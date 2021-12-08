奥运十项全能金牌得主华纳被评为加拿大年度最佳运动员

华纳在今年八月的东京奥运会上夺得男子十项全能比赛的金牌，并以9018分的成绩打破奥运纪录。他是奥运史上第四位十个单项比赛积分达到9000的运动员。他在东京奥运闭幕式上担任加拿大旗手。

十项全能由短跑、跳远、跳高、铅球等单项比赛组成，全面考验运动员的速度、体能、耐力和技巧。在华纳之前从未有加拿大运动员在奥运会的这项比赛中获胜。

年度最佳运动员由一个35名体育记者组成的委员会投票产生。与华纳的得票数最接近的是加拿大短跑名将德格拉斯（Andre De Grasse)。他在东京奥运会上获得男子200米金牌，男子100米铜牌和男子4x100米铜牌。

卢马什奖杯自1936年起颁发给加拿大年度最佳运动员。卢.马什（Lou Marsh）是上世纪初加拿大著名运动员、教练和体育记者，在《多伦多星报》供职四十多年。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）