渥太华和加拿大央行把通胀目标维持在 2%

每五年，联邦政府和加拿大央行会根据当前以及预期的经济局势，根据需要更新和重新调整国家的货币政策。

在周一（12月13日）在渥太华提出的 2022-2026 年货币政策更新版本中，加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland ） 和加拿大银行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）表示要控制通货膨胀，保护加拿大家庭的购买力。

疫情后复苏导致经济过热，加拿大人的基本生活开支不断上升，购买食物、衣服或旅行都需要支付更多的钱。

加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland ） 说：

我们在 G7 成员国中就业复苏第二强劲，活跃企业的数量已超过疫情大流行前的水平。 引自 加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 (Chrystia Freeland)

就业进入计算公式

加拿大魁北克省的一个就业和培训沙龙。 照片：Radio-Canada / Josée Ducharme

从现在开始，加拿大央行在调整其关键利率的时候，将不仅仅把控制通胀作为首要任务，央行还将需要考虑如何保持高就业水平，就业被纳入了央行做决定的关键因素范围，这是以前所没有的。

这意味着，中央银行将可以比以往更长时间地 “容忍” 高通胀，以将就业保持在最佳水平。

北美物价飙升

今年10 月，加拿大的年通货膨胀率攀升至 4.7%，这在加拿大是 18 年来闻所未闻。

美国的情况也好不到哪里去，美国 11月通胀率达到 6.8%，为 39 年来最高水平。

（Radio-Canada）