美国宣布对北京冬奥会实行外交抵制。

白宫发言人萨奇（Jen Psaki）在新闻发布会上说，鉴于中国政府在新疆的暴行和对人权的粗暴践踏，美国政府无法假装什么也没发生。但是这场抵制不会扩大到体育层面，运动员仍然会得到百分之百的支持。

此前中国外交部发言人警告说，美国应该端正态度，停止炒作外交抵制，否则中方将采取反制措施。

美国一向派出高级别官方代表团出席奥运会。时任美国总统小布什出席了2008年北京夏季奥运会。今年的东京奥运会由第一夫人吉尔.拜登率团出席。

加拿大也正在考虑对北京冬奥会进行外交抵制的可能性。官方反对党保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）星期一上午表示，保守党已经建议政府这样做。

加拿大体育部长圣昂热（Pascale St-Onge）说，政府不会轻易做出决定，目前仍在与盟国进行讨论。加拿大奥委会对作出外交抵制决定的国家表示理解，但是希望不要进行会伤害到运动员的全面抵制。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）