【专访】卡尔加里加中商会名誉会长武航：经历石油危机与疫情双重打击；找到方向再出发

加拿大西部阿尔伯达省曾经辉煌的能源业吸引了许多华裔新移民。但近年，全球遭遇石油业危机，该省能源业大幅裁员。同时，应对气候变化的大趋势促使联邦政府出台政策鼓励清洁能源发展。最后，就是近两年的新冠大疫情。

在这样的巨大变革当中，华裔石油业从业者如何应对？加广中文台希望通过这个系列采访让大家从一个侧面了解他们的状况。

今天的嘉宾是卡尔加里加中商会（CCCA） （新窗口）名誉会长、工程设计师武航（Andy Wu）先生。

武航，来自内蒙古，80年代清华大学土木环境系毕业。1994年，留学加拿大萨斯喀彻温省。1999年，移居卡尔加里，曾就职于多家全球著名的工程公司。 七年前，开始创立自己的工程设计公司。

需要找到新的方向

武航先生首先表示，过去两年，卡尔加里遭受了石油业危机和新冠疫情的双重打击。

作为业内人士，他也同意，石油作为燃料的前途暗淡，退场只是时间问题。

但他说，我们需要了解，阿尔伯达省有它的特殊性。它是一个石油省份，黄金时代过去也仅仅十年时间。尽管过去二十年，也一直在说转型，但是，石油业的势头太好了，利润太高了，始终没有做出转变。现在，要它瞬间转型，就业等冲击是非常大的，造成重大经济下滑。

他希望联邦政府能够理解这一点，多给予政策上和财政上的帮助，让阿尔伯达省有一个时间慢慢转型。

而对阿尔伯达省未来的经济转型，武航认为，有许多的发展方向，比如发展新能源，包括氢能；其次是旅游业；还有很重要的是发展化工深加工产业；再有就是高科技和农业等。

他进一步分析，比如石油行业，可能从能源转为化工原料为主，相当于一个矿业公司，生产化工原料，而作为能源的比例逐渐减少。

他举例说，作为重油，油砂做为能源燃料的话，碳排放非常高，但做为化工原料是不可缺少的，如沥青生产。

但总体上，他对于阿尔伯达省未来经济发展和转型表示乐观，目前的关键是政府需要找对方向，做出政策调整。

个人唯有顺应时代

当谈及个人个人的经历，武航先生表示，一切都是顺其自然，顺应时代。

比如做出留学的决定。当时正值八、九十年代的留学潮，有些能力和想法的年轻人谁不希望出国，看看外面的世界？

在加拿大硕士毕业之后，他和太太有了孩子 -- 这时候如果决定回国，必然会给家庭带来很大的影响。

之后，他们一家搬到卡尔加里，成为注册工程师，进入大公司，工作稳定上升，收入也很不错。再之后就是买房，还贷。

人被不自觉地纳入了一个生活轨道... ...一晃就中年了，你人生最好的二、三十年很快就过去了。 引自 武航

清华大学百年校庆的时候，他也回国参加了纪念活动，碰到了不少当年的同学。当中，有人从政，有人经商，有人做了学术，也有不少选择出国。

每个人的境遇不一样，追求不一样，看重的东西不一样，所以，不要去比较得失 ，武航这样总结。

现在，他很怀念卡尔加里的黄金时代，在著名的 +15建筑群 工作的时期。

+15是卡尔加里市中心著名的建筑群，许多著名公司租用这里的商业大厦，这些大厦之间相互是联通的。武航说，冬天你可以穿着衬衣，约人一起吃饭，散步，这是非常舒适的，非常方便。还有购物中心，屋顶花园。

他自己也非常喜欢卡尔加里。他说，那段时间，这里是打工者的天堂，工资高、机会多，大部分都是白领的工作，大家聚在一起，城市氛围很好；此外，即便是冬天，卡尔加里的气候也不算冷；而且风景优美，附近就是落基山脉的班夫和路易斯湖，夏天爬山观景，冬天滑雪 —— 附近好几处世界级的滑雪胜地。加之，这里的房地产价格一直比较合理。

+15是卡尔加里市中心的著名建筑群，这些建筑之间有空中走廊连接。 照片：Radio-Canada / Helen Pike/CBC

重新出发

但石油业的危机出现了。

武航介绍说，当时，所有的大公司都在大幅裁员。比如，著名工程设计公司Worley Parsons Canada雇员从3800人裁得只剩下了200人 —— 很多公司基本上只剩下了5%到10%的员工。

对于华裔新移民来说，根基未稳，所受到的冲击就更大一些。

他说，自己在卡尔加里时间比较久，也有一些人脉，才能度过那段非常困难的时期。而他认识的朋友，很多人离开了，有些去了中东，有些回了中国，有些干脆离开了这个行业，去做一些力所能及的其他工作。

是在这样的背景下，2014年，武航和几个朋友却做出决定，开办自己的工程设计公司。

在石油行业最艰难的时候开始自己创业，困难可想而知。当时，石油行业已经没有了新建扩建项目，只有改造和维修，所以，他的公司主要业务就是改造维修。当然，最近，他们也开始进入了可再生能源、化工业的建设。

创业是非常难的，创业需要有激情和爱好，不是单纯以挣多少钱来衡量。我本身是个工程师，我的追求就是继续发展我的工程设计，给自己创造些机会，给雇员创造机会。 引自 武航

武航表示，自己非常欣赏那些在一个陌生环境，白手起家创业成功的人，那非常了不起。

2020年1月初，加中商会举办成立10周年晚宴。商会最后一场大型活动，新冠大疫情随即发生。 照片：Radio-Canada / CCCA

加中商会：希望继续成为加中经贸桥梁

目前，武航担任加中商会的名誉会长。

他表示，这是个非党派、非营利性的机构。目前的注册会员为两百多人，但通常的大型活动中，附近几个省，萨斯喀彻温、曼尼托巴、和BC省都有商家前来，对华人社区和中国商务感兴趣的人士都可以参加。

2021年是商会创办的第11个年头了。武航介绍说，商会当年的创办者中大部分是早期来的留学生。工作稳定之后，他们开始有更多的追求，比如小生意，或是和中国的商务交流。

商会发起之后，得到了中国卡尔加里总领事馆商务领事的大力支持，认为当地华裔应该更多促进中加的商务交流。

这几年，加中商会持续举办了发掘新创意新商机的 路演 ，给有创意的人和投资者提供一个结识的平台。

平时，他们也会不定期举办活动，给华裔商界社区提供各种学习和交流的机会。

武航表示，加中商会对阿尔伯达的石油业发展还是起到了一定作用的。