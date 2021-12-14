保险公司表示，2021 年全球自然灾害造成的经济损失比去年增加 24%

这家瑞士再保险公司在一份新闻稿中表示，保险公司赔偿的金额估计为 1350 亿加元，比 2020 年增长 17%。

他说，这是自 1970 年以来保险公司支付自然灾害费用第四高的年份。

2021 年，自然灾害造成的保险损失再次超过了过去 10 年的平均水平，瑞士再保险集团指出，过去几十年来，趋势是保险公司因自然灾害赔偿的金额平均每年以 5% - 6% 的速度增长。

2021年极端天气不断

2021 年 9 月 2 日，美国宾夕法尼亚州费城的 676 号公路被洪水淹没。 照片：Getty Images / BRANDEN EASTWOOD

今年对保险公司来说损失最大的自然灾害是飓风艾达 （Ida），这场风暴导致纽美国约洪水泛滥，保险公司的账单估计约为 380 亿至 400 亿美元。

之后是冬季风暴乌里（Uri），寒潮蔓延到美国德克萨斯州，对电力网络产生了严重影响，保险公司支付的损失估计接近190 亿美元。

2021 年 7 月发生在德国和比利时以及邻国的洪水是欧洲损失最惨重的灾难，造成 500 亿美元的经济损失和 160 亿美元的保险公司损失。

除了这些自然灾害，还有人为造成的灾害和事故，导致经济损失110亿美元，比 2020 年下降 38%，保险公司的赔偿金额估计接近 90 亿，比 2020 年下降了 24%。

加拿大BC省

在加拿大，BC 省 2021年接连遭遇自然灾害，先是在6月下旬到 7 月经历罕见高温，严重山火烧毁了小镇利顿，之后在 11月连降暴雨，引发了 500 年不遇的洪水和山体滑坡。

（RCI）