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Yafang Shi

施雅芳在接受加广中文台采访时表示：

此诗是对所有遭受性暴力女性的支持，也是向所有在米兔运动中发声的女性和所有米兔运动的倡权者和支持者的致敬，非常感谢评委们对女性发声的支持。

奥罗拉公共图书馆社区合作负责人瑞莎·曼德康（Reccia Mandelcorn)接受加广中文采访时表示，图书馆每年会挑选一本书推荐给大家阅读，而这本书是经过社区推选的，它不仅仅是文学的，也需要是社会的，有一定的社会和社区关联度，有更深层的含义。

今年 奥罗拉人共读的一本书 挑选的作品是原住民作家和戏剧家德鲁·海登·泰勒（Drew Hayden Taylor）的《追逐彩绘马，Chasing Painted Horses》（2019），一部魔幻现实主义作品。

奥罗拉公共图书馆社区合作负责人瑞莎·曼德康（Reccia Mandelcorn)。（本人提供） 照片：Radio-Canada

曼德康女士介绍说，这部作品有很多层的含义， 可以看作一个寓言故事，它非常简单，就像一本儿童图书，但你可以从中感受到加拿大原住民社区的困境，贫穷、无家可归，在简单的故事情节之下，揭示出深层的内涵。

她非常欣赏施雅芳的这首诗。她说，雅芳的《姐妹花》也使用了类似的方法，非常漂亮的叙述，像是一个童话，但是在文字描述的背后能听到那种女性的呐喊，同样可以不断深入地解读它背后的含义。

施雅芳表示，这首诗酝酿的时间相当长，大约花了半年的时间，但真正落笔，反而只用了两天，可以说是一气呵成。

在她看来，女性所遭遇的很多创伤和痛苦，用文学的方式似乎很难表达，她决定采用魔幻现实的表达方式来描述这个非常有挑战的题材，“以花喻人，以花拟人，以诗歌的意象和语言，描述了多姿多彩的女性 —— 她们遭受性暴力后的痛苦，发声的艰难；她们在米兔运动中的勇敢，和为争取正义而缔结的非常感人的姐妹情谊；此外，它还探讨了性暴力根源。诗歌最后以魔幻现实主义的笔触呈现了一个消除了针对女性暴力的世界”。

施雅芳平时就对花卉着迷，在这首诗的创作过程中，她研究了大量的花卉，包括家里一本介绍了上万种花卉的专业图书。

她说，挑选的花朵要展现女性的多元，还要尽量找到有魔力的 —— 以符合魔幻现实主义的手法。

最终，她选择的花卉包括了猫柳（Rose-Gold pussy willow)、带着豹纹的射干（Leopard Lily）、如火轮般的天人菊（Firewheel)、仙女魔棒（Fairy Bells)和珊瑚钟（coral bells）等。

她希望，以后有时间可以把这首诗发展成一出诗剧。

米兔运动这几年

米兔运动这几年，不断有女性勇敢站出来发声，表达从学校、家庭到职场对女性的侵害和不公正，也让更多人意识到了发声的重要。

就在本周二，加拿大国防部部长安妮塔·阿南德（Anita Anand)对军队中遭受性侵和不当性行为的受害者正式道歉。

在意识到到女性遭受性暴力的事实，加拿大司法机构开始立法，改变长久以来针对女性的不公正现象。

今年1月1日生效的C-65法案 （新窗口），要求联邦规管的公营和私营机构防止性骚扰和性暴力的发生；对相关性骚扰和性侵事件有效回应；支持受到影响的雇员等。

今年5月，加拿大通过的C-3法案 （新窗口），规定由联邦政府新任命的各省/地区的最高法院法官需要持续接受性侵法律和相关社会语境的培训。

而在11月底，魁北克进行了一场“小型革命”：省议会全票通过一项关于建立独立的处理性侵和家暴的法庭的立法 （新窗口），将开始至少5个为期三年的试点项目，然后将它变成永久性的制度

要消除针对女性的性暴力，仅仅进行司法改革是不够的，还需要改变整个社会的性别权力结构，铲除父权和物化女性的观念。社会中的每个成员都有责任认识针对女性性暴力的问题并有责任消除它。整个社会需要从个人、机构和系统等层面来防止、处理和消除性暴力。女性如美丽的鲜花，有各自的个性、梦想和生活，她们有权力安全和自由地生活，如鲜花般盛开。 引自 施雅芳

公共图书馆：联系不同移民社区

如果你点击奥罗拉公共图书馆的网站 （新窗口），可以看到，即便是在疫情期，他们也在线上举办定期或者不定期的活动，有邀请作者的演讲，有女性读书俱乐部，哲学俱乐部，有专门为新移民设立的读书会，有儿童故事会，也有游戏之夜。

公共图书馆就是支持社区，我们应该听到不同的声音，在社会向更加多元文化和包容方向改变的过程中，公共图书馆需要包括以前被排除在外的声音，比如移民的声音、弱势群体的声音——这个过程其实是很漫长的。 引自 瑞莎·曼德康

瑞莎·曼德康女士表示，自己在奥罗拉公共图书馆工作了四十年，看到公共图书馆的迅速发展和改变。比如，以前的图书馆是由图书馆工作人员决定哪些书籍适合社区。而现在，决定收藏那些作品的程序已经完全不一样了。

同时，以前单一的、只是人们来借书还书的地方变成了互动的，更多元的社区文化艺术活动场所 —— 这些改变的根源在于整个社区的人口结构发生了变化，公共图书馆必须跟上这一变化。