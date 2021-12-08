魁北克省向移民专业人士提供带薪培训，以加快资历认证

魁省政府计划在今后两年内为这一计划拨款1亿3千万加元。布雷在新闻发布会上介绍说，向移民专业人士提供的进修和培训将更加灵活，经济资助以外，他们在进修期间还可以获得特别工作许可，允许他们在满足某些条件的情况下工作。

学历、资历认证一向是医生、工程师等专业人士移民到加拿大后从事本行工作的一大障碍。他们在原籍国的学历和工作经验通常需要补修一些课程才能获得承认，但是经济压力迫使许多人不得不中断课程去打工，或者干脆改行。

在魁北克省，每年都有大约五千人提出学历资历认证申请，但是中断为此所需的进修的人超过三分之一。

和加拿大其他省份一样，魁北克省面临严重的劳动力短缺。省财政部上个月在更新财政报告时宣布将拨款29亿加元。为移民专业人士提供培训津贴是这个计划的一部分。省政府计划为卫生与社会服务，教育，托幼早教，建筑，信息工程与技术这五个领域提供17万员工。加快这些领域的移民学历资历认证是重要措施之一。

魁北克省雇主委员会对这项措施表示欢迎。

（CP，adaptation en chinois par Wei Wu）