加拿大政府扩大疫苗接种强制规定的实施范围。

强制性要求所有受联邦管辖的企业员工接种新冠疫苗是自由党今年竞选时的承诺之一。根据政府统计数据，加拿大共有18500多家企业和机构受联邦管辖，下属员工近百万，占全国雇员总数的6%。

联邦劳工部的公告说，强制性疫苗接种的规定有助于减少病毒在工作场所的传播，为员工及其家人和社区提供额外的保护。而许多企业已经自行实施了类似的规定。

唯一的例外是原住民部落委员会。公告说，这些委员会虽然属于联邦管辖的机构，但是为了尊重原住民的自治权，它们可以自行决定是否要求其成员接种疫苗。

联邦政府将修改劳工法的第二部分以实施这项规定。

劳工部公告没有具体说明拒绝接种疫苗的员工会受到何种处分。在已经开始实施这项规定的联邦公共服务部门，拒绝接种疫苗的员工如无正当理由可能被停薪停职。

到目前为止，已有79.8%的加拿大人完成两剂疫苗接种, 接种第一剂疫苗的人口比例达到87.5%。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）