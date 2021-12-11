【分析】专家：全球民主峰会带来了什么？仅仅外交抵制北京冬奥会是不够的

周三（12月8日），加拿大总理特鲁多宣布，加入美国等民主国家阵营，外交抵制北京冬奥会。

特鲁多称，对 中国政府一再侵犯人权 表示极度关切，外交抵制行动是与盟友 几个月以来商讨的结果 。

也在同一天，美国拜登政府主办的2021年全球民主峰会（Summit for Democracy)拉开序幕，为期三天的峰会于周五 世界人权日 闭幕。

美国邀请了100多个民主国家参加会议，发言代表中包括了香港活动人士代表罗冠聪，以及台湾政府代表唐凤。

来自中国的人权律师、芝加哥大学人权中心客座教授滕彪在接受本台采访的时候表示，这样的民主峰会早就应该举办了。目前，威权和专制在全球扩张，在很多地方已经腐蚀了民主；而中国和俄罗斯这样强大的威权国家对自由民主世界造成了越来越严峻的威胁和挑战。

加拿大时政评论人士普遍认为，拜登政府联合盟友对抗威权主义的做法很符合加拿大一向奉行的多边主义外交策略。

12月9日，美国总统拜登与国务卿布林肯（右）在白宫，通过视讯与全球110位民主国家领导人召开世界民主峰会。 照片：AP / Susan Walsh

民主峰会：自由世界联合的第一步

人们必须了解，这次峰会的大背景是，根据自由之家（Freedom House）的调查，全球自由度连续15年下降，而且下降速度在加快。而国际民主与选举援助组织 (IDEA) 表示，过去十年中，超过一半的民主国家至少在某一项民主指标中出现倒退。

人权律师、芝加哥大学Pozen访问教授滕彪。（本人提供） 照片：Radio-Canada

美国总统拜登在发言中表示， 民主不是偶然发生的。我们每一代人都必须一起更新它 ，并称 民主复兴是定义我们时代的挑战 。

此次峰会的重要议题包括捍卫民主与对抗威权，如反击数字威权主义、反国际腐败、以及保护媒体自由。

在峰会上，来自香港的年轻活动人士罗冠聪做了演讲，呼吁 民主国家必须使用所有可能的方式，令侵害人权的政权付出代价 。

他说，中国的威权主义正在渗透到自由世界从商业到娱乐的各个领域，但 不幸的是，自由世界缺乏协调反击的决心 。

加拿大国家广播电台（CBC）驻华盛顿记者帕内塔（Alexander Panetta）评论文章称，这是世界民主国家联合的第一步，它看上去更像一次 疗愈大会 。

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民主峰会带来了什么？

滕彪认为，开一次虚拟大会，并不能够解决许多现实的问题。但象征意义非常重要，民主国家联合起来对抗专制国家这个概念，会逐渐影响很多国家的政策，包括经济贸易政策。

峰会上，拜登政府承诺投入四亿两千四百万美元，援助 独立媒体，开放互联网，选举安全 等多项议题。

峰会的另一项具有实质效果的承诺是，美国财政部长珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 在发言中透露，专门设立了 盗贼统治基金，Kleptocracy fund ，奖励那些提供有关腐败的外国领导人在美国藏匿金钱的线索的人。

她说，这可以帮助清除利用美国公司和财产洗钱的腐败外国官员。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多在峰会的闭门会议上发表讲话，强调 民主不是理所当然的 ，国家领导人与民众必须共同努力维护。

加拿大的民主状况受到了原住民权益等因素的影响，不过，在经济学人的民主指数中，依然排在全球第五位，在自由之家的得分为98%，在IDEA也受到普遍好评。

加拿大政府在峰会上做出了资金承诺，向联合国人权委员会提供 500 万美元；向支持 LGBTQ 人群的全球平等基金、国际宗教自由基金、和全球公民社会保护基金各捐赠100万美元； 此外，还会捐赠300万美元用于有助于民主倡议的技术项目。

