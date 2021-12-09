明年加拿大食品价格涨幅更大：专家预测

去年这个时候发表的报告对2021年预测说，今年的食品价格会上涨3%到5%，一个四口之家需要在食物上支付13907加元。到了年底，专家们发现他们只多算了106加元。统计数据显示，今年一个四口之家在食物上的平均花销是13801加元。

主持撰写这份报告的查理布瓦（Sylvain Charlebois）是达尔豪斯大学的食品发售与安全问题专家。他说，2022年的食品价格将平均上涨5%到7%，意味着一个四口之家要在食物上多花966加元。无论是从百分比还是从金额来看，这都是十二年来的最高纪录。

乳制品和烘培面点涨价最多

各种食品的价格涨幅不同。今年肉类和海鲜涨得最多，明年取代它们占据鳌头的将是乳制品和面包等烘培食品。

2022年各类食品价格涨幅预测 2022年各类食品价格涨幅预测 食品类别 价格涨幅 乳制品 6%-8% 餐馆 6%-8% 烘培食品 5%-7% 蔬菜 5%-7% 水果 3%-5% 其他 2%-4% 肉类 0-2% 海鲜 0-2% 平均 5%-7% 来源：Canada’s Food Price Report

加拿大乳制品委员会上个月已经表示，明年的牛奶零售价将上涨8.4%.

食品涨价有多方面的原因。查理布瓦等人的报告分析说，乳制品大幅度涨价的原因是饲料、肥料、运输和劳动力等生产成本的增加。烘培食品涨价则是由于素有加拿大粮仓之称的中部平原省份因夏季高温造成小麦等谷物减产。

另一个原因是浪费。2019年的一项调查显示，加拿大人每年扔掉3550万吨食物，超过全国生产的食物总量的一半，其中相当一部分是超市和食品店丢弃的过期或受损的食品。浪费造成的巨额损失最终在加拿大人最需要精打细算的时候反映在他们的菜篮子上。

食物涨价迫使人们改变购买习惯，越来越多的消费者把目光投向优惠券和折价食品。一些商店也在做出改变，把即将过期的商品用比原价便宜四分之一到一半的价格出售。查理布瓦说，人们开始意识到，要让货架上的蔬菜水果看上去永远光鲜亮丽是要花我们的钱的。

（CBC, Pete Evans, adaptation en chinois par Wei Wu）