南非总统拉马福萨确诊新冠肺炎。

根据南非总统办公室星期天（12月12日）发表的公告，拉马福萨星期三从塞内加尔回国后感到不适，病毒检测结果随即证实他感染了新冠肺炎。他目前在开普敦隔离并接受治疗，政务由副总统马布扎（David Mabuza）代理。

Omicron变异株的肆虐使南非的确诊病例急剧增加。星期天，全国在过去二十四小时内统计到18000多个新增病例，其中70%的患者感染的是Omicron。

南非总统办公室的公告没有说明拉马福萨是否感染了这种上个月在南部非洲地区出现的新变异株。他此前已完成两剂疫苗接种。

世界卫生组织星期天说，南非和欧洲的疫情数据显示，Omicron的传播似乎比Delta更迅速，但症状较轻微。目前的统计不够完整，医学界还无法肯定它是否降低了疫苗的有效性。

一些安大略省的流行病专家呼吁政府制定新的防疫措施来应对新变异株的蔓延。该省在两个星期前发现了加拿大最早的两个Omicron病例，目前它造成的病例已占到全省新增病例总数的11%。安省公共卫生部门预计它在今后几周将成为主要病毒株。

（AP，Radi0-Canada,adaptation en chinois par Wei Wu)