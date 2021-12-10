【专访】从北大地质系到卡城种菜郎，董菜菜：我义无反顾

董菜菜是他的网名，他的真名是董建毅。

在他开始建大棚种蔬菜、水果的时候，太太开玩笑给他起了董菜菜这个名字 —— 而她，称自己是王果果。

2018年，菜菜与果果完全从零开始，靠着自己制作的简易工具，建成了加拿大第一座双拱双膜的冬暖型日光温室。

到今年，他们掌握了各种果菜的种植特点，终于迎来一个丰收年。他们的“悠鲜美地农场”出品建立起一定的声誉，也开始盈利了。

董菜菜和王果果还有自己的Youtube频道 （新窗口），是热心的朋友在帮忙制作，纪录下他们辛勤劳作和农场生活，同时，还为想种蔬菜的网友解答问题。

目前，这个频道有近3万8千订阅，每个视频下面都是大家热情的留言，让他一下子尝到了当网红的滋味。

他总是这样开始自己的视频： 我是在加拿大种菜的董菜菜 。

这个星期，董菜菜接受了加广中文台的专访。

董菜菜和太太王果果。（本人提供） 照片：Radio-Canada

就是想自己做点事情

董菜菜之前是石油工程师，和农业完全没有联系。

他来自河北唐山，2000年进入北大地质系，2007年硕士毕业，之后，进入了著名的石油公司斯伦贝谢中国公司。

北大上学时期的董建毅。（Youtube 频道） 照片：Radio-Canada

2014年，他辞职并移民到卡尔加里。但是，他抵达卡尔加里的时候，石油业的危机已经上演了 —— 原油价格从每桶100美元暴跌到了26美元。

他用了 哀鸿遍野 来形容当时卡城的就业形势。作为新移民，他也发现在这里找到原先对口工作的机会非常渺茫。

他说，其实一直是想自己做些事情的，只是没有机会。可能这就是命运安排吧，如果没有油价暴跌、找不到工作，我就会在卡城找一份工作，安定下来了。但就是有这个契机，我就走出来，自己创业了。

此后，他用了两年时间来做调研，曾经到温尼伯一个农场做义工，也曾在中国北方许多地方学习建造日光温室大棚的技术。最终，他下决心使用这种大棚技术，种植蔬菜和水果。加拿大种蔬菜的人不多，尤其是在寒冷的北方，而能做到一年四季都种植新鲜蔬菜就更加困难了。

最初，放弃学习了多年的专业，我还是有些遗憾的，不过，既然走上了种菜这条路，那就勇往直前，义无反顾吧。也没有什么大不了的，没关系，现在世界变化很快的。 引自 董菜菜

悠鲜美地农场。（YouTube频道） 照片：Radio-Canada

建第一座大棚吃尽苦头

董菜菜说，大棚建成，就成功了70%。

他把从中国学习的先进技术，成功移植到了加拿大。第一座大棚的所有建设材料，包括总重量达三吨的棉被，都是从中国进口的。

我的大棚技术是日光温室，它是利用太阳日照，用土来吸热、蓄热，晚上释放热。再在上面盖上一层棉被，保温非常好。所以，它和传统意义上的保温板加热不一样。目前，我大棚的能耗基本为零——普通的大棚能耗主要是用在加热上，比如烧锅炉，用天然气或用电，能耗非常高。 引自 董菜菜

他介绍说，自己属于白手起家，因为是新移民，无法从银行贷款，也找不到投资，启动资金都是借来的，是真正的草根创业。

而建造这类的大棚最困难的是两点，第一，是往后墙里填土，因为土是最好的蓄热、采热材料，而且免费。但问题是，那堵墙非常高，有4米高，100米长，1米宽，填满需要几百吨土。当时，他也没有什么机械，没有帮手 —— 于是，他自己设计了一个起重的吊斗，靠着他和果果两个人完成了这项大工程 —— 光是填土就填了一个月。第二个问题是，要把棉被盖在大棚顶部，他们有没有吊车，最终也是靠自己想办法，一点点解决，而且，高空作业非常危险。

董菜菜与王果果夫妇白手起家建成了温室大棚。（本人提供） 照片：Radio-Canada

绝不放弃

目前，董菜菜的大棚种菜技术已经很成熟了，出产的蔬菜大部分是华人爱吃的，比如带刺黄瓜、香瓜、甜瓜、圆茄子、中国豆角、薄皮辣椒等等。

他对目前的状况很满意，表示自己会一步步慢慢来，希望可以进一步推广自己的建大棚技术。

谈到过去几年经历的艰辛，他想了想说，我觉得上北大的人都和我一样有毅力，持之以恒。而且，自己想要做事情的愿望很强烈，才能最终把它完成吧。

我在最困难的时候，每天都很崩溃，每天都在想，我为什么要做这个事情，但是第二天爬起来，又去做相同的事情，没办法。 引自 董菜菜

董菜菜表示，基本上，自己用了两年的时间来摸索，2019年和2020年两年都在挣扎，和天斗、和地斗。

他说，或许可以更快地找到种菜途径的，但最大的问题是，周围没有有经验的人可以指点或给出建议，完全靠自己摸索。对他这样改行的人，当中是有很多困难的 —— 做农场确实是一种情怀，但情怀不能当饭吃。

他举例说，比如蔬菜产量和卖相 。以前觉得蔬菜能吃就行了，后来才发现，卖相也很重要。另外，现在的极端气候越来越多，极热、极冷、大雨，而气候是不可控的，这都给他们带来很大的困难。

他在采访中特别感谢自己的太太王果果，感谢她一直相信这个的选择，全力支持他。

他说，如果没有她，我的事情绝对做不起来的。

目前，他们夫妇有两个可爱的女儿，大女儿董多多两岁半了，小女儿董悠悠今年九月才出生。

在农场，果果要照顾两个孩子，还需要接待顾客，宣传农场，负责销售和结账等等。

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加拿大的吸引力

尽管失去了自己的石油地质专业工作，从事农业经历了数不清的困境，董菜菜表示，自己并没有想过回国。

他的解释是：

我是一介书生，喜欢比较单纯、纯粹的生活，人际关系简单些，尤其卡尔加里，人比较少，人和人比较亲密融洽。而且，加拿大这个国家非常好，对老百姓非常好，免费的教育和医疗，很多人做义工，大家互相尊重帮助，就让你感觉，一是想要留在这里，再就是，想做些什么回馈社会。 引自 董菜菜