据称私自为中国公司谈判，前加拿大宇航局工程师被指控背信罪名

今年61岁的郑万平被指控利用自己的加拿大宇航局工程师身份，为一家中国航天公司接洽在冰岛建立卫星中继设施的事宜。加拿大皇家骑警说，他不具备代表加拿大宇航局进行此类活动的资格，更遑论代表一家中国公司。

加拿大宇航局在回应Radio-Canada记者采访时表示，郑万平已在2019年 停止为加拿大宇航局工作 。该机构以法庭审理为由拒绝发表评论，但还是透露说，郑在工作时间以外的一些活动引起了怀疑，宇航局因此进行了一次内部调查，并限制郑获取资料的权限。此案随后被转交给加拿大皇家骑警进行调查。

郑万平的罪名以及他被指从事的活动还未经法庭证实。他将于12月15日在魁北克省Longueuil法院出庭。他是该市居民。

加拿大皇家骑警的公告没有披露郑万平为哪一家中国公司效力。但是记者在网上查到的信息显示，他是中国天仪研究院的高管之一。该公司称自己是一家 小卫星研制及数据应用服务商 。

（Radio-Canada, Pascal Robidas, adaptation en chinois par Wei Wu)