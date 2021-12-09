加拿大公共卫生署没能有效监督入境旅客是否按规定在酒店隔离。

总审计长霍根（Karen Hogan）星期四（12月9日）向众议院提交了四份报告，其中一份审核2020年7月到2021年6月底期间的入境旅客酒店隔离和病毒检测实施情况。

报告说，公共卫生署没有一个自动化系统来追踪旅客预订和入住酒店的情况。在今年2月到6月期间乘飞机入境的旅客当中，公共卫生署只检查了四分之一的人是否按要求在指定酒店入住。高达75%的航空旅客的酒店隔离是一笔糊涂账，其中包括病毒检测结果呈阳性的旅客。

酒店并没有被要求向公共卫生署报告这些旅客的入住情况，但是仍然有一些酒店自动给该机构发邮件，告知有326名旅客在预订房间后从未出现。

公共卫生署没有与14%的检测结果呈阳性的旅客联系，因此也没有检查他们的隔离情况。

另外，在今年2月到6月期间，有大约30%的检测结果丢失或张冠李戴。其中26万2千多份检测结果丢失，13万7千多份与接受检测者不匹配。

加拿大政府今年夏天取消了要求入境旅客去指定酒店隔离的规定。但是目前从出现Omicron新毒株非洲国家回国的加拿大人入境后仍需遵守这一规定。

（CBC, Catharine Tunney, adaptation en chinois par Wei Wu)