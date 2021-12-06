多伦多市议员敦促省政府实施投机税控制房价。

多伦多地区房地产局上星期的报告 （新窗口）说，大多地区11月份的房价创历史新高，平均售价（包括所有房型）达到116万3323加元，和去年同期相比增长21.7%。

多伦多市议员科勒呼吁省政府实施房产投机税。 照片：CBC/Farrah Merali

科勒在接受CBC采访时表示，多伦多房价高到离谱的地步。他要求省政府对自住房以外的房产征税，以打击投机者和炒房者，让一般有合理收入的市民买得起房。

安大略省目前已经向在该省南部 大金马蹄 地区购买住宅物业的外国人和外国公司征收15%的非居民房地产投机税（NRST NRST ）。

安省政府在上世纪70年代曾推出税率高达房价50%的投机税，后来减到20%，最后完全取消。

尽管加拿大银行最近已首次承认房价迅速上涨可能是由于投资者突然大量涌入房地产市场，但是一些经济管理专家和房地产业界人士认为，贸然实施投机税可能对市场造成不良后果。根本的解决办法还是遵守市场供求规律，多建房，用增加房地产供应量的方式来降低房价。

（CBC，Farrah Merali， article en chinois par Wei Wu）