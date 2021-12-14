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渥太华和加拿大央行把通胀目标维持在 2%
尽管过去几个月来物价飙升和劳动力短缺，特鲁多政府和加拿大央行同意，在未来五年内将加拿大的年度通胀目标继续维持在 1% 至 3% 之间。
每五年，联邦政府和加拿大央行会根据当前以及预期的经济局势，根据需要更新和重新调整国家的货币政策。
在周一（12月13日）在渥太华提出的 2022-2026 年货币政策更新版本中，加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland ） 和加拿大银行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）表示要控制通货膨胀，保护加拿大家庭的购买力。
疫情后复苏导致经济过热，加拿大人的基本生活开支不断上升，购买食物、衣服或旅行都需要支付更多的钱。
加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland ） 说：
我们在 G7 成员国中就业复苏第二强劲，活跃企业的数量已超过疫情大流行前的水平。
就业进入计算公式
从现在开始，加拿大央行在调整其关键利率的时候，将不仅仅把控制通胀作为首要任务，央行还将需要考虑如何保持高就业水平，就业被纳入了央行做决定的关键因素范围，这是以前所没有的。
这意味着，中央银行将可以比以往更长时间地 “容忍” 高通胀，以将就业保持在最佳水平。
北美物价飙升
今年10 月，加拿大的年通货膨胀率攀升至 4.7%，这在加拿大是 18 年来闻所未闻。
美国的情况也好不到哪里去，美国 11月通胀率达到 6.8%，为 39 年来最高水平。
（Radio-Canada）