尽管有相当一部分人对民主峰会能起到什么作用表示怀疑，但拜登表示， 一年后大家重聚，看看今年峰会上的目标是否达到 。

有时政评论员注意到，在民主峰会召开期间，美国议会就上一任总统特朗普不承认败选结果，并导致一月六日冲击国会事件的调查，也是美国媒体的热门话题。

美国国务卿布林肯表示，美国勇于面对自己的问题，并进行改进。

12月4日，中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟在记者招待会上，手持《中国的民主》白皮书。 照片：AP / Mark Schiefelbein

中国与俄国抨击峰会

这次峰会没有邀请中国和俄国，引发了两国的反弹。他们批评美国的人权记录，称美国没有资格成为全球民主的领导力量。还说，拜登政府的做法是冷战思维。

一周前，中国发布了《中国的民主》白皮书，强调自己是 全过程的民主 ，更具优越性。

CBC帕内塔的评论文章直接点明，中国发布的白皮书掩盖了这样一个事实，即中国缺乏民主的基本要素，自由选举、自由组建政党、自由媒体、和独立司法。

滕彪表示，从中国和俄国对这次峰会的反应来看，进一步说明了民主国家团结起来的意义。

他认为，中国这一做法是希望篡夺民主的定义。而今后，中国会通过他的大外宣，投入更大的精力、金钱，组织学者和智库来混淆民主概念，宣传中国也是民主，或者说中国的民主比西方更优越，西方是虚假的民主等等。

《外交杂志》本周发表了德国马沙尔基金会（Marshall Fund）亚洲研究专家奥尔伯格（Mareike Ohlberg）的文章，分析为什么中国对拜登的民主峰会感到惊慌（freak out)？

他的主要分析是，这次美国牵头的民主峰会邀请了台湾政府参加，而中国政府多年来一直称，台湾问题是底线或是红线，并在全球阻止台湾参与国际性活动。

他还认为，中国对这次民主峰会反应过激，更深层的原因还是害怕民主力量本身。比如拜登这次峰会令全球民主力量整合，形成同盟，反对中国威权体制和侵害人权。此外，很多发展中国家受到邀请，令中国担心自己失去在亚非拉的影响力。

仅仅外交抵制北京冬奥是不够的

星期三，总理特鲁多正式宣布加拿大外交抵制北京冬奥会之后，记者向加拿大外交部长提问，如何保证加拿大运动员在北京的安全？

加拿大外交部长朱莉（Melanie Joly）表示，会要求加拿大的皇家骑警负责加拿大运动员北京奥运期间的安全。

但加中问题专家玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿表示，经过了两名麦克的事件之后，加拿大人完全了解，中国可以随意扣押加拿大公民，也可以扣押奥运选手 。

周六，CBC采访了经历过1980年加拿大抵制莫斯科奥运会的体操选手施莱格尔（Elfi Schlegel)。

施莱格尔当年只有16岁，处于自己体操生涯的巅峰，因当时的加拿大总理皮埃尔·特鲁多决定全面抵制莫斯科奥运而失去参赛机会。

她表示，运动员本不应该被夹在体育竞技和民主、人权之间，奥委会本身应该避免选择威权和侵害人权国家举办奥运会。

她还说，自己可以理解那些前往北京参加比赛的运动员，但是也认为，运动员需要明白，自己的运动成就不会被一次奥运会定义。

人权律师滕彪的看法是，仅是外交抵制是远远不够的。他和一些人权组织一直呼吁对北京冬奥会进行全面抵制，希望那些赞助商、媒体转播机构也加入抵制，也希望有运动员和国家的奥委会来抵制。

但他称，遗憾的是，国际奥委会（IOC）拒绝向中国施加人权方面的压力，反而配合中国政府在彭帅事件上灭火 —— 在彭帅指控中国高层领导人张高丽性侵而被消声的事件爆发后，奥委会主席附和中国说法，称彭帅很安全。

滕彪也再次强调，2008年北京奥运会召开后至今，中国的人权状况恶化有目共睹，到了非常严重的程度，出现了在新疆、香港、西藏的大规模侵害人权行径。

他希望借助民主峰会的这个机会，让更多国家意识到抵制北京冬奥会的意义。