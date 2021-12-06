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加拿大驻华大使鲍达民辞职，将于年底离任
加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）证实说，他已提出辞职，将在今年12月31日离任。
鲍达民在2019年9月被任命为加拿大驻华大使时，加中关系正因孟晚舟引渡案和两名加拿大公民在中国被捕处于极低谷。
他表示，当时总理特鲁多给他的首要任务就是营救被捕的康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）以及处理加中关系难题。现在康明凯和斯帕弗已经重获自由，加拿大政府在和中国的外交关系上也处于比过去更有利的地位。他觉得自己可以安心离职了。
他还说，促成康明凯和斯帕弗获释是他一生中最重大的事件之一，也是他一生的荣幸。他们及其家人的勇气和坚强令他受到
难以置信的感动。
他在接受《多伦多星报》采访时说，他本来就无意做一个职业外交官，辞职是一个与政治无关的个人决定。
加拿大总理特鲁多表示，他怀着
感谢和尊重接受了鲍达民辞职的决定。
前加拿大驻华大使赵普（Guy st-Jacques）在接受Radio-Canada采访时说，现在加中关系仍然非常冷淡，重建信任尚需时日。加拿大需要重新思考加中关系。此时的驻华大使最好是一个有中国工作经验、会说中文的职业外交官，并且对中国有清醒的认识，因为和习近平领导下的中国打交道已经变得极其困难。
今年59岁的鲍达民出生在乌干达。他在获得驻华大使任命之前曾多年担任麦肯锡咨询公司高管，在首尔、新加坡、北京、上海等地工作过。他也曾担任联邦政府经济顾问。
（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）