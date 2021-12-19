II - 加拿大联邦大选如何进行

= 谁可以成为候选人？=

候选人的广告牌。 照片：Radio-Canada / René Saint-Louis

所有年满18岁的加拿大公民都可以成为候选人，除了被判违反选举法的人，在押犯人和担任某些公职的人。这些公职包括法官，参议员，省或地区的议员和选举工作负责人。

候选人可以代表一个党参选，也可作为独立候选人或无党派候选人参选。

候选人必须任命一名经费管理人员来负责竞选经费支出，必须交纳1000加元的保证金。在选举结束、他的经费管理人上交选举费用帐目和空白收据后，他可以收回这笔款项。

议员任期为五年。但是，当政府在众议院享有多数席位时，总理通常会在任期第四年召集大选。

= 关于政党经费的规定 =

相当一部分政党经费来自捐款。 照片：Radio-Canada

加拿大现行选举法在赞助丑闻爆发后被大幅度的修改。2004年2月，加拿大总审计长的报告揭出赞助丑闻，当时执政的自由党深受困扰。

加拿大两次修改选举法，对个人政治捐款加强限制。修改后的选举法禁止企业，工会和其他团体向联邦政党捐款，并对个人捐款设置上限。这个上限定期根据生活水平指数进行调整。加拿大的大部分省份和地区则仍然允许企业，工会等团体捐款。

个人捐款

2021年，个人向联邦政党的捐款上限为：

向每个正式注册的政党的全国决策机关捐款一年不得超过1650加元； 向每个正式注册的政党的选区协会和候选人的捐款总数一年不得超过1650加元； 向每个参加大选的独立候选人的捐款一年不得超过1650加元； 向角逐一个党的领导人职位的全体候选人的捐款一次不得超过1650加元。

政党不得接受来自国外的捐款。个人可以匿名捐款，但金额不得超过20加元。

联邦责任法》禁止候选人收受礼物或其他好处。礼物包括金钱，免费服务或低于市场价格的服务。

另外，国家报销政党候选人的一部分选举费用，其条件和领取国家津贴的条件相仿。

作为国家间接的财政资助，个人向政党或候选人的捐款可以享受一定的免税额度。

其他规定

候选人和政党的选举费用根据选民数量规定不同的上限。

200加元以上的捐款必须公开。

政党的候选人，选区协会和全国决策机关都必须提交财政帐目报告。

= 议员如何被选举出来？=

议员投票后。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

在加拿大，议员由一轮单名投票（即每张选票只可选择一个名字）产生。每个选民把票投给他所支持的本选区候选人。获得选票最多的候选人成为该选区的议员。当选议员最多的党成为执政党。

选举计票按选区计算。也就是说，一个党即使在全国范围内获得的选票总数不是第一，但只要赢得的选区最多，仍然可以组成政府。

选区的设立考虑到各省和各地区的人口密度。众议院成员的数量和选区的划分会不定期地根据全国选民登记的变化进行调整。

= 谁有投票权？=

在加拿大投票需年满十八岁。 照片：iStock / Montage : Laury Dubé

除选举委员会主任及其助理外，所有年满18岁的加拿大公民都拥有投票权。根据加拿大最高法院2002年10月31日的一项裁决，在押犯人也有权投票。

全国选民登记处负责辑录和更新选民名册。姓名不在该名册上的人可以在选民核查（在大选6天前结束）期间去本区选举办公室登记，也可在特别投票办公室，或于大选当日在选举办公室登记。

每个姓名登记在册的选民在大选前都会收到一张信息卡，上面列有投票时间和地点等信息。大部分选民会在大选当日到本选区指定地点投票。

但是如果选举日无法分身，选民也可以提前投票。选择这一投票方式的人需要在至少6天前登记。提前投票使用的特别选票的不同之处是选民必须自己填写候选人的名字。

= 一场选举需要耗资多少？=

组织一场选举需要数额不菲的经费。 照片：Getty Images

大选是民主制度最重要的实施方式。虽然人们常说民主无价，但是组织一场大选却是有价的。

大选的支出包括：加拿大全国各地选区数千工作人员的报酬，他们在大选期间被临时聘用以保证投票的顺利进行；大选费用的报销；向选民发布必要信息所需的费用。

参选政党也要为大选投入大量资金。政党在一场选举中的花费受到加拿大选举委员会主席的限制和监督。

那么，一场联邦大选到底需要花多少钱呢？

组织费用 （以百万加元为单位，未考虑通货膨胀因素）

2006年第39届大选（概略估计），2004年第38届大选，2000年第37届大选

各选区内选举活动（1）：126.1; 108; 89.4

加拿大选举委员会（渥太华）的工作和活动（2）：92.8； 110.6； 86.3

政党和候选人选举经费的报销：53.7； 56.2； 24.9

总额：272.6； 274.8； 200.6

(1) 主要支出：选举和投票站工作人员的报酬及相关费用，印刷品，办公室和投票站场地租赁。

(2）主要支出：大选所需物资，投票站负责人及其他工作人员的培训，选民名册更新，广告宣传，网络维护和信息技术。