加拿大首席卫生官：今后数天 Omicron 病例数将 “迅速升级”

谭咏诗（Theresa Tam）医生表示，Omicron 具有 巨大的传染潜力 ，加拿大的情况比英国落后 几天或一周 。

英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）今天表示，英国正在应对新一波疫情，随着变异病毒的流行，病例数每两到三天就会翻一番。

“减少接触”

谭咏诗医生说， 我们知道如何共同努力来压平这条曲线，我们需要从现在开始非常迅速地做到这一点，迅速采取行动和减少接触是防止出现尖锐高峰的关键。

在安大略省，COVID-19 病例在两周内翻了一番，一些社区—特别是安大略省金斯敦，周末出现数百个新病例，情况迅速恶化。

我们正在看到社区传播

安大略省 COVID-19 科学咨询小组今天表示，预计 Omicron 变体将在圣诞节前取代目前占主导地位的 Delta 变体，成为安省的主要毒株。

谭咏诗医生说，预计到年底加拿大其他地区也会有同样情况，早期数据表明 Omicron 的传染力是 Delta 的三倍。

她在新闻发布会上说： 我们在安大略省看到的情况，预计在全国其他地区也会看到。我们看到出现了社区传播，现在还处于早期阶段，但在今后数天可能会迅速升级。

目前一个很大的未知数是 Omicron 变体与过去的变体（如 Alpha 或 Delta）相比，毒性有多大。

英国在过去 24 小时内报告了惊人的 54,661 例冠状病毒感染，但至今为止，只有 10 名携带 Omicron 变体的人住院。

虽然研究人员都在争先恐后地确定这种变异病毒的严重程度，但加拿大卫生官谭咏诗医生说，各省必须紧急推出加强针注射，以保护年长和脆弱的加拿大人。

她说，尽快对尽可能多的人注射第三针有助于减缓传播。

（CBC）