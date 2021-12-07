【分析】加拿大会外交抵制北京冬奥会吗？

星期一，加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）宣布辞职。在声明中，他称自己 完成了使命 —— 指他在任的两年，协助康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）获释，解决了因孟晚舟引渡案引发的加中关系僵局。

鲍达民辞职的消息传来几个小时之后，美国拜登政府宣布将 外交抵制北京冬奥会 。

加拿大政治评论人士表示，尽管孟晚舟和两名麦克事件解决，但加中关系关系并未解冻，反而呈现出更多的矛盾，未来充满挑战，包括加拿大是否外交抵制北京冬奥会的决定。

2021年8月11日，加拿大驻华大使鲍达民（最右）在中国丹东与麦克·斯帕佛会面后，接受记者采访。 照片：The Canadian Press / Ng Han Guan

加拿大会外交抵制北京冬奥会吗？

星期一的白宫新闻例会上，发言人简·萨琪（Jen Psaki）表示，美国将不会派遣外交人员以及政府代表团参加明年二月举行的北京冬奥会，原因是中国糟糕的人权纪录。但她说，美国运动员将会得到政府全力支持。

而欧盟早在今年夏季就呼吁成员国 外交抵制北京冬奥会 。

加拿大反对党保守党党领袖奥图尔在周一表示，特鲁多政府处理对华关系是一场灾难，加拿大应该 外交抵制北京冬奥会 。

阿尔伯达大学中国学院名誉所长侯秉东教授（Gorden Houlden）曾是加拿大的职业外交官。 照片：Radio-Canada / submitted by Professor Houlden

阿尔伯达大学中国学院名誉所长侯秉东教授（Gorden Houlden）接受加广中文台（RCI）的采访时分析说，目前的世界，正在逐渐分为民主和集权国家两个阵营 —— 尽管还没有到冷战，但加拿大最终会跟着美国宣布外交抵制北京冬奥会。

而中国问题专家、加中论坛顾问委员会成员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston） （新窗口）则对加广记者表示，加拿大政府必须在中国明显侵害人权问题上表明立场，不应该在维吾尔人、香港、西藏如此处境之下前往参加北京奥运。

她还说，抵制北京冬奥会的方式有很多，比如，运动员不要出席北京冬奥会的开幕式以及闭幕式，以此来表明态度。

2019年，加中关系专家玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿女士在CBC接受访问。 照片：Radio-Canada / CBC

近期，中国网球名将彭帅指控中国高级领导人张高丽性侵而遭到噤声事件发生后，引发国际体育界的广泛关注。国际女子网球协会（WTA）上周宣布，将退出中国市场，不再在中国举办比赛。

中国对于国际社会抵制北京冬季奥运会的做法感到愤怒，一直谴责 美国把体育政治 ，是出于 意识形态偏见 。在周二的外交部例会上，中国外交部发言人赵立坚表示， 美方将为其错误行径付出代价，请大家拭目以待 。

加拿大政治评论人士昌西（Chauncey Jung)接受加广中文台的书面采访时表示：

在中国未对新疆、香港、以及人权问题做出改善，加拿大公众对中国政府印象负面，盟友、议会反对党、以及人权团体频频施压的大背景下，加拿大与中国的外交走向已然不再是一个人、或者是一个小团体能够改变方向了。与前几年相比，经贸红利已经无法抵消这些存在于中国与加拿大，以及民主世界的结构性问题了。

彭帅在哪里？依然是国际社会的关注事件。 照片：Radio-Canada / WTA website

两国关系依然面临重重挑战

在他的辞职信中，鲍达民表示，两名麦克事件解决之后， 政府更有能力实现与中国的其他外交优先事项 。

但侯秉东教授认为，近三年的孟晚舟和两名麦克危机令加中关系经历了太久的低潮期，现在只是比最糟糕的时候有所缓和。

加中依然有很多分歧和紧张，尤其是在人权方面，战略和安全，以及台湾议题等。许多问题和矛盾需要解决，但无法解决，可能永远也不会解决。所以，我对加中关系未来变得美好，或立即恢复不乐观。 引自 侯秉东

麦凯格-约翰斯顿女士则举例说，加拿大尚未就是否禁止华为5G表态，是否外交抵制北京冬奥会，还有四名加拿大人在孟晚舟案发生后而被判处死刑，这些都会成为两国关系的具体焦点问题。

时政评论人士昌西的看法是，从总的战略来说，加拿大制定的4C（共存、合作、竞争、挑战）政策不会有巨大的变化。但在现实层面上来说，挑战与竞争将会成为加拿大日后频繁面对的问题。

下一任驻华大使：两国关系新方向

麦凯格-约翰斯顿女士表示，挑选谁来接任驻华大使非常重要，标志着加拿大如何决定未来对华关系的新走向。

2016年，特鲁多访问中国时，曾希望与中国进行自由贸易协议的谈判，而2021年，两国关系完全不可同日而语了。

加拿大缺乏应对中国的总体策略。我希望，加拿大正在制订的印太战略，可以令加拿大商界明白‘不应该把鸡蛋放在一个篮子里’。印太战略还可以帮助加拿大在这个地区提升安全和情报合作，应对大疫情、增加文化科技交流等。 引自 麦凯格-约翰斯顿女士

她还表示，鉴于加中关系的复杂，希望不要再次政治任命驻华大使，而是应该任命一位了解中国的职业外交官。

而侯秉东教授则希望，无论是职业外交官还是政治任命，希望这一人选：第一，与政府有很好的联系，政府对他/她有信心；第二，对中国有一定了解；第三，有相当的加拿大国内政治技巧。明白如何处理加拿大国内政治。

2021年9月25日，获释后的康明凯与妻子威娜在多伦多机场久久相拥。 照片：The Canadian Press / Frank Gunn

鲍达民任期：赞扬与批评齐飞

两年前，鲍达民在加拿大和中国关系因孟晚舟以及两名麦克事件变得最为紧张的关头走马上任。现年59岁的他，不是职业外交官，而是一位成功商人，与中国政界有很多联系。

努力确保迈克尔·康明凯和迈克尔·斯帕沃尔获释是我生命中最重要的事件之一，这两个人以及他们的家人的勇敢和坚韧让我非常感动。 引自 鲍达民

总理特鲁多周一发表声明,对鲍达民表示感谢,称 他在这项重要任务上做出不懈的努力；在塑造和寻求加拿大在中国事务的优先事项方面发挥了不可或缺的作用 。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿也认为，鲍达民完成了作为驻华大使最重要的工作，这非常考验他的外交智慧，你需要态度强硬，因为中国随意拘押了你的公民，但你不希望把事情弄糟，令两人状况更危险。

她评价鲍达民能够与两名麦克建立信任，成为他们与外部世界的沟通渠道 —— 这对在中国监狱处于与世隔绝状态的两名麦克非常重要。此外，在两名麦克受审期间，鲍达民与他们坚定站在一起，与支持加拿大的盟友们站在一起。在今年年初，他前往华盛顿与美国各方斡旋几个星期，为解决两名麦克事件做出非常大的贡献。

侯秉东教授本身曾是一位职业外交官，先后在加拿大的北京驻华大使馆任职六年。对鲍达民，他的评价是，他非常有活力，非常聪明，了解中国，在中国政府内高层他也很深的联系 —— 在这点上，可能比职业外交官有优势。

当然，成功营救两名麦克不是某一个人的功劳，加拿大的外交、司法等无数人都做出了非凡的努力。

但在两名麦克获释之后，鲍达民因在一个加中商界人士会议上，鼓励加拿大企业前往中国投资，与中国 生意照旧 ，而受到反对派、人权组织的广泛批评。

昌西表示，现实是，不论谁前来担任驻华大使，今后的道路恐怕会更加艰难。