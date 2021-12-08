加拿大政府宣布对北京冬奥会进行外交抵制。

此前美国、英国和澳大利亚已经宣布了外交抵制北京冬奥会的决定。

特鲁多表示，加拿大对中国政府一再践踏人权的行为极为关切，外交抵制将向北京表明加拿大政府的立场。当被问到他是否认为中国政府可能进行报复时，他表示，这并不出人意料。加拿大几个月来一直在和盟国讨论此事。

加拿大的众议员、参议员和公民团体一直在敦促联邦政府采取类似行动。今年2月份，议会众议院通过一项保守党提出的动议，把中国对新疆维吾尔人的镇压称为 种族灭绝 。这项动议还要求特鲁多政府建议国际奥委会在另一个国家举办2022年冬奥会。特鲁多和他的内阁部长们没有参加投票，但这项动议仍然使北京愤怒。

加拿大奥委会发表声明，对联邦政府的决定表示理解和尊重，并对政府把运动员参赛和外交抵制区分开来表示欢迎。

特鲁多说，让运动员为中国政府的行为付出代价是不公平的。他们只需专心比赛，争取登上领奖台。

他的父亲老特鲁多担任加拿大总理期间，加拿大政府曾为抗议苏军入侵阿富汗而参加全面抵制1980年莫斯科夏季奥运会的行动，没有派运动员参赛。加拿大奥委会说，历史已经证明这样做只会伤害到运动员。

是否抵制北京冬奥会被评论人士列为加拿大政府需要在近期内做出的涉及加中关系的两个重要决定之一。另一个决定是关于是否允许华为参加加拿大的5G网络建设。 五眼联盟 国家中目前只有加拿大尚未宣布决定。

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（CBC, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu)