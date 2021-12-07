中国影响加拿大的手段变得更加老练和狡猾：加拿大情报机关报告

这个警告来自该机构官员为其局长维尼奥（David Vigneault）与总理特鲁多的一次会议所准备的文件。会是几个月前开的，但是CBC记者刚刚才通过加拿大信息公开法获得这些文件。

中文媒体和华人是中国在加拿大施加影响的重要目标

根据这些文件，加拿大的中文媒体和华人是中国在加拿大施加影响的首要目标。

加拿大安全情报局发言人汤森德（John Townsend）说，外国试图影响的媒体不仅包括报刊和广播电视等传统媒体，也包括网络媒体和社交网站，目的是左右公众舆论和辩论，暗中影响对民主进程的参与，方式之一是利用或胁迫移民社区人士。

加拿大香港联盟（ACHK）今年5月发表的一份报告 （新窗口）说，中国政府有一个精密的网络，并且利用媒体新闻采编人手不足的情况，把对自己有利的说法发表于加拿大的各种媒体。

有时候这种宣传是公开的，即以付费稿件或广告插页的形式登载中国官方媒体撰写的文章，与中国政府关系密切的华人团体出钱购买或印刷这类内容，并力图造成这些团体代表所有加拿大华人的印象。

加拿大香港联盟的顾问刘羿雯说，中国政府也利用它在加拿大中文媒体的影响力来约束记者。多年来，这些媒体的记者经常被要求自我审查。已经发生过记者因此被辞退的事。他们如果越过某个界线，文章就再也不能登在中文媒体上。

星期二（12月7日），中国驻加拿大大使从培武否认中国政府从事间谍活动。他表示，中国不搞间谍活动或电子监控，做这些事做了几十年的是美国。

其他目标：政界人士和各党的选区协会

加拿大安全情报局的文件说，政界人士、政党在各选区的协会和加拿大华人移民也是外国渗透行动的目标。

根据该机构今年7月发布的一份报告，某些国家试图贿赂或要挟选民和政界人士，其他方式包括阿谀奉承，金钱贿赂，甚至美人计。

刘羿雯呼吁加拿大政府加强监督，以确保加拿大的中文媒体和记者不受中国政府的操控和威胁。

前保守党议员赵锦荣（Kenny Chiu）也希望加拿大政府采取更强有力的措施。他认为，加拿大需要加强监督管理，确保媒体和评论员为他们协助传播的信息负责，尤其是在选举期间和选举前。

赵锦荣在今年的大选中以将近三千票的差距落败。他表示，他在今年4月向众议院提出建议设立外国影响登记处的私人法案后，就成为中国方面和亲中团体的攻击目标。大选期间，他不断受到中文媒体和中文社交网站的攻击。一些文章歪曲他提出的法案，称它意在打压华人社区，限制华人言论自由。

赵锦荣说，自己的同胞会相信这样的信息，他感到非常悲哀。

（CBC, Catharine Tunney （新窗口）, adaptation en chinois par Wei Wu）