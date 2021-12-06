加拿大驻华大使鲍达民辞职，将于年底离任。

他表示，当时总理特鲁多给他的首要任务就是营救被捕的康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）以及处理加中关系难题。现在康明凯和斯帕弗已经重获自由，加拿大政府在和中国的外交关系上也处于比过去更有利的地位。他觉得自己可以安心离职了。

他还说，促成康明凯和斯帕弗获释是他一生中最重大的事件之一，也是他一生的荣幸。他们及其家人的勇气和坚强令他受到 难以置信的感动 。

康明凯和斯帕弗（右）今年9月终于获释回到加拿大。他们在监禁中度过一千多天。 照片：(Cpl. Justin Dreimanis/DND-MDN Canada/Reuters; Colin Hall/CBC)

他在接受《多伦多星报》采访时说，他本来就无意做一个职业外交官，辞职是一个与政治无关的个人决定。

加拿大总理特鲁多表示，他怀着 感谢和尊重 接受了鲍达民辞职的决定。

前加拿大驻华大使赵普（Guy st-Jacques）在接受Radio-Canada采访时说，现在加中关系仍然非常冷淡，重建信任尚需时日。加拿大需要重新思考加中关系。此时的驻华大使最好是一个有中国工作经验、会说中文的职业外交官，并且对中国有清醒的认识，因为和习近平领导下的中国打交道已经变得极其困难。

今年59岁的鲍达民出生在乌干达。他在获得驻华大使任命之前曾多年担任麦肯锡咨询公司高管，在首尔、新加坡、北京、上海等地工作过。他也曾担任联邦政府经济顾问。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）