魁北克省日增病例1807，创一月份以来最高纪录。

安大略省在同一天新增1290个病例，这是5月24日以来的最高纪录。该省的疫情顾问小组建议省卫生部门在学校和工作场所推广自愿的快速检测。该省目前已有280所学校发生群聚性感染，其中绝大部分是小学。

大部分新增病例是没有接种疫苗的人，其中包括儿童。

魁省星期四的日增病例比前一天多了440例。统计数据显示，该省去年同期的日增病例也是1800多例，此后节节上升，在2021年元旦这一天达到2808。

魁省过去二十四小时有255名新冠患者住进医院，其中60人需要重症监护治疗，均比前一天有所增加。

另外，魁省目前发现5例感染变异病毒Omicron的病例，5人最近都曾在国外旅行。

省政府呼吁公众加紧接种疫苗或打加强针，同时向蒙特利尔等疫情严重地区的学校发放新冠快速检测试剂。

（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）