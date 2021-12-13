阿富汗难民：加拿大非政府组织呼吁政府加快速度

在特鲁多政府承诺接收的 40,000 名阿富汗人中，只有 4,000 多人已经抵达了加拿大。

在最近抵达的人中，包括约 250 名经私人赞助的阿富汗难民，他们于 12 月初乘飞机抵达多伦多皮尔逊机场。

其中一位是 Ehsanullah Sahil ， 他现在已经在安大略省尼亚加拉瀑布市定居。

于 2021年 12 月抵达加拿大的阿富汗难民 Ehsanullah Sahil。 照片：Radio-Canada / Michael Aitkens

这位 33 岁的年轻人曾为加拿大人和美国人担任翻译，为了安全而被迫逃离阿富汗， 他说，这段旅程持续了八年。

Ehsanullah Sahil 说，他于 2014 年抵达印度尼西亚，在拘留营里呆了几年 — 这是一个可容纳 150 人的地方，但实际人数则达到两倍，而且他每年只能从营地出去一两次。

他说，我的很多朋友都出现了心理问题，病了。

Ehsanullah Sahil 在上个月得知，他将最终飞往加拿大，他几乎无法形容自己喜悦和困惑交织的心情。

他说，我八年没工作，不被当人对待，不能旅行，现在我真的很开心。

任务未完成

加拿大非政府组织 Aman Lara 的资深人士兼项目主任埃莉诺·泰勒（Eleanor Taylor）认为，尽管我们成功地接收了一些人，但仍有成千上万名申请人滞留在阿富汗，我们有义务帮助他们。

加拿大非政府组织 Aman Lara 的资深人士兼项目主任埃莉诺·泰勒（Eleanor Taylor） 照片：Zoom

Aman Lara 一直在与其他一些组织和个人合作，他们一起共享一个数据库。

埃莉诺·泰勒说，我们的这个系统中有 13,000 人，在那些发出了邮件、表示希望申请来加拿大的人中，60% 的人还没有被邀请填写表格，也没有收到政府的回复。

（Radio-Canada）