I - 加拿大政治体制

《英属北美法案》使加拿大成为君主立宪政体，其国家元首为英国君主，目前是伊丽莎白二世。

加拿大是一个联邦，中央政府和10个省分享权力。加拿大的10个省为不列颠哥伦比亚，阿尔伯塔，萨斯喀彻温，曼尼托巴，安大略，魁北克，新不伦瑞克，新斯科舍，爱德华王子岛和纽芬兰-拉布拉多。

联邦和省的权力分配载入宪法。三个北方地区的权限由联邦赋予，没有写在《英属北美法案》中。

英国女王伊丽莎白二世是加拿大国家元首。

过去只有英国君主可以修改宪法。1982年，加拿大联邦政府和除魁北克之外的9个省达成协议后，收回宪法，设立自己修改宪法的机制。魁北克省因没有获得特殊宪法地位等原因而拒绝签署协议。

另外，自1982年起，加拿大权利与自由宪章载入宪法。尽管有上述变化，但加拿大仍然保持君主立宪制，英国女王伊丽莎白二世仍然是加拿大国家元首。

加拿大政府体系借鉴了英国议会制传统。联邦议会包括两院：众议院（下院）有338名选举产生的议员。参议院（上院）有105名总理任命的参议员，他们代表加拿大全国所有地区。

= 谁领导加拿大？=

英国女王是加拿大名义上的国家元首。 照片：Reuters

从宪法意义上讲，加拿大国家元首为英国女王伊丽莎白二世。联邦设有一名总督，10个省份各有一名省督，3个地区各有一名专员。他们代替女王行使权力。这些职位主要是荣誉性的。

总督或者其代理人以英国君主的名义批准议会通过的法律，召集或解散议会，宣读国情咨文，签署某些和国家有关的文件，主持某些宣誓仪式。

立法权力

加拿大也实行议会民主制。众议院的议员拥有立法权，即制定和通过法律的权力。他们在众议院就法律提案进行辩论，参加相关的委员会对这些提案进行深入研究，提出修改建议，投票通过或否决法案。

虽然法案通常由执政党的议员提出，但是反对党议员也能以自己的名义提出法案。

一项法案获得总督批准以前还需经参议院通过。参议员们可以否决一项法案，但不经常这样做。他们也能够修改众议院提交的法案。

参议院也拥有提出法案的权力，条件是这些法案没有财政影响，不占用任何公共支出。

行政权力

在加拿大，内阁（亦称部长委员会）拥有行政权力。它的职责是制定政府政策，根据立法机构通过的法律来管理国家。

这个行政机构的首长是总理。根据议会制传统，总理由获得众议院议席最多的政党的领导人担任。

总理任命部长，参议员，省督和最高法院法官。他也有权选择解散议会召集大选的时机，并决定投票日。

除了极少数的例外，加拿大的部长通常从议员中选出。而在美国，宪法禁止国会议员担任部长。

= 什么是反对党？=

加拿大保守党领袖奥图尔。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

根据议会制传统，获得众议院第二多议席的政党成为官方反对党。它的领导人成为反对党领导人。

一个党必须有至少12名成员当选为议员，才能成为官方反对党并获得相关经费。

在每个财政年度期间都有几天，反对党可以就自己选定的主题举行辩论，也可以利用这几天来要求众议院就自己选定的一个问题进行投票。但决定反对党可以占用哪几天的是组成政府的执政党。

= 多数政府还是少数政府 =

加拿大联邦议会众议院。 照片：Radio-Canada

根据议会制传统，当选议员人数最多的政党组建政府。如果组建政府的党在众议院获得的席位超过半数，组成的政府就是多数政府，它有能力控制众议院。

反之，如果一个党虽然获得最多议席，但所获议席在众议院不过半，它组建的政府就是少数政府。这就意味着拥有更多议席的反对党可以否决政府提出的法案，也可以通过对财政预算等重要问题的投票来推翻政府。

政府如果垮台，随之而来的就是解散众议院和召集大选。

一个少数党可以和另一个党组成联盟以获得绝对多数。这种联盟可以是暂时性的，如2005年自由党和新民主党之间的合作。它也可以是正式联盟。在后一种情况下两党联合执政，共同组阁。

参议员如果担任部长，不能在众议院占有议席，但是可以加入内阁和参加研究重大议题的委员会。

总理也可以任命一个不是议员的人为部长，但是他必须在下一次补选时尽快当选。如果落选，就必须辞去部长职务。

总理也可以任命一个不是议员的人为部长，但是他必须在下一次补选时尽快当选。如果落选，就必须辞去部长职务。