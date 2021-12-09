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加拿大公共卫生署没能有效监督入境旅客是否按规定在酒店隔离
加拿大总审计长报告说，加拿大公共卫生署只记录了一小部分乘飞机入境旅客是否按要求在指定酒店隔离。加拿大自今年年初起实行了一系列旅行限制措施，其中之一是要求旅客入境后做病毒检测，然后去指定酒店隔离并等待检测结果，如果结果为阴性可以回家继续隔离。
总审计长霍根（Karen Hogan）星期四（12月9日）向众议院提交了四份报告，其中一份审核2020年7月到2021年6月底期间的入境旅客酒店隔离和病毒检测实施情况。
报告说，公共卫生署没有一个自动化系统来追踪旅客预订和入住酒店的情况。在今年2月到6月期间乘飞机入境的旅客当中，公共卫生署只检查了四分之一的人是否按要求在指定酒店入住。高达75%的航空旅客的酒店隔离是一笔糊涂账，其中包括病毒检测结果呈阳性的旅客。
酒店并没有被要求向公共卫生署报告这些旅客的入住情况，但是仍然有一些酒店自动给该机构发邮件，告知有326名旅客在预订房间后从未出现。
公共卫生署没有与14%的检测结果呈阳性的旅客联系，因此也没有检查他们的隔离情况。
另外，在今年2月到6月期间，有大约30%的检测结果丢失或张冠李戴。其中26万2千多份检测结果丢失，13万7千多份与接受检测者不匹配。
加拿大政府今年夏天取消了要求入境旅客去指定酒店隔离的规定。但是目前从出现Omicron新毒株非洲国家回国的加拿大人入境后仍需遵守这一规定。
（CBC, Catharine Tunney, adaptation en chinois par Wei Wu